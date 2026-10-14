Trükkös bankautomaták miatt szabott ki óriási bírságot a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 63 millió 112 ezer forintos bírságot szabott ki az Euronet Banktechnikai Kft.-re. A vállalkozásnak az összeget 30 napon belül kell befizetnie a központi költségvetésbe.

Több mint 63 millió forintos bírságot kapott az Euronet a bankautomatáinál alkalmazott megtévesztő gyakorlat miatt - Illusztráció

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A GVH 2025 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a társasággal szemben. A hatóság azt vizsgálta, hogy az ATM-ek nyitóképernyőjén megjelenített lehetőségek alkalmasak voltak-e a fogyasztók megtévesztésére.

Így téveszthették meg az Euronetes ATM-ek a felhasználókat

A kezdőképernyőn a „készpénz és egyenleg”, valamint az „egyéb” lehetőségek jelentek meg.

Ez azt a benyomást kelthette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleglekérdezés csak együtt, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével vehető igénybe.

A valóságban azonban az „egyéb” menüponton belül a két szolgáltatás külön-külön is elérhető volt. A GVH megállapítása szerint az Euronet 2023. július 5. és 2025. március 26. között folytatott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot azzal, hogy ezt a lehetőséget nem tüntette fel a nyitóképernyőn.

A környező országokban is módosítottak az ATM-eken

A vállalat elismerte a jogsértést, és már a versenyhatósági eljárás megindítása után módosította az automaták kezdőképernyőjét.

A változtatás nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtörtént.

Az Euronet emellett a weboldalán is tájékoztatót tett közzé a fogyasztók számára. A GVH figyelembe vette ezeket az intézkedéseket a bírság meghatározásakor.

Erre érdemes figyelni ATM-használatkor

A GVH arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy bankautomaták használatakor mindig ellenőrizzék a várható költségeket és a képernyőn megjelenő lehetőségeket. Ez különösen külföldi készpénzfelvételnél lehet fontos, illetve akkor, ha valaki nem a saját kártyáját kibocsátó bank automatáját használja.

Érdemes a tranzakció jóváhagyása előtt áttekinteni a megjelenített díjakat, és ellenőrizni, hogy valóban csak azt a szolgáltatást választottuk-e ki, amelyre szükségünk van.