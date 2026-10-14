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fűtési szezon

Sokan elkövetik ezt az 5 hibát a fűtési szezonban – észrevétlenül is növelhetik a rezsit

29 perce
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A fűtési szezon kezdetén sok háztartásban ugyanazok a hibák ismétlődnek meg. Pedig néhány rossz szokás miatt a lakás nehezebben melegszik fel, a fűtési rendszer többet dolgozhat, a rezsiszámla pedig magasabb lehet a szükségesnél. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, ha nem akarunk feleslegesen fizetni a fűtésért.
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fűtési szezonhőmérsékletradiátor

Ahogy beköszöntenek a hűvösebb őszi napok, elindul a fűtési szezon. A kellemes otthoni hőmérséklet azonban sokszor jelentős kiadásokkal jár, különösen akkor, ha a fűtési rendszer nem működik megfelelően, vagy rosszul használjuk.

Sokan elkövetik ezt az 5 hibát a fűtési szezonban – észrevétlenül is növelhetik a rezsit
Sokan elkövetik ezt az 5 hibát a fűtési szezonban – észrevétlenül is növelhetik a rezsit - Fotó: STOCK4B-RF / Pexels

A fűtési költségek alakulását természetesen számos tényező befolyásolja: az épület szigetelése, a nyílászárók állapota, a fűtés típusa és a külső hőmérséklet egyaránt számít. Van azonban néhány olyan gyakori hiba, amelyet viszonylag egyszerűen elkerülhetünk. Ezeket a hibák fűtési szezonban sok pénzünkbe kerülhetnek.

1. Bútorokkal takarjuk el a radiátort

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a radiátor elé nagyobb bútort, például kanapét vagy szekrényt helyezünk. A radiátorok a környezetüknek hőt adnak át, részben a levegő áramlásán keresztül. Ha ezt az áramlást akadályozzuk, a helyiség egyes részei lassabban melegedhetnek fel.

Hasonló problémát okozhat a radiátor elé lógó vastag függöny is.

Érdemes ezért lehetőség szerint szabadon hagyni a fűtőtest környezetét, hogy a meleg levegő akadálytalanul áramolhasson.

2. Túl magasra állítjuk a termosztátot

Sokan úgy gondolják, hogy ha a termosztátot a kívántnál jóval magasabb hőmérsékletre állítják, akkor a lakás gyorsabban felmelegszik. A legtöbb hagyományos termosztáttal vezérelt fűtési rendszernél azonban ez nem így működik.

A magasabb beállítás elsősorban azt eredményezheti, hogy a rendszer tovább fűt, és a helyiség végül a szükségesnél melegebb lesz. A megfelelő hőmérséklet minden háztartásban más lehet, de az energiatakarékosság szempontjából érdemes elkerülni a szükségtelen túlfűtést.

Már egy kisebb hőmérséklet-csökkentés is mérsékelheti a fűtési energiaigényt, bár a tényleges megtakarítás az épület adottságaitól és a fűtési rendszertől függ.

3. Egész nap bukóra nyitva hagyjuk az ablakot

A friss levegő elengedhetetlen az egészséges lakókörnyezethez, a szellőztetés módja azonban nem mindegy. A tartósan bukóra nyitott ablakon keresztül folyamatosan távozhat a meleg levegő, miközben az ablak körüli falszerkezet is lehűlhet.

A fűtési szezonban sok esetben hatékonyabb lehet a rövid, intenzív szellőztetés, amikor néhány percre teljesen kitárjuk az ablakokat. Az optimális időtartam a külső időjárástól, a lakás méretétől és a szellőzés módjától is függ.

Fontos azonban, hogy a megfelelő légcserét mindig biztosítani kell, különösen nyílt égésterű berendezések használatakor.

4. Nem foglalkozunk a radiátorok állapotával

Ha egy radiátor felső része hideg marad, miközben az alsó része meleg (vagy éppen fordítva, a teteje meleg, az alja hideg), az bizonyos rendszereknél levegősödésre is utalhat. A fűtési rendszerben rekedt levegő akadályozhatja a megfelelő hőleadást, ezért a helyiség nehezebben melegedhet fel.

A radiátor légtelenítése azonban nem minden fűtési rendszerben végezhető el ugyanúgy. Társasházi központi fűtésnél, távfűtésnél vagy bizonytalan műszaki állapot esetén érdemes a közös képviselőhöz, az üzemeltetőhöz vagy szakemberhez fordulni.

Ha a radiátor egyenetlenül melegszik, annak más oka is lehet, például a nem megfelelő vízáramlás vagy a rendszerben felhalmozódott szennyeződés.

5. Elhanyagoljuk a fűtési rendszer karbantartását

A fűtőberendezések megfelelő működéséhez rendszeres ellenőrzésre és szükség szerinti karbantartásra van szükség. Egy nem megfelelően működő kazán vagy hibás szabályozás növelheti az energiafelhasználást, és bizonyos esetekben biztonsági kockázatot is jelenthet.

A gázkészülékek ellenőrzését és javítását kizárólag megfelelő jogosultságú szakember végezheti.

Ahol tüzelőberendezés működik, különösen fontos a megfelelő levegőellátás, valamint a készülék típusának megfelelő biztonsági előírások betartása. A szén-monoxid-érzékelő használata is fontos védelmi eszköz lehet, de nem helyettesíti a rendszeres karbantartást.

Néhány apró változtatás is számíthat a fűtési szezonban

A fűtési költségek csökkentéséhez nem feltétlenül kell azonnal drága felújításba kezdeni.

A radiátorok szabadon hagyása, a megfelelő termosztátbeállítás, a tudatos szellőztetés és a fűtési rendszer karbantartása egyaránt hozzájárulhat a hatékonyabb működéshez.

A legfontosabb azonban az, hogy minden háztartás a saját fűtési rendszeréhez és az épület adottságaihoz igazítsa a takarékossági lépéseket.

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