Megérkeztek az inflációs adatok – ekkora volt a drágulás szeptemberben

A infláció 2026 szeptemberében éves összevetésben 1,6 százalék volt Magyarországon, vagyis a fogyasztói árak átlagosan ennyivel haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Augusztushoz képest 0,2 százalékkal emelkedtek az árak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.
Augusztusban még 1,3 százalékos éves inflációt mértek, így szeptemberben gyorsult az áremelkedés üteme. Az adat ugyanakkor kedvezőbb lett az elemzői várakozásoknál: Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban 1,7 százalékos éves inflációval számolt.
Infláció: csökkentek az élelmiszerárak éves összevetésben
Az élelmiszerek ára 2025 szeptemberéhez képest átlagosan 1,3 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva pedig 4,6 százalékos volt a mérséklődés.
Jelentősen, 26,7 százalékkal lett olcsóbb a húskonzerv, a vaj és vajkrém ára 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4 százalékkal mérséklődött. A sertéshúsért 11,0, a sajtért 10,2, a cukorért 8,2, a tejért pedig 8,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban.
Ezzel szemben egyes élelmiszerek és vendéglátási tételek drágultak. A burgonya ára 7,8 százalékkal, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menüétkezésé egyaránt 6,6 százalékkal nőtt. Az étolaj 6,4, az éttermi étkezés 5,8, az iskolai étkezés 5,7 százalékkal került többe.
A szolgáltatások közel 5 százalékkal drágultak
A szolgáltatások ára éves összevetésben átlagosan 4,9 százalékkal emelkedett. A színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások pedig 9,6 százalékkal drágultak.
A testápolási szolgáltatásokért 8,4, a járműjavításért és -karbantartásért 8,3, a belföldi üdülésért 7,8 százalékkal kellett többet fizetni. A telefon- és internetszolgáltatások, valamint a sport- és múzeumi belépők egyaránt 7 százalékkal drágultak.
A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk 4,2 százalékkal kerültek többe.
Olcsóbb lett a háztartási energia, drágult az üzemanyag
A háztartási energiáért átlagosan 4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, mint 2025 szeptemberében. A vezetékes gáz ára 11 százalékkal csökkent, az elektromos energia ugyanakkor 1,3 százalékkal drágult.
A tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 1,2 százalékkal nőtt. Az ékszerek 26 százalékkal, a konyha- és egyéb bútorok 4,2 százalékkal kerültek többe. A televíziók ára ezzel szemben 4,8, a porszívóké és a klímaberendezéseké 3,5 százalékkal csökkent.
A gyógyszerek és gyógyáruk 1,3 százalékkal, a járműüzemanyagok pedig 6,9 százalékkal drágultak éves összevetésben.
Augusztushoz képest 0,2 százalékkal nőttek az árak
Havi összevetésben a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor 0,1 százalékkal lettek olcsóbbak – számolt be róla a VG.
A friss zöldségek ára 2,5, a sertéshúsé 2,1, a jégkrémé 1,6, az étolajé 1,5 százalékkal emelkedett augusztushoz képest. A friss hazai és déligyümölcsök ugyanakkor 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1 százalékkal lett olcsóbb.
A szolgáltatások ára havi szinten átlagosan 0,5 százalékkal csökkent. A belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4 százalékkal került kevesebbe.
A járműüzemanyagoknál ezzel szemben jelentős, 5,9 százalékos havi drágulást mért a KSH.
Az elemzői várakozásnál kedvezőbb lett az adat
Regős Gábor a szeptemberi adat közzététele előtt 1,7 százalékos éves inflációt várt. A szakértő szerint a gyorsulás legfontosabb oka az üzemanyagárak emelkedése lehetett, amely számításai alapján több mint 0,3 százalékponttal növelhette a havi inflációt.
A közgazdász előzetesen 0,4 százalékos havi áremelkedéssel számolt, miközben a KSH végül 0,2 százalékos növekedést közölt. Regős Gábor várakozása szerint 2026 egészében 1,8 százalékos, 2027-ben pedig 2,6 százalékos lehet az éves infláció.