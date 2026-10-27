Ismét drágulhatnak a Temu és Shein rendelések novembertől

Az Európai Unió november 1-jétől 2 eurós (mintegy 735 forintos) kezelési díjat vezet be az EU-n kívülről érkező, közvetlenül a fogyasztóknak kézbesített e-kereskedelmi küldeményekre. Az intézkedés célja, hogy kezelhetőbbé tegye a kis értékű csomagok növekvő forgalmát, és fedezze a vámhatóságok ellenőrzési költségeit.
A kezelési díjat nem minden egyes termék után, hanem a vámáru-nyilatkozatban szereplő tételek alapján kell megfizetni. A különböző termékkategóriák így eltérő díjtételeket eredményezhetnek. Ez a díj kiegészíti a 2026. július 1-jétől alkalmazott, a legfeljebb 150 euró értékű küldeményekre vonatkozó, 3 eurós átmeneti vámot.
Az új kezelési díj minden csomagra vonatkozik, értékétől függetlenül, és az e-kereskedelem csúcsidőszaka előtt vezetik be, mivel a Black Friday akciók és a karácsonyi ajándékok hagyományosan csúcsot jelentenek az online megrendelésekben. A vámmal ellentétben, amely egy ideiglenes intézkedés, és 2028-ban lejár, a kezelési díjat véglegesen felszámítják minden, az EU-ba importált csomagra. Ezenkívül az EU 2028. július 1-jén termékspecifikus vámokat vezet be - írja a The Brussels Times.
Ismét drágulhatnak az Európai Unión kívülről érkező Temu és Shein rendelések novembertől
A díj az uniós vámhatóságok munkájának finanszírozását szolgálja. Az ellenőrzések célja többek között az uniós előírásoknak nem megfelelő, illetve a fogyasztók egészségére és biztonságára veszélyes termékek kiszűrése. Az EU-ba érkező csomagok jelentős része Kínából származik, és sok küldemény olyan online piactereken keresztül jut el a vásárlókhoz, mint az AliExpress, a Shein vagy a Temu.
Az EU közvetlenül a csomagokat küldő vállalatoktól számítja fel a kezelési díjat, de nem tudja megakadályozni, hogy ezek a vállalatok emeljék áraikat. A fogyasztóvédelmi szervezetek ezért attól tartanak, hogy egyes platformok a vásárlási folyamat utolsó szakaszában próbálhatnak további költségeket felszámítani. Az ilyen gyakorlat sértheti az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat, amelyek előírják, hogy a fogyasztóknak előzetesen tájékoztatást kell kapniuk a fizetendő teljes árról.
Az EU-n kívüli online áruházakból történő vásárlások rejtett kockázatokat hordozhatnak: a játékok fulladásveszélyt jelenthetnek, a ruházati termékek veszélyes vegyi anyagokat tartalmazhatnak, a hibás elektromos eszközök pedig áramütést vagy akár tüzet is okozhatnak
- fejtette ki Agustín Reyna, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) főigazgatója az intézkedésről.
Kiemelte, hogy az új 2 eurós kezelési díj azt mutatja, hogy a döntéshozók végre felismerték, hogy a hatékony határellenőrzéshez megfelelő erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a nem biztonságos termékek eljutását a fogyasztókhoz.
A BEUC által végzett tesztek azt mutatták, hogy a Temu és a Shein által importált termékek 69%-a nem felelt meg az uniós biztonsági előírásoknak, és potenciális kockázatot jelentett a fogyasztókra. A feltárt veszélyek között szerepelt a tűz- és áramütésveszély, a fulladás kockázata, valamint a mérgező vegyi anyagoknak való kitettség.
A jelenlegi tervek szerint az új kezelési díjat kétévente felülvizsgálják és szükség esetén kiigazítják.
Az elmúlt években az EU-ba érkező kis értékű csomagok nagy száma jelentős terhet rótt a 27 tagállam vámhatóságaira. A 3 eurós vám 2026. júliusi bevezetése óta az uniós hatóságok a behozott csomagok számának csökkenéséről számoltak be. A korábbi becslések szerint naponta mintegy 15 millió kis értékű küldemény érkezett az EU-ba. A vámhatóságok több jelentős belépési ponton, köztük Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában is a forgalom mérséklődését tapasztalták.