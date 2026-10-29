Órákra elérhetetlenné válhatnak a K&H szolgáltatásai

Az első K&H leállás október 29-én, csütörtökön 22 órakor kezdődik, és várhatóan október 30-án hajnali 2 óráig tart.
Leállhat a K&H mobilbank
A karbantartás alatt átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek az alábbi felületeken:
- K&H e-bank;
- K&H mobilbank;
- K&H e-portfólió;
- K&H e-posta;
- K&H Electra;
- a kh.hu weboldal és aloldalai.
Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi és befektetési szolgáltatások működése szintén érintett lehet. A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.
Hosszabb K&H-leállás jön a hétvégén
A második karbantartás október 31-én 23 órától november 1-jén délig tart. Ebben a 13 órás időszakban ugyanezeknél a digitális szolgáltatásoknál kell szünetelésre vagy lassulásra számítani.
A hétvégi szolgáltatáskiesés a hatályos szabályozás alapján bankszünnapnak minősül.