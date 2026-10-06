Ne edd meg, ha ilyet sajtot vettél a boltban – veszélyes baktériumot találtak benne

E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembert sajtban, amelyből Magyarországra is került. A fertőzött sajtot ezért visszahívják a vásárlóktól, az érintett tételt pedig a csomagoláson szereplő adatok alapján lehet azonosítani.

Veszélyes és fertőző baktérium miatt hívtak vissza egy camembert sajtot Forrás: NKFH

Fertőzött camembert sajtott hívtak vissza

A problémát az Európai Unió élelmiszer-biztonsági riasztási rendszerén keresztül jelezték. Az érintett, Franciaországból származó camembert sajt nyerstejből készült, Magyarországon pedig a SZEGA Camembert Kft. gondoskodik a visszahívott termék kivonásáról.

A termékvisszahívás a Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 grammos sajtot érinti.

A fertőzött sajt tételszáma 232511, fogyaszthatósági ideje pedig 2026. október 21. A terméket a francia Gillot SAS gyártotta. Ha ilyen sajtot vettél, ellenőrizd a csomagoláson szereplő adatokat, és ne fogyaszd el az érintett tételt.

Mit okozhat az E. coli baktérium?

A Shiga-toxint termelő E. coli súlyos hasmenést és vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges embereknél a fertőzés enyhébb tünetekkel is lezajlhat, csecsemőknél, várandós nőknél és legyengült immunrendszerű embereknél azonban súlyosabb betegség alakulhat ki – derül ki az NKFH lapunknak eljuttatott sajtóközleményéből.