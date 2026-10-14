Ahogy beköszöntenek a hűvösebb őszi napok, elindul a fűtési szezon. A kellemes otthoni hőmérséklet azonban sokszor jelentős kiadásokkal jár, különösen akkor, ha a fűtési rendszer nem működik megfelelően, vagy rosszul használjuk.

Sokan elkövetik ezt az 5 hibát a fűtési szezonban – észrevétlenül is növelhetik a rezsit - Fotó: STOCK4B-RF / Pexels

A fűtési költségek alakulását természetesen számos tényező befolyásolja: az épület szigetelése, a nyílászárók állapota, a fűtés típusa és a külső hőmérséklet egyaránt számít. Van azonban néhány olyan gyakori hiba, amelyet viszonylag egyszerűen elkerülhetünk. Ezeket a hibák fűtési szezonban sok pénzünkbe kerülhetnek.

1. Bútorokkal takarjuk el a radiátort

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a radiátor elé nagyobb bútort, például kanapét vagy szekrényt helyezünk. A radiátorok a környezetüknek hőt adnak át, részben a levegő áramlásán keresztül. Ha ezt az áramlást akadályozzuk, a helyiség egyes részei lassabban melegedhetnek fel.

Hasonló problémát okozhat a radiátor elé lógó vastag függöny is.

Érdemes ezért lehetőség szerint szabadon hagyni a fűtőtest környezetét, hogy a meleg levegő akadálytalanul áramolhasson.

2. Túl magasra állítjuk a termosztátot

Sokan úgy gondolják, hogy ha a termosztátot a kívántnál jóval magasabb hőmérsékletre állítják, akkor a lakás gyorsabban felmelegszik. A legtöbb hagyományos termosztáttal vezérelt fűtési rendszernél azonban ez nem így működik.

A magasabb beállítás elsősorban azt eredményezheti, hogy a rendszer tovább fűt, és a helyiség végül a szükségesnél melegebb lesz. A megfelelő hőmérséklet minden háztartásban más lehet, de az energiatakarékosság szempontjából érdemes elkerülni a szükségtelen túlfűtést.

Már egy kisebb hőmérséklet-csökkentés is mérsékelheti a fűtési energiaigényt, bár a tényleges megtakarítás az épület adottságaitól és a fűtési rendszertől függ.

3. Egész nap bukóra nyitva hagyjuk az ablakot

A friss levegő elengedhetetlen az egészséges lakókörnyezethez, a szellőztetés módja azonban nem mindegy. A tartósan bukóra nyitott ablakon keresztül folyamatosan távozhat a meleg levegő, miközben az ablak körüli falszerkezet is lehűlhet.