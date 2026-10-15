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Hatalmasat kaszált valaki a Hatoslottón, milliárdos összeget nyert

Rendkívüli

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Hatalmasat kaszált valaki a Hatoslottón, milliárdos összeget nyert

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Óriási szerencse ért egy játékost a csütörtöki lottósorsoláson, egyetlen szelvénnyel több mint egymilliárd forintot nyert. A Hatoslottó nyerőszámai ezúttal telitalálatot hoztak, így a hatalmas főnyeremény gazdára talált, a következő sorsoláson pedig már jóval kisebb összegért lehet játszani.
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Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, csütörtöki nyerőszámait, és ezúttal egy szerencsés játékos elvitte a milliárdos főnyereményt. A telitalálatos szelvény több mint 1,15 milliárd forintot ért – írja a Pénzcentrum.

Megvannak a Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten. A csütörtöki lottósorsoláson milliárdos telitalálat született. Mutatjuk a számokat és a nyereményeket.
Telitalálatos szelvény volt a Hatoslottón
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

A Hatoslottón a játékosoknak 45 számból kell hatot kiválasztaniuk. Nyereményhez már három találattal is hozzá lehet jutni, a főnyereményt azonban csak az viheti el, akinek mind a hat száma megegyezik a kisorsolt számokkal.

Ezek a Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten

A 2026. október 15-i, csütörtöki sorsoláson az alábbi számokat húzták ki, emelkedő számsorrendben:

8, 10, 13, 36, 41, 42

A sorsoláson egy játékosnak volt telitalálata, amellyel 1 152 640 105 forintot nyert.

A további nyeremények a következőképpen alakultak:

  • 5 találat: 1 349 280 forint
  • 4 találat: 15 915 forint
  • 3 találat: 4 170 forint

Mivel a csütörtöki sorsoláson elvitték a milliárdos főnyereményt, a következő, október 18-i, vasárnapi Hatoslottó-sorsoláson már 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További információk a Szerencsejáték Zrt. oldalán. 

 

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