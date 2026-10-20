Kapitány István a rezsicsökkentésről tett bejelentést

Kapitány István közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált a rezsicsökkentés jövőjével kapcsolatos politikai vitákra. A gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a romló európai uniós energiapiaci körülmények ellenére is fenntartja a támogatási rendszert.

Kapitány István elmondása szerint a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosít a rezsicsökkentés fenntartására (Fotó: Facebook/Kapitány István)

A 2027-es igazságosságra és fejlődésre épülő költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosítunk a rezsicsökkentés fenntartására”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a kabinet a magyar családok megélhetését helyezi előtérbe.