Hatalmasat kaszált valaki a Hatoslottón, milliárdos összeget nyert

Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, csütörtöki nyerőszámait, és ezúttal egy szerencsés játékos elvitte a milliárdos főnyereményt. A telitalálatos szelvény több mint 1,15 milliárd forintot ért – írja a Pénzcentrum.

Telitalálatos szelvény volt a Hatoslottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Hatoslottón a játékosoknak 45 számból kell hatot kiválasztaniuk. Nyereményhez már három találattal is hozzá lehet jutni, a főnyereményt azonban csak az viheti el, akinek mind a hat száma megegyezik a kisorsolt számokkal.

Ezek a Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten

A 2026. október 15-i, csütörtöki sorsoláson az alábbi számokat húzták ki, emelkedő számsorrendben:

8, 10, 13, 36, 41, 42

A sorsoláson egy játékosnak volt telitalálata, amellyel 1 152 640 105 forintot nyert.

A további nyeremények a következőképpen alakultak:

5 találat: 1 349 280 forint

1 349 280 forint 4 találat: 15 915 forint

15 915 forint 3 találat: 4 170 forint

Mivel a csütörtöki sorsoláson elvitték a milliárdos főnyereményt, a következő, október 18-i, vasárnapi Hatoslottó-sorsoláson már 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További információk a Szerencsejáték Zrt. oldalán.