Megérkeztek az inflációs adatok – ekkora volt a drágulás szeptemberben

A infláció 2026 szeptemberében éves összevetésben 1,6 százalék volt Magyarországon, vagyis a fogyasztói árak átlagosan ennyivel haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Augusztushoz képest 0,2 százalékkal emelkedtek az árak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

Az infláció alakulása mellett az élelmiszerárak csökkentek, az üzemanyagárak viszont emelkedtek éves összevetésben

Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Augusztusban még 1,3 százalékos éves inflációt mértek, így szeptemberben gyorsult az áremelkedés üteme. Az adat ugyanakkor kedvezőbb lett az elemzői várakozásoknál: Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban 1,7 százalékos éves inflációval számolt.

Infláció: csökkentek az élelmiszerárak éves összevetésben

Az élelmiszerek ára 2025 szeptemberéhez képest átlagosan 1,3 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva pedig 4,6 százalékos volt a mérséklődés.

Jelentősen, 26,7 százalékkal lett olcsóbb a húskonzerv, a vaj és vajkrém ára 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4 százalékkal mérséklődött. A sertéshúsért 11,0, a sajtért 10,2, a cukorért 8,2, a tejért pedig 8,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban.

Ezzel szemben egyes élelmiszerek és vendéglátási tételek drágultak. A burgonya ára 7,8 százalékkal, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menüétkezésé egyaránt 6,6 százalékkal nőtt. Az étolaj 6,4, az éttermi étkezés 5,8, az iskolai étkezés 5,7 százalékkal került többe.

A szolgáltatások közel 5 százalékkal drágultak

A szolgáltatások ára éves összevetésben átlagosan 4,9 százalékkal emelkedett. A színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások pedig 9,6 százalékkal drágultak.

A testápolási szolgáltatásokért 8,4, a járműjavításért és -karbantartásért 8,3, a belföldi üdülésért 7,8 százalékkal kellett többet fizetni. A telefon- és internetszolgáltatások, valamint a sport- és múzeumi belépők egyaránt 7 százalékkal drágultak.

A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk 4,2 százalékkal kerültek többe.

Olcsóbb lett a háztartási energia, drágult az üzemanyag

A háztartási energiáért átlagosan 4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, mint 2025 szeptemberében. A vezetékes gáz ára 11 százalékkal csökkent, az elektromos energia ugyanakkor 1,3 százalékkal drágult.