A kamatstop kivezetéséről tárgyal a Pénzügyminisztérium a bankokkal

Folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak – közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Felidézték: 2022. január 1-jétől eredetileg fél évre bevezetett, majd félévenként meghosszabbított referenciakamat-stopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Előzetes becslések és kalkulációk alapján a körülbelül 200 ezres ügyfélkör tizedét érintheti érzékenyen a változás.

Nem tudott még a Pénzügyminisztérium megállapodni a kamatstop kivezetéséről (Fotó: AFP)

A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel. Az egyeztetések folytatódnak, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak – ígérték.

Emlékezetes, Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referenciakamat-stop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az Országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a szerintük valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Júniusban a bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében.

Egyeztetnek a kamatstop kivezetéséről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján közölték, hogy

mintegy 220 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik a kamatstop hatálya alá. Közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint.

A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább ötezer forintos havi törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatójuk (JTM) meghaladja a 40 százalékot vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek – ismertették.

A kamatstop kivezetéséről és módosításáról szóló jogszabálytervezet hivatalos társadalmi egyeztetése azóta lezárult, a véleményezési határidő 2026. június 19-én járt le. Boda Nikoletta, a PM parlamenti államtitkára szeptember közepén az Országgyűlésben közölte: a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről.