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k & h bank

Órákra elérhetetlenné válhatnak a K&H szolgáltatásai

1 órája
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Két karbantartást is bejelentett a K&H Bank a következő napokra. A K&H leállás miatt átmenetileg szünetelhetnek vagy lelassulhatnak a legfontosabb elektronikus szolgáltatások, köztük a mobilbank és az e-bank is.
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k & h bankkarbantartásleállás

Az első K&H leállás október 29-én, csütörtökön 22 órakor kezdődik, és várhatóan október 30-án hajnali 2 óráig tart.

K&H
K&H Bank
Fotó: Shutterstock

Leállhat a K&H mobilbank

A karbantartás alatt átmeneti szünetelést vagy lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek az alábbi felületeken:

- K&H e-bank;
- K&H mobilbank;
- K&H e-portfólió;
- K&H e-posta;
- K&H Electra;
- a kh.hu weboldal és aloldalai.

Az ezeken keresztül elérhető pénzügyi és befektetési szolgáltatások működése szintén érintett lehet. A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatáskiesés üzemszünetnek minősül.

Hosszabb K&H-leállás jön a hétvégén

A második karbantartás október 31-én 23 órától november 1-jén délig tart. Ebben a 13 órás időszakban ugyanezeknél a digitális szolgáltatásoknál kell szünetelésre vagy lassulásra számítani.

A hétvégi szolgáltatáskiesés a hatályos szabályozás alapján bankszünnapnak minősül.

 

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