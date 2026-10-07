Egyre több magyarországi McDonald’sban fizetős a mosdó, de létezik ingyenes megoldás

Sajátos mosdóhasználati rendszert alkalmaz a McDonald’s több magyarországi éttermében: a vendégek egy részének 200 forintot kell fizetnie a belépésért akkor is, ha előtte vásároltak az étteremben. A fizetős mosdó használata ugyanakkor elkerülhető, ha valaki tagja a MyMeki hűségprogramnak – számolt be róla a VG a gyorsétteremlánc tájékoztatása alapján.

Fizetős mosdó működik már kilenc nagy forgalmú magyarországi McDonald’s-ban

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A Nyugati téri McDonald’s-ban 2026 áprilisában vezették be a jelenlegi rendszert. A mosdó bejáratánál beléptetőkaput helyeztek el, amelyen kétféleképpen lehet átjutni: a MyMeki hűségprogramhoz tartozó egyedi QR-kóddal díjmentesen, ennek hiányában pedig 200 forint megfizetésével.

A McDonald’s a rendszert az étterem nagy forgalmával indokolta. A vállalat közlése szerint az intézkedés célja, hogy hosszú távon biztosítsák a mosdók tisztaságát, megfelelő állapotát és zavartalan működését.

Miért nem elég a vásárlást igazoló blokk?

A McDonald’s tájékoztatása szerint a beléptetőkapuval felszerelt, Progress Étteremhálózat által működtetett egységekben egységes szabályok érvényesek. Emiatt a mosdóhasználat feltételeit nem kötik az adott látogatás során történt vásárláshoz vagy annak értékéhez.

Ez azt jelenti, hogy a vásárlást igazoló blokk önmagában nem jogosít díjmentes mosdóhasználatra. Aki nem tagja a MyMeki hűségprogramnak, annak 200 forintot kell fizetnie akkor is, ha közvetlenül előtte rendelt az étteremben.

Ezzel szemben a MyMeki-tagoknak nem kell vásárolniuk ahhoz, hogy díjmentesen használják a mosdót. Az alkalmazásban található egyedi QR-kódot kell leolvasniuk a beléptetőkapunál, ehhez pedig sem vásárlásra, sem hűségpontok beváltására nincs szükség.

Mire használható fel a befizetett 200 forint?

A mosdóhasználatért kifizetett összeg nem feltétlenül jelent végleges kiadást. A beléptetőrendszer 200 forintos kupont ad, amelyet később le lehet vásárolni az adott McDonald’s-ban.

A kupon felhasználásának ugyanakkor több feltétele van: legalább 400 forint értékű vásárlás szükséges,

a kupont a kiállítástól számított 14 napon belül lehet felhasználni,

kizárólag abban az étteremben váltható be, ahol kiadták.

Már kilenc étteremben működik fizetős mosdó

A beléptetőkapus megoldás nem kizárólag a Nyugati téri McDonald’s sajátossága. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg kilenc nagy forgalmú magyarországi étteremben működik ilyen rendszer.

A hálózat további bővítése is folyamatban van: egy újabb étteremben már építik a beléptetőrendszert. Az érintett egységekben a mosdók bejáratának közelében tájékoztatják a vendégeket a használat feltételeiről.

A rendszer alapján tehát a díjmentes mosdóhasználatot nem önmagában az dönti el, hogy valaki vásárolt-e az étteremben. A MyMeki-tagok vásárlás nélkül is ingyen léphetnek be, míg a hűségprogramot nem használó vendégeknek 200 forintot kell fizetniük.