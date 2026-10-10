Riasztó előrejelzés érkezett: veszélybe kerülhet Európa téli gázellátása

Az Európai Unió a korábbi éveknél alacsonyabb készletekkel várja a fűtési idényt. Az amerikai Institution for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) elemzése szerint akár 14 milliárd köbméterrel is kevesebb gáz állhat rendelkezésre a téli szezonban.

Akár 14 milliárd köbméterrel is kevesebb gáz állhat rendelkezésre a téli szezonban - Illusztráció

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Ez az uniós éves gázkereslet körülbelül 7 százalékának felel meg, és 10–12 millió háztartás energiaigényével egyenértékű.

Az ellátásbiztonsági kockázatokra az európai gázszállító hálózatüzemeltetők szervezete, az ENTSO-G is felhívta a figyelmet a 2026–2027-es télre vonatkozó előrejelzésében.

A tárolók töltöttsége október elején alig haladta meg a 70 százalékot. A Kyos adatai szerint október 7-én az európai átlag 73,1 százalék volt, míg a magyarországi gáztárolók 76,6 százalékos töltöttséggel rendelkeztek.

Az adatgyűjtés 2011-es kezdete óta ez a legalacsonyabb európai érték az év ezen időszakában.

A visszafogott betárolásban a magas gázárak is szerepet játszhattak: a kereskedők számára vonzóbb lehetett a nyári értékesítés, mint a készletek télre történő felhalmozása. A közel-keleti konfliktus miatt kialakult bizonytalanság és a magas árak tovább szűkítik Európa mozgásterét – írja a Világgazdaság.

Az orosz gáz kiesése tovább növeli a kockázatokat

A téli ellátást az orosz gázimport további visszaesése is nehezítheti. Az uniós szabályozás alapján januártól az orosz LNG-re vonatkozó, hosszú távú szerződéseket érintő tilalom is életbe léphet, ami az IEEFA számításai szerint további 7 milliárd köbméterrel csökkentheti az európai importot.

Az orosz földgáz korábban fontos szerepet játszott a téli kereslet ingadozásának kiegyenlítésében.

A kieső mennyiségek miatt így még nagyobb jelentőségük lesz a tárolóknak, amelyekből az elmúlt években egyre több gázt kellett felhasználni a hideg hónapokban.

Idén januárban 22,6 milliárd köbméter földgázt vettek ki az európai tárolókból. Ez jóval meghaladta a 2025 januárjában felhasznált 18,8 milliárd, illetve a 2024 januárjában kivett 17,8 milliárd köbmétert. Összehasonlításképpen: Magyarország éves földgázfelhasználása mintegy 8,5 milliárd köbméter.