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Megérkeztek az inflációs adatok – ekkora volt a drágulás szeptemberben

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A várakozásoknál kedvezőbben alakultak szeptemberben a fogyasztói árak Magyarországon. Az infláció éves szinten 1,6 százalékra gyorsult, miközben az élelmiszerek átlagosan olcsóbbak voltak, az üzemanyagok ára viszont jelentősen emelkedett.
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A infláció 2026 szeptemberében éves összevetésben 1,6 százalék volt Magyarországon, vagyis a fogyasztói árak átlagosan ennyivel haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Augusztushoz képest 0,2 százalékkal emelkedtek az árak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

KSH, fogyasztói árak, élelmiszerárak, drágulás, üzemanyagárak, szolgáltatások, maginfláció, magyar gazdaság, áremelkedés, háztartási energia, Az infláció alakulása mellett az élelmiszerárak csökkentek, az üzemanyagárak viszont emelkedtek éves összevetésben
Az infláció alakulása mellett az élelmiszerárak csökkentek, az üzemanyagárak viszont emelkedtek éves összevetésben
Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Augusztusban még 1,3 százalékos éves inflációt mértek, így szeptemberben gyorsult az áremelkedés üteme. Az adat ugyanakkor kedvezőbb lett az elemzői várakozásoknál: Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban 1,7 százalékos éves inflációval számolt.

Infláció: csökkentek az élelmiszerárak éves összevetésben

Az élelmiszerek ára 2025 szeptemberéhez képest átlagosan 1,3 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva pedig 4,6 százalékos volt a mérséklődés.

Jelentősen, 26,7 százalékkal lett olcsóbb a húskonzerv, a vaj és vajkrém ára 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4 százalékkal mérséklődött. A sertéshúsért 11,0, a sajtért 10,2, a cukorért 8,2, a tejért pedig 8,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban.

Ezzel szemben egyes élelmiszerek és vendéglátási tételek drágultak. A burgonya ára 7,8 százalékkal, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menüétkezésé egyaránt 6,6 százalékkal nőtt. Az étolaj 6,4, az éttermi étkezés 5,8, az iskolai étkezés 5,7 százalékkal került többe.

A szolgáltatások közel 5 százalékkal drágultak

A szolgáltatások ára éves összevetésben átlagosan 4,9 százalékkal emelkedett. A színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások pedig 9,6 százalékkal drágultak.

A testápolási szolgáltatásokért 8,4, a járműjavításért és -karbantartásért 8,3, a belföldi üdülésért 7,8 százalékkal kellett többet fizetni. A telefon- és internetszolgáltatások, valamint a sport- és múzeumi belépők egyaránt 7 százalékkal drágultak.

A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk 4,2 százalékkal kerültek többe.

Olcsóbb lett a háztartási energia, drágult az üzemanyag

A háztartási energiáért átlagosan 4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, mint 2025 szeptemberében. A vezetékes gáz ára 11 százalékkal csökkent, az elektromos energia ugyanakkor 1,3 százalékkal drágult.

A tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,2 százalékkal nőtt. Az ékszerek 26 százalékkal, a konyha- és egyéb bútorok 4,2 százalékkal kerültek többe. A televíziók ára ezzel szemben 4,8, a porszívóké és a klímaberendezéseké 3,5 százalékkal csökkent.

A gyógyszerek és gyógyáruk 1,3 százalékkal, a járműüzemanyagok pedig 6,9 százalékkal drágultak éves összevetésben.

Augusztushoz képest 0,2 százalékkal nőttek az árak

Havi összevetésben a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor 0,1 százalékkal lettek olcsóbbak – számolt be róla a VG.

A friss zöldségek ára 2,5, a sertéshúsé 2,1, a jégkrémé 1,6, az étolajé 1,5 százalékkal emelkedett augusztushoz képest. A friss hazai és déligyümölcsök ugyanakkor 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1 százalékkal lett olcsóbb.

A szolgáltatások ára havi szinten átlagosan 0,5 százalékkal csökkent. A belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4 százalékkal került kevesebbe.

A járműüzemanyagoknál ezzel szemben jelentős, 5,9 százalékos havi drágulást mért a KSH.

Az elemzői várakozásnál kedvezőbb lett az adat

Regős Gábor a szeptemberi adat közzététele előtt 1,7 százalékos éves inflációt várt. A szakértő szerint a gyorsulás legfontosabb oka az üzemanyagárak emelkedése lehetett, amely számításai alapján több mint 0,3 százalékponttal növelhette a havi inflációt.

A közgazdász előzetesen 0,4 százalékos havi áremelkedéssel számolt, miközben a KSH végül 0,2 százalékos növekedést közölt. Regős Gábor várakozása szerint 2026 egészében 1,8 százalékos, 2027-ben pedig 2,6 százalékos lehet az éves infláció.

 

 

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