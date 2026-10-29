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csehország

Történelmi kormányülés Prágában, fontos gazdasági tervekről számolt be Kapitány István

52 perce
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2026. október 29-én közös kormányülést tartottak Csehországban, ahol több fontos gazdasági kérdésről is egyeztettek. Kapitány István magyar gazdasági és energetikai miniszter a magyar–cseh kapcsolatok erősítéséről, az autóipari együttműködésről és az energiaellátás közös kihívásairól tárgyalt Prágában.
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csehországkapitány istvánprágábankarel havlíčekgazdasági együttműködés

Történelmi jelentőségű találkozóra került sor Prágában, ahol először tartott közös kormányülést Magyarország és Csehország. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter cseh kollégájával, Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszterrel egyeztetett a magyar–cseh gazdasági együttműködés bővítéséről.

Kapitány István az autóipari együttműködés fontosságát hangsúlyozta, A 2027. évi költségvetés egyéb részleteiről szóló sajtótájékoztató, költségvetéssajtótájékoztató, Magyar Péter, MagyarPéterKapitány István, KapitányIstván
Kapitány István Fotó: Mediaworks

Kapitány István az autóipari együttműködés fontosságát hangsúlyozta

A csütörtöki tárgyaláson kiemelt figyelmet kapott a magyar és cseh vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének támogatása. Kapitány István Facebook-bejegyzése szerint egy közös munkacsoport létrehozásán dolgoznak, amely a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalatokat segítené az exportpiacok kiépítésében, a külföldi terjeszkedésben és a szükséges pénzügyi háttér megteremtésében.

Magyarország és Csehország együttesen az Európai Unió személygépkocsi-gyártásának több mint 15 százalékát adja. A két ország ezért abban érdekelt, hogy az új uniós szabályozások ne gyengítsék versenyképességüket.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy a „Made in Europe” követelményeket fokozatosan, a tényleges ipari kapacitásokhoz igazodva kell bevezetni.

Magyarország és Csehország gazdasági együttműködése

A magyar–cseh gazdasági együttműködés másik fontos területe az energetika. Kapitány István szerint közös céljuk a versenyképes energiaárak biztosítása, kevesebb kötelező ágazati célkitűzéssel, az atomenergia és a megújuló energiaforrások egyenrangú kezelésével.

Az energiaellátás diverzifikációja továbbra is kiemelt cél, amelyhez kiszámítható és megfizethető energiaforrásokra van szükség. A felek emellett a turizmus, a kereskedelmi szabályozás és a piacfelügyelet területén is szorosabb együttműködést terveznek, valamint közösen lépnének fel harmadik országok piacain.

 

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