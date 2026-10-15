Hatalmasat kaszált valaki a Hatoslottón, milliárdos összeget nyert

Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, csütörtöki nyerőszámait, és ezúttal egy szerencsés játékos elvitte a milliárdos főnyereményt. A telitalálatos szelvény több mint 1,15 milliárd forintot ért – írja a Pénzcentrum.
A Hatoslottón a játékosoknak 45 számból kell hatot kiválasztaniuk. Nyereményhez már három találattal is hozzá lehet jutni, a főnyereményt azonban csak az viheti el, akinek mind a hat száma megegyezik a kisorsolt számokkal.
Ezek a Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten
A 2026. október 15-i, csütörtöki sorsoláson az alábbi számokat húzták ki, emelkedő számsorrendben:
8, 10, 13, 36, 41, 42
A sorsoláson egy játékosnak volt telitalálata, amellyel 1 152 640 105 forintot nyert.
A további nyeremények a következőképpen alakultak:
- 5 találat: 1 349 280 forint
- 4 találat: 15 915 forint
- 3 találat: 4 170 forint
Mivel a csütörtöki sorsoláson elvitték a milliárdos főnyereményt, a következő, október 18-i, vasárnapi Hatoslottó-sorsoláson már 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További információk a Szerencsejáték Zrt. oldalán.