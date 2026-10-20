Veszélyes játszószőnyeget hív vissza a fogyasztóvédelem, megfulladhatnak a gyerekek

Súlyos fulladásveszély miatt hívtak vissza egy, a Temu online piactéren is forgalmazott bébi játszószőnyeget és labdamedencét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a játékhoz tartozó apró alkatrészek leválhatnak, és a három év alatti gyermekek légútjának elzáródását, akár fulladást is okozhatnak - írja az NKFH oldala.

Veszélyes bébi játszószőnyeget hív vissza a hatóság - Illusztráció - Fotó: NKFH

Veszélyes lehet a bébi játszószőnyeg

Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben közzétett figyelmeztetés alapján Magyarország is érintett lehet a termék forgalmazásában. A hatóság ezért arra kéri a szülőket, hogy ellenőrizzék, rendeltek-e a veszélyes játékból.

A visszahívás a BB060 modellszámú, 202407012002 gyártási tételű bébi játszószőnyeget és labdamedencét érinti. A terméket a kínai Shantu Cheigai, más néven Yinggang Craft Factory gyártotta, és a Temu online piacterén lehetett megvásárolni.

Súlyos fulladásveszélyt állapítottak meg

A játék mechanikai vizsgálata során kiderült, hogy a lógó állatfigurákat a tartóívhez rögzítő textilszalag könnyen leszakadhat.

A leváló, apró alkatrész belefér a szabványos kisalkatrész-vizsgáló hengerbe, ezért a három év alatti gyermekek könnyen a szájukba vehetik vagy lenyelhetik.

Ez a légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet, így a termék súlyos veszélyt jelent a kisgyerekekre.

Mit tegyenek a szülők?

Az NKFH arra figyelmeztet, hogy aki a leírásnak megfelelő játszószőnyeget rendelte meg, haladéktalanul vegye el azt a gyermekektől, és ne engedje tovább használni.

A termék további használatának mellőzése a súlyos balesetek megelőzése érdekében különösen fontos.

Az Origo szeptember 16-án szintén egy Temun kapható termék kapcsán írt visszahívásról, akkor egy ártalmatlannak tűnő gyerekjelmezt hívtak vissza.