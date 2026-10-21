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Rekordbüntetést kapott a Facebook – Zuckerberg nem örül

16 perce
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Huszonötmilliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezték a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot működtető Metát.
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Egy új-mexikói szövetségi bíró a korábbi, kéthetes tárgyalást követően állapította meg, hogy a vállalat éveken keresztül szándékosan félrevezette a nyilvánosságot a Facebook felhasználói adatainak kezeléséről és ellenőrzéséről.

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Súlyos döntés született a Facebook felhasználói adatainak kezelése miatt.
Fotó: Bastian Riccardi / Pexels

Történelmi büntetést szabtak ki a Facebook mögött álló vállalatra

Francis Mathew bíró szerint a megtévesztés a Meta alapvető üzleti gyakorlatát is érintette. Végzésében azt írta, hogy a vezetők – köztük Mark Zuckerberg – közötti kommunikáció célja a közvélemény félrevezetése volt.

Az állami jogszabályok több ezer megsértése alapján eredetileg 219 milliárd dolláros büntetést számoltak ki, ezt azonban a bíró 25 milliárd dollárra (több mint 8100 milliárd forint) mérsékelte. Ez az eddigi legnagyobb, Metára kiszabott bírság. A vállalat egyelőre nem reagált a döntésre.

 

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