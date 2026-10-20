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kapitány istván

Kapitány István a rezsicsökkentésről tett bejelentést

1 órája
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A kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosít a rezsicsökkentés fenntartására – közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emellett egy új otthonkorszerűsítési program elindítását is bejelentette, amely 2030-ig 120 ezer magyar családnak segíthet az energiaköltségek csökkentésében.
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Kapitány István közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált a rezsicsökkentés jövőjével kapcsolatos politikai vitákra. A gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a romló európai uniós energiapiaci körülmények ellenére is fenntartja a támogatási rendszert. 

Kapitány István
Kapitány István elmondása szerint a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosít a rezsicsökkentés fenntartására (Fotó: Facebook/Kapitány István)

A 2027-es igazságosságra és fejlődésre épülő költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosítunk a rezsicsökkentés fenntartására”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a kabinet a magyar családok megélhetését helyezi előtérbe.

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Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, és új támogatási program is indul

  • A politikus bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a kormány nem tervezi a rezsicsökkentés megszüntetését, sőt további intézkedésekkel kívánja mérsékelni a háztartások energiaköltségeit.
  • A tervek szerint új otthonkorszerűsítési program indul, amelynek keretében 2030-ig akár 120 ezer magyar család kaphat segítséget otthona energiahatékonyságának javításához.

A program a kormány várakozásai szerint nemcsak a rezsiszámlák csökkentéséhez járulhat hozzá, hanem az építőipart is élénkítheti. Az otthonfelújítások új megrendeléseket generálhatnak, amelyek munkahelyek létrehozását és megtartását is elősegíthetik.

Kapitány a Fideszt is bírálta, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kormány más gazdaságpolitikai prioritásokat követ. Mint fogalmazott:

Mi döntöttünk: az oligarchák gazdagítása helyett a magyar családok megélhetésére, jólétére, otthonaik felújítására és a magyar gazdaság beindítására költjük a magyar költségvetés forrásait.” 

Bejegyzését azzal zárta, hogy a rezsicsökkentés fenntartása és a családok támogatása továbbra is a kormány vállalásai közé tartozik.

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