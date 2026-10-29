Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön bejelentette lemondását, véget vetve a jövőjével kapcsolatos hónapok óta tartó találgatásoknak. A döntését éppen akkor jelentette be, amikor Európa a növekedő gazdasági bizonytalanság és a megosztó választási politika időszakába lép. Lagarde 2027. február 7-én lép vissza, ami időt ad az Európai Unió jelenlegi vezetőinek utódja kiválasztására.

Bejelentette lemondását az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde. Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Bejelentette lemondását az Európai Központi Bank elnöke

A lemondásra pont akkor került sor, amikor az EKB egy a közel-keleti konfliktus által kiváltott olajsokk miatti inflációs kockázatokkal küzd, miközben a kötvényhozamok meredek emelkedése - különösen Franciaországban - a növekedés lassulásával fenyeget.

Az elvégzett jó munka érzésével és egy jövőre felkészült EKB-val hagyom el ezt az intézményt

- mondta Lagarde a közösségi médiában megosztott rövid videójában.

Egy az ügyet közvetlenül ismerő forrás szerint Lagarde azért mondott le, hogy szerepet vállalhasson a politikai ügyekben szülőhazájában, Franciaországban és globálisan. Az EKB elnökeként ugyanis elvárták tőle a semlegességet az intézmény függetlenségének megőrzése érdekében.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közleményében közölte, hogy Lagarde utódjának felkutatása azonnal megkezdődik. Hollandia és Spanyolország korábbi jegybankelnökeit, Klaas Knotot és Pablo Hernandez de Cost tekintik a legesélyesebbnek.

A pénzügyi piacok nem reagáltak jelentősen a bejelentésre; egyes elemzők megjegyezték, hogy az EKB mostanra olyan hírnevet épített ki, amely túlmutat a vezetőin. Lagarde mandátuma eredetileg 2027 októberének végéig szólt volna, de a korai távozásáról szóló találgatások hónapok óta felerősödtek, és a Világgazdasági Fórumot tekintették a legvalószínűbb következő állomáshelyének - írta a Reuters.