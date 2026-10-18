Ezekkel a számokkal lehetett elvinni a Hatoslottó főnyereményét

A hatoslottó nyerőszámai a következők voltak október 18-án: 14, 18, 19, 31, 32 és 34.

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény a Hatoslottón - Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Telitalálatos szelvény ezúttal nem született, így a főnyeremény jövő héten már 150 millió forint lesz.

Mennyit fizetett a héten a Hatoslottó a többi kategóriában?

A Szerencsejáték honlapja szerint, akinek három találata volt, 3885 forintot kap, a négyesek 15 250 forintot fizetnek, míg az a 17 ember, akinek ötöse volt, 845 090 forintot vihet haza.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, óriási szerencse ért egy játékost a csütörtöki lottósorsoláson, egyetlen szelvénnyel több mint egymilliárd forintot nyert.