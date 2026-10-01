Hatalmas energiatároló épül Magyarországon, a régió egyik legnagyobbja lesz

A SolServices Kft. és a Huawei Technologies Magyarország szeptember 30-án, a Huawei Digital Power Summit 2026 konferencián írta alá a beruházásról szóló megállapodást. A fejlesztés keretében a SolServices meglévő napelemparkjai mellett akkumulátoros energiatároló kapacitásokat létesítenek.

Az energiatároló első egységeit Mezőtúron és Mezőberényben már üzembe helyezték

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Az első egységeket Mezőtúron és Mezőberényben már üzembe helyezték. A teljes rendszer a tervek szerint 150 megawatt teljesítményt és 300 megawattóra tárolókapacitást érhet el, amivel a vállalatok közlése szerint Magyarország és a régió egyik legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszere jön létre – számolt be róla az autopro.

Hatékonyabban használnák ki a villamosenergia-hálózatot

A beruházás egyik célja a meglévő villamosenergia-hálózat hatékonyabb kihasználása. Juhász-Farkas Gábor, a SolServices ügyvezető igazgatója szerint egy napelempark hálózati csatlakozási pontjának éves átlagos kihasználtsága mindössze 16 százalék.

A nap- és szélenergia, valamint az akkumulátoros tárolás összehangolásával ugyanakkor a hálózati kihasználtság 40 százalék fölé emelhető. A két vállalat ezért olyan integrált energiaplatform kialakításán dolgozik, amelyben a nap-, a szél- és a geotermikus energia, valamint az akkumulátoros tárolás egymással összehangolva működik.

A beruházás nagyságrendjét a vállalatok azzal szemléltették, hogy a teljesen feltöltött rendszer számításaik szerint a Paksi Atomerőmű egy blokkjának csúcskapacitáson bekövetkező termeléskiesését több mint fél órán keresztül lenne képes ellensúlyozni.

Juhász-Farkas Gábor szerint megfelelő piaci körülmények között a tároló által biztosított többletkínálat akár 40 százalékos ármérséklő hatással is járhatna.

Jelentős beruházással valósul meg az energiatároló fejlesztése

A projekt mintegy 50 millió euróból, teljes egészében piaci finanszírozással valósul meg. A SolServices szerint a beruházás azt mutatja, hogy a nagyméretű energiatárolás már üzleti alapon is megvalósítható technológiává vált.

A vállalat jelenleg mintegy 380 megawatt összteljesítményű naperőművi kapacitást üzemeltet Magyarországon, 2017 óta pedig több mint 1 gigawatt nagyméretű naperőművi kapacitás fejlesztésében vett részt.

A teljes energiatároló-portfólió kereskedelmi üzeme a tervek szerint 2027 első negyedévében indulhat el.