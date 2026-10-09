Súlyos figyelmeztetést küldött az IMF Magyarországnak, adó- és nyugdíjreformot sürgetnek

Az IMF közzétette a magyar gazdaságról szóló, 2026-os konzultációja után készült értékelését. A szeptember 23. és október 6. között Budapesten tartózkodó delegáció szerint Magyarország előtt lehetőség nyílik a gazdasági növekedés felgyorsítására, ehhez azonban hiteles költségvetési kiigazításra és átfogó szerkezeti reformokra van szükség - írja a VG.

IMF: adó- és nyugdíjreformot sürgetnek Magyarországon, az euró bevezetése nem elég Fotó: Gábor Zoltán

A Nemzetközi Valutaalap úgy látja, hogy a gyenge beruházási aktivitás, a termelékenységnél gyorsabban növekvő bérek, a kedvezőtlen nemzetközi környezet és a népesség elöregedése egyaránt fékezi a magyar gazdaságot.

A szervezet becslése szerint az idei költségvetési hiány a GDP 7–7,5 százaléka között alakulhat, miközben az államadósság is emelkedhet.

Az IMF szerint a kormány által célként kitűzött euróbevezetés fontos igazodási pontot jelenthet, de nem helyettesíti a szükséges reformokat. A közös valuta csökkentheti az árfolyamkockázatot és a hitelfelvétel költségeit, ugyanakkor Magyarországnak le kellene mondania az önálló monetáris politikáról és a rugalmas árfolyam jelentette alkalmazkodási lehetőségről.

IMF: átfogó adóreformra van szükség Magyarországon

A valutaalap szerint a jelenlegi gazdasági helyzet megfelelő alkalmat teremt a reformok megkezdésére. Az elmúlt években a magyar növekedés jelentős részben a feldolgozóiparra, különösen az autóiparra és a külföldi beruházásokra támaszkodott. Az IMF szerint azonban ez a modell egyre komolyabb kihívásokkal szembesül, miközben a gyenge beruházások és az állami beavatkozások is visszafoghatják a versenyt és az innovációt.

A szervezet négy fő területen javasol változtatásokat.

Az adórendszer átalakítása: az IMF szerint progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszerre, a tőkejövedelmek adóztatásának felülvizsgálatára, valamint a társasági adó szabályainak módosítására lenne szükség. A javaslat szerint a beruházások költségeinek teljes leírása javíthatná a vállalkozások beruházási ösztönzőit.

Az adókedvezmények szűkítése: a szervezet felülvizsgálná az áfamentességeket és a kedvezményes kulcsokat, miközben célzott támogatásokkal védené a rászoruló háztartásokat.

Az állami támogatások mérséklése: az IMF a támogatott energiafogyasztási küszöbök és a kamattámogatott hitelprogramok átalakítását is javasolja. A szervezet szerint ezek a konstrukciók torzíthatják a piaci ösztönzőket és a hitelkihelyezést.

A nyugdíj- és egészségügyi kiadások fenntarthatóbbá tétele: az előrejelzés szerint ezek a kiadások 2050-ig a GDP csaknem négy százalékpontjával emelkedhetnek. Az IMF a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését, a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését, a nyugdíjellátások felülvizsgálatát és az egészségügyi kiadások hatékonyabb felhasználását szorgalmazza.