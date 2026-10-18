Ezekkel a számokkal lehetett elvinni a Hatoslottó főnyereményét

Vasárnap kisorsolták a Hatoslottó 42. hetének játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Mivel csütörtökön egy szerencsés nyertes több mint 1 milliárd forintot nyert, a Hatoslottó vasárnapi főnyereménye 60 millió forint volt.
A hatoslottó nyerőszámai a következők voltak október 18-án: 14, 18, 19, 31, 32 és 34.
Telitalálatos szelvény ezúttal nem született, így a főnyeremény jövő héten már 150 millió forint lesz.
Mennyit fizetett a héten a Hatoslottó a többi kategóriában?
A Szerencsejáték honlapja szerint, akinek három találata volt, 3885 forintot kap, a négyesek 15 250 forintot fizetnek, míg az a 17 ember, akinek ötöse volt, 845 090 forintot vihet haza.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, óriási szerencse ért egy játékost a csütörtöki lottósorsoláson, egyetlen szelvénnyel több mint egymilliárd forintot nyert.
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