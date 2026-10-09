Súlyos figyelmeztetést küldött az IMF Magyarországnak, adó- és nyugdíjreformot sürgetnek

Az IMF közzétette a magyar gazdaságról szóló, 2026-os konzultációja után készült értékelését. A szeptember 23. és október 6. között Budapesten tartózkodó delegáció szerint Magyarország előtt lehetőség nyílik a gazdasági növekedés felgyorsítására, ehhez azonban hiteles költségvetési kiigazításra és átfogó szerkezeti reformokra van szükség - írja a VG.
A Nemzetközi Valutaalap úgy látja, hogy a gyenge beruházási aktivitás, a termelékenységnél gyorsabban növekvő bérek, a kedvezőtlen nemzetközi környezet és a népesség elöregedése egyaránt fékezi a magyar gazdaságot.
A szervezet becslése szerint az idei költségvetési hiány a GDP 7–7,5 százaléka között alakulhat, miközben az államadósság is emelkedhet.
Az IMF szerint a kormány által célként kitűzött euróbevezetés fontos igazodási pontot jelenthet, de nem helyettesíti a szükséges reformokat. A közös valuta csökkentheti az árfolyamkockázatot és a hitelfelvétel költségeit, ugyanakkor Magyarországnak le kellene mondania az önálló monetáris politikáról és a rugalmas árfolyam jelentette alkalmazkodási lehetőségről.
IMF: átfogó adóreformra van szükség Magyarországon
A valutaalap szerint a jelenlegi gazdasági helyzet megfelelő alkalmat teremt a reformok megkezdésére. Az elmúlt években a magyar növekedés jelentős részben a feldolgozóiparra, különösen az autóiparra és a külföldi beruházásokra támaszkodott. Az IMF szerint azonban ez a modell egyre komolyabb kihívásokkal szembesül, miközben a gyenge beruházások és az állami beavatkozások is visszafoghatják a versenyt és az innovációt.
A szervezet négy fő területen javasol változtatásokat.
Az adórendszer átalakítása: az IMF szerint progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszerre, a tőkejövedelmek adóztatásának felülvizsgálatára, valamint a társasági adó szabályainak módosítására lenne szükség. A javaslat szerint a beruházások költségeinek teljes leírása javíthatná a vállalkozások beruházási ösztönzőit.
Az adókedvezmények szűkítése: a szervezet felülvizsgálná az áfamentességeket és a kedvezményes kulcsokat, miközben célzott támogatásokkal védené a rászoruló háztartásokat.
Az állami támogatások mérséklése: az IMF a támogatott energiafogyasztási küszöbök és a kamattámogatott hitelprogramok átalakítását is javasolja. A szervezet szerint ezek a konstrukciók torzíthatják a piaci ösztönzőket és a hitelkihelyezést.
A nyugdíj- és egészségügyi kiadások fenntarthatóbbá tétele: az előrejelzés szerint ezek a kiadások 2050-ig a GDP csaknem négy százalékpontjával emelkedhetnek. Az IMF a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését, a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését, a nyugdíjellátások felülvizsgálatát és az egészségügyi kiadások hatékonyabb felhasználását szorgalmazza.
A szervezet szerint a hiteles kiigazításnak egyszerre kell mérsékelnie a hiányt, támogatnia a növekedést és figyelembe vennie a társadalmi hatásokat.
Az IMF úgy becsüli, hogy egy megfelelően összeállított intézkedéscsomag 2027-re a GDP 5 százalékára vagy az alá csökkenthetné a költségvetési hiányt, 2029-re pedig 3 százalékra mérsékelhetné azt.
Az Otthon Start Programot is bírálta az IMF
A jelentés külön kitér az államilag támogatott hitelprogramokra, köztük az Otthon Start Programra. Az IMF szerint a bőséges állami támogatás hozzájárult a lakossági jelzáloghitelek gyors növekedéséhez, és lehetővé tette a háztartások számára, hogy nagyobb adósságot vállaljanak. A szervezet úgy látja, hogy ez a lakáspiac felülértékeltségének kockázatát is növelheti.
Az IMF a vállalati támogatott hiteleket is felülvizsgálná.
Értékelése szerint ezek a konstrukciók nem eredményeztek egyértelmű termelékenységnövekedést, és kevesebb beruházást finanszíroztak, mint a piaci hitelek. A támogatások kivezetése a jelentés szerint évente akár 300 milliárd forint megtakarítást is hozhatna, ami a GDP körülbelül 0,3 százalékának felel meg.
A szervezet a közbeszerzések átláthatóságának javítását, a pazarló kiadások visszaszorítását és az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is fontosnak tartja. Az IMF szerint az állami tulajdonú cégek több ágazatban kevésbé nyereségesek és termelékenyek a hasonló területen működő magánvállalatoknál, az állami vállalatok jelentős jelenléte pedig kiszoríthatja a magánszektort.
A valutaalap ugyanakkor üdvözölte az uniós források felszabadítását célzó intézkedéseket és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Értékelése szerint az uniós pénzek megfelelő felhasználása támogathatja az infrastruktúra, az energiabiztonság és a humántőke fejlesztését.
Az IMF szerint a jegybanknak is óvatosnak kell maradnia
A jelentés kitért a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájára is. Az IMF üdvözölte, hogy a jegybank szünetelteti a kamatcsökkentéseket, és arra figyelmeztetett, hogy a további enyhítés előtt meg kell várni a tartós dezinfláció egyértelműbb jeleit.
A szervezet szerint a szolgáltatások inflációja továbbra is magas, a bérek pedig gyorsabban emelkednek a termelékenységnél. Az energiaárak esetleges emelkedése, a nagy jegybankok szigorúbb politikája vagy a forint tartós gyengülése szintén indokolhatja a monetáris politika szigorítását.
Az IMF a jegybank inflációs céljának 2028 januárjától tervezett, 3-ról 2,5 százalékra történő csökkentését is fontos lépésnek nevezte az euró bevezetésének előkészítésében. A valutaalap szerint azonban az alacsonyabb inflációs cél tartós eléréséhez hiteles költségvetési konszolidációra és a termelékenységgel összhangban álló bérnövekedésre is szükség lesz.
A jelentés összességében arra jutott, hogy a gazdasági növekedés újraindításához nem elegendő az euró bevezetésének célja: az adózás, az állami támogatások, a nyugdíjrendszer és a gazdaság működésének több területén is változtatásokat tart szükségesnek.