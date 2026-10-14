Sokan elkövetik ezt az 5 hibát a fűtési szezonban – észrevétlenül is növelhetik a rezsit

Ahogy beköszöntenek a hűvösebb őszi napok, elindul a fűtési szezon. A kellemes otthoni hőmérséklet azonban sokszor jelentős kiadásokkal jár, különösen akkor, ha a fűtési rendszer nem működik megfelelően, vagy rosszul használjuk.
A fűtési költségek alakulását természetesen számos tényező befolyásolja: az épület szigetelése, a nyílászárók állapota, a fűtés típusa és a külső hőmérséklet egyaránt számít. Van azonban néhány olyan gyakori hiba, amelyet viszonylag egyszerűen elkerülhetünk. Ezeket a hibák fűtési szezonban sok pénzünkbe kerülhetnek.
1. Bútorokkal takarjuk el a radiátort
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a radiátor elé nagyobb bútort, például kanapét vagy szekrényt helyezünk. A radiátorok a környezetüknek hőt adnak át, részben a levegő áramlásán keresztül. Ha ezt az áramlást akadályozzuk, a helyiség egyes részei lassabban melegedhetnek fel.
Hasonló problémát okozhat a radiátor elé lógó vastag függöny is.
Érdemes ezért lehetőség szerint szabadon hagyni a fűtőtest környezetét, hogy a meleg levegő akadálytalanul áramolhasson.
2. Túl magasra állítjuk a termosztátot
Sokan úgy gondolják, hogy ha a termosztátot a kívántnál jóval magasabb hőmérsékletre állítják, akkor a lakás gyorsabban felmelegszik. A legtöbb hagyományos termosztáttal vezérelt fűtési rendszernél azonban ez nem így működik.
A magasabb beállítás elsősorban azt eredményezheti, hogy a rendszer tovább fűt, és a helyiség végül a szükségesnél melegebb lesz. A megfelelő hőmérséklet minden háztartásban más lehet, de az energiatakarékosság szempontjából érdemes elkerülni a szükségtelen túlfűtést.
Már egy kisebb hőmérséklet-csökkentés is mérsékelheti a fűtési energiaigényt, bár a tényleges megtakarítás az épület adottságaitól és a fűtési rendszertől függ.
3. Egész nap bukóra nyitva hagyjuk az ablakot
A friss levegő elengedhetetlen az egészséges lakókörnyezethez, a szellőztetés módja azonban nem mindegy. A tartósan bukóra nyitott ablakon keresztül folyamatosan távozhat a meleg levegő, miközben az ablak körüli falszerkezet is lehűlhet.
A fűtési szezonban sok esetben hatékonyabb lehet a rövid, intenzív szellőztetés, amikor néhány percre teljesen kitárjuk az ablakokat. Az optimális időtartam a külső időjárástól, a lakás méretétől és a szellőzés módjától is függ.
Fontos azonban, hogy a megfelelő légcserét mindig biztosítani kell, különösen nyílt égésterű berendezések használatakor.
4. Nem foglalkozunk a radiátorok állapotával
Ha egy radiátor felső része hideg marad, miközben az alsó része meleg (vagy éppen fordítva, a teteje meleg, az alja hideg), az bizonyos rendszereknél levegősödésre is utalhat. A fűtési rendszerben rekedt levegő akadályozhatja a megfelelő hőleadást, ezért a helyiség nehezebben melegedhet fel.
A radiátor légtelenítése azonban nem minden fűtési rendszerben végezhető el ugyanúgy. Társasházi központi fűtésnél, távfűtésnél vagy bizonytalan műszaki állapot esetén érdemes a közös képviselőhöz, az üzemeltetőhöz vagy szakemberhez fordulni.
Ha a radiátor egyenetlenül melegszik, annak más oka is lehet, például a nem megfelelő vízáramlás vagy a rendszerben felhalmozódott szennyeződés.
5. Elhanyagoljuk a fűtési rendszer karbantartását
A fűtőberendezések megfelelő működéséhez rendszeres ellenőrzésre és szükség szerinti karbantartásra van szükség. Egy nem megfelelően működő kazán vagy hibás szabályozás növelheti az energiafelhasználást, és bizonyos esetekben biztonsági kockázatot is jelenthet.
A gázkészülékek ellenőrzését és javítását kizárólag megfelelő jogosultságú szakember végezheti.
Ahol tüzelőberendezés működik, különösen fontos a megfelelő levegőellátás, valamint a készülék típusának megfelelő biztonsági előírások betartása. A szén-monoxid-érzékelő használata is fontos védelmi eszköz lehet, de nem helyettesíti a rendszeres karbantartást.
Néhány apró változtatás is számíthat a fűtési szezonban
A fűtési költségek csökkentéséhez nem feltétlenül kell azonnal drága felújításba kezdeni.
A radiátorok szabadon hagyása, a megfelelő termosztátbeállítás, a tudatos szellőztetés és a fűtési rendszer karbantartása egyaránt hozzájárulhat a hatékonyabb működéshez.
A legfontosabb azonban az, hogy minden háztartás a saját fűtési rendszeréhez és az épület adottságaihoz igazítsa a takarékossági lépéseket.