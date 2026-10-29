Órákra elérhetetlenné válhatnak a K&H szolgáltatásai

Az első K&H leállás október 29-én, csütörtökön 22 órakor kezdődik, és várhatóan október 30-án hajnali 2 óráig tart.

K&H Bank

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Leállhat a K&H mobilbank

A karbantartás alatt átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek az alábbi felületeken:

- K&H e-bank;

- K&H mobilbank;

- K&H e-portfólió;

- K&H e-posta;

- K&H Electra;

- a kh.hu weboldal és aloldalai.

Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi és befektetési szolgáltatások működése szintén érintett lehet. A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.

Hosszabb K&H-leállás jön a hétvégén

A második karbantartás október 31-én 23 órától november 1-jén délig tart. Ebben a 13 órás időszakban ugyanezeknél a digitális szolgáltatásoknál kell szünetelésre vagy lassulásra számítani.

A hétvégi szolgáltatáskiesés a hatályos szabályozás alapján bankszünnapnak minősül.