Veszélyes játszószőnyeget hív vissza a fogyasztóvédelem, megfulladhatnak a gyerekek

Súlyos fulladásveszély miatt hívtak vissza egy, a Temu online piactéren is forgalmazott bébi játszószőnyeget és labdamedencét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetése szerint a játékhoz tartozó apró alkatrészek leválhatnak, és a három év alatti gyermekek légútjának elzáródását, akár fulladást is okozhatnak - írja az NKFH oldala.
Veszélyes lehet a bébi játszószőnyeg
Az uniós Safety Gate riasztási rendszerben közzétett figyelmeztetés alapján Magyarország is érintett lehet a termék forgalmazásában. A hatóság ezért arra kéri a szülőket, hogy ellenőrizzék, rendeltek-e a veszélyes játékból.
A visszahívás a BB060 modellszámú, 202407012002 gyártási tételű bébi játszószőnyeget és labdamedencét érinti. A terméket a kínai Shantu Cheigai, más néven Yinggang Craft Factory gyártotta, és a Temu online piacterén lehetett megvásárolni.
Súlyos fulladásveszélyt állapítottak meg
A játék mechanikai vizsgálata során kiderült, hogy a lógó állatfigurákat a tartóívhez rögzítő textilszalag könnyen leszakadhat.
A leváló, apró alkatrész belefér a szabványos kisalkatrész-vizsgáló hengerbe, ezért a három év alatti gyermekek könnyen a szájukba vehetik vagy lenyelhetik.
Ez a légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet, így a termék súlyos veszélyt jelent a kisgyerekekre.
Mit tegyenek a szülők?
Az NKFH arra figyelmeztet, hogy aki a leírásnak megfelelő játszószőnyeget rendelte meg, haladéktalanul vegye el azt a gyermekektől, és ne engedje tovább használni.
A termék további használatának mellőzése a súlyos balesetek megelőzése érdekében különösen fontos.
Az Origo szeptember 16-án szintén egy Temun kapható termék kapcsán írt visszahívásról, akkor egy ártalmatlannak tűnő gyerekjelmezt hívtak vissza.