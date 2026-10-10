Riasztó előrejelzés érkezett: veszélybe kerülhet Európa téli gázellátása

Az Európai Unió a korábbi éveknél alacsonyabb készletekkel várja a fűtési idényt. Az amerikai Institution for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) elemzése szerint akár 14 milliárd köbméterrel is kevesebb gáz állhat rendelkezésre a téli szezonban.
Ez az uniós éves gázkereslet körülbelül 7 százalékának felel meg, és 10–12 millió háztartás energiaigényével egyenértékű.
Az ellátásbiztonsági kockázatokra az európai gázszállító hálózatüzemeltetők szervezete, az ENTSO-G is felhívta a figyelmet a 2026–2027-es télre vonatkozó előrejelzésében.
A tárolók töltöttsége október elején alig haladta meg a 70 százalékot. A Kyos adatai szerint október 7-én az európai átlag 73,1 százalék volt, míg a magyarországi gáztárolók 76,6 százalékos töltöttséggel rendelkeztek.
Az adatgyűjtés 2011-es kezdete óta ez a legalacsonyabb európai érték az év ezen időszakában.
A visszafogott betárolásban a magas gázárak is szerepet játszhattak: a kereskedők számára vonzóbb lehetett a nyári értékesítés, mint a készletek télre történő felhalmozása. A közel-keleti konfliktus miatt kialakult bizonytalanság és a magas árak tovább szűkítik Európa mozgásterét – írja a Világgazdaság.
Az orosz gáz kiesése tovább növeli a kockázatokat
A téli ellátást az orosz gázimport további visszaesése is nehezítheti. Az uniós szabályozás alapján januártól az orosz LNG-re vonatkozó, hosszú távú szerződéseket érintő tilalom is életbe léphet, ami az IEEFA számításai szerint további 7 milliárd köbméterrel csökkentheti az európai importot.
Az orosz földgáz korábban fontos szerepet játszott a téli kereslet ingadozásának kiegyenlítésében.
A kieső mennyiségek miatt így még nagyobb jelentőségük lesz a tárolóknak, amelyekből az elmúlt években egyre több gázt kellett felhasználni a hideg hónapokban.
Idén januárban 22,6 milliárd köbméter földgázt vettek ki az európai tárolókból. Ez jóval meghaladta a 2025 januárjában felhasznált 18,8 milliárd, illetve a 2024 januárjában kivett 17,8 milliárd köbmétert. Összehasonlításképpen: Magyarország éves földgázfelhasználása mintegy 8,5 milliárd köbméter.
Az európai gázkereslet az elmúlt két évben emelkedett, miközben az import mennyisége lényegében stagnált. Ez fokozza a tárolókra nehezedő nyomást.
Több milliárd euróba kerülhet a kieső gáz pótlása
Az orosz szállítások egy részét cseppfolyósított földgázzal, vagyis LNG-vel lehetne helyettesíteni. Ebben egyre fontosabb szerepet tölt be az Egyesült Államok, ám a kieső mennyiségek pótlása jelentős többletköltséget jelenthet.
Az IEEFA becslése szerint a szükséges LNG beszerzése a jelenlegi árakon további 3 milliárd euróba kerülhetne.
Ez 12 százalékkal magasabb összeg, mint amennyit ugyanennyi gázért tavaly fizettek.
Ráadásul az amerikai LNG-termelés már közel teljes kapacitáson működik, így az európai többletigény a világpiaci kínálatot is szűkítheti.
A magasabb európai árak ugyanakkor több LNG-szállítmányt vonzhatnak a kontinensre, akár az ázsiai vásárlók rovására is. Az S&P Global Energy elemzője szerint a készletek gyors apadása további áremelkedést idézhet elő, ami vonzóbbá teheti az európai piacot a szállítók számára.
Hideg tél esetén a fogyasztást is vissza kellhet fogni
Az ENTSO-G kedvezőtlen forgatókönyve szerint, ha hideg tél következik, és az LNG-import 20 százalékkal visszaesik, a gáztárolók töltöttsége akár 11 százalékra is csökkenhet.
Amennyiben az uniós országok a tél végére legalább 30 százalékos töltöttséget szeretnének elérni, a kereslet mintegy 7 százalékos visszafogására lehet szükség. Ez azt jelentené, hogy ennyivel kevesebb földgáz állna a fogyasztók rendelkezésére.
A kereslet csökkentése azonban nem egyszerű feladat.
Az ukrajnai háború kitörése óta az EU ipari gázfelhasználásának körülbelül 20 százaléka már eltűnt, és ennek jelentős része azóta sem állt helyre.
Az újabb visszafogás ezért további terheket róhat az iparra.
Nem csak a tárolók töltöttsége számít
A szakértői előrejelzések alapján a téli ellátás alakulását több tényező együttesen határozza majd meg:
- az időjárás,
- az importlehetőségek,
- a világpiaci árak
- és a fogyasztás változása
egyaránt befolyásolhatja, mennyi gáz áll rendelkezésre a hideg hónapokban.
Az alacsony készletszint önmagában nem jelenti azt, hogy Európa szükségszerűen kifogy a földgázból. A hiányt azonban csak további importtal, a tárolók intenzívebb használatával vagy a kereslet csökkentésével lehetne kezelni.
Az is fontos, hogy az egyes országok mennyire függenek a földgáztól, milyen beszerzési lehetőségeik vannak, és mekkora tárolókapacitással rendelkeznek. Emiatt az európai átlagadatok önmagukban nem mutatják meg teljes egészében az egyes országok tényleges ellátási kockázatait.