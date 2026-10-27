Ismét drágulhatnak a Temu és Shein rendelések novembertől

Az Európai Unió november 1-jétől 2 eurós (mintegy 735 forintos) kezelési díjat vezet be az EU-n kívülről érkező, közvetlenül a fogyasztóknak kézbesített e-kereskedelmi küldeményekre. Az intézkedés célja, hogy kezelhetőbbé tegye a kis értékű csomagok növekvő forgalmát, és fedezze a vámhatóságok ellenőrzési költségeit.

Ismét drágulhatnak az Európai Unión kívülről érkező Temu és Shein rendelések novembertől. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A kezelési díjat nem minden egyes termék után, hanem a vámáru-nyilatkozatban szereplő tételek alapján kell megfizetni. A különböző termékkategóriák így eltérő díjtételeket eredményezhetnek. Ez a díj kiegészíti a 2026. július 1-jétől alkalmazott, a legfeljebb 150 euró értékű küldeményekre vonatkozó, 3 eurós átmeneti vámot.

Az új kezelési díj minden csomagra vonatkozik, értékétől függetlenül, és az e-kereskedelem csúcsidőszaka előtt vezetik be, mivel a Black Friday akciók és a karácsonyi ajándékok hagyományosan csúcsot jelentenek az online megrendelésekben. A vámmal ellentétben, amely egy ideiglenes intézkedés, és 2028-ban lejár, a kezelési díjat véglegesen felszámítják minden, az EU-ba importált csomagra. Ezenkívül az EU 2028. július 1-jén termékspecifikus vámokat vezet be - írja a The Brussels Times.

Ismét drágulhatnak az Európai Unión kívülről érkező Temu és Shein rendelések novembertől

A díj az uniós vámhatóságok munkájának finanszírozását szolgálja. Az ellenőrzések célja többek között az uniós előírásoknak nem megfelelő, illetve a fogyasztók egészségére és biztonságára veszélyes termékek kiszűrése. Az EU-ba érkező csomagok jelentős része Kínából származik, és sok küldemény olyan online piactereken keresztül jut el a vásárlókhoz, mint az AliExpress, a Shein vagy a Temu.

Az EU közvetlenül a csomagokat küldő vállalatoktól számítja fel a kezelési díjat, de nem tudja megakadályozni, hogy ezek a vállalatok emeljék áraikat. A fogyasztóvédelmi szervezetek ezért attól tartanak, hogy egyes platformok a vásárlási folyamat utolsó szakaszában próbálhatnak további költségeket felszámítani. Az ilyen gyakorlat sértheti az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat, amelyek előírják, hogy a fogyasztóknak előzetesen tájékoztatást kell kapniuk a fizetendő teljes árról.

Az EU-n kívüli online áruházakból történő vásárlások rejtett kockázatokat hordozhatnak: a játékok fulladásveszélyt jelenthetnek, a ruházati termékek veszélyes vegyi anyagokat tartalmazhatnak, a hibás elektromos eszközök pedig áramütést vagy akár tüzet is okozhatnak

- fejtette ki Agustín Reyna, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) főigazgatója az intézkedésről.