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Kiderült: feljelentették Orbán Viktort beszéde miatt

erste

Órákra megbénul az egyik magyar bank több szolgáltatása – mutatjuk, mikor

1 órája
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Két novemberi időszakban is rendszerfejlesztést végez az Erste, ezért számos elektronikus banki szolgáltatás átmenetileg elérhetetlenné válik. Az Erste leállás idején a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, valamint több vállalati banki felület sem működik majd.
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ersteerste leállásszolgáltatás

Az Erste leállás az alábbi időszakokat érinti: november 13-án 22 órától november 14-én 10 óráig, november 26-án 22 órától november 27-én 3 óráig.

Erste leállás
Erste leállás: a George és az átutalások is érintettek.
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az Erste leállás alatt a George sem lesz elérhető

A karbantartások idején nem működik a George App és Web, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, az SMS-szolgáltatás és az API-csatorna. Az azonnali átutalások indítására, online termékigénylésre és a lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozati felületének használatára sem lesz lehetőség.

Az első leállás idején, november 13-án 22 órától november 14-én 10 óráig az internetes bankkártyás vásárlás is szünetel. November 14-én éjfél és hajnali 4 óra között az azonnali átutalások fogadása sem működik.

A POS-terminálokon történő bankkártyás fizetés, valamint a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és -befizetés továbbra is elérhető marad. A mobilegyenleg-feltöltés és a MobilePay szintén működik, a George Web és a bankkártyák letiltása pedig telefonon keresztül továbbra is intézhető lesz.

Az Erste tájékoztatása szerint a tervezett karbantartások jogilag bankszünnapnak minősülnek akkor is, ha a szolgáltatások csak néhány órán keresztül szünetelnek.

 

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