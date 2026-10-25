2027-es költségvetés: a multik örülhetnek, a hazai üzletláncok viszont beleroppannak a Tisza adóemelésébe

Egyre aggasztóbb hírek szivárogtak ki a Tisza-kormány tervezett 2027-es költségvetéséről. Az árréstop kivezetése jelentősen növeli majd az olyan termékek fogyasztói árait, mint például a tejtermékek, a hús vagy épp az étolaj, azaz ezáltal épp az átlagember költségei ugranak meg, emellett egy, az Origónak nyilatkozó elemző szerint a tervezet miatt az ország könnyen a 2010 előtti időkben találhatja magát gazdasági szempontból. Szalai Piroska szakértő pedig Facebook-oldalán tett közzé elemzést arról, hogy milyen hatással lesz a kiskereskedelmi különadó növelése a hazai vállalkozásokra, főleg a közepes méretű, regionális kiskereskedelmi vállalkozásokra.

A Tisza költségvetése megnehezíti a hazai üzletláncok életét

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2027-es költségvetés: a különadó megemelése a multiknak kedvez, a hazai üzletláncok rosszul járnak

Mint azt a Magyar Nemzet cikke is kiemeli: noha a kiskereskedelmi különadót az egymilliárd forint feletti árbevételű cégeknek kell fizetniük, a tervek szerint kizárólag az 1 és 50 milliárd forint közötti sávban emelik meg a terheket, ott azonban jelentősen – a jelenlegi 0,15 százalékról a háromszorosára, 0,45 százalékra ugrik az adókulcs, míg az 50 milliárd feletti adókulcs változatlan marad.

"Ez az adóemelés a magyar, jellemzően közepes méretű vagy regionális kiskereskedelmi vállalkozásokat terheli leginkább. A jászberényi COOP Star, a kisvárdai NYÍRZEM, a kecskeméti UNIVER-COOP, a COOP Szeged, az Abaúj COOP, vagy a jobbára Pest megyei üzletekkel rendelkező Krupp és Társa, a Vörösvár vagy a BUDACONSUM profitja fog legjelentősebben csökkenni" – írja Szalai Piroska, aki egy gyakorlati példán keresztül is bemutatja, mire számíthatunk.

Mivel a 10 legnagyobb 50 milliárd forint alatti élelmiszerlánc 2025-ös árbevétel-arányos tiszta profitja átlagosan 0,8 százalék volt, így Szalai felfelé kerekítve 1 százalék adózás utáni eredménnyel és 25 milliárd forintos árbevétellel számol. Ekkor 72 millió forinttal több adót kell fizetni, és 29 százalékkal csökken az éves profitja a cégnek.

Mit jelent ez?

"Ennyivel kevesebb marad a fejlesztésekre, akár energiatakarékossági beruházásokra, akár a dolgozók bérének az emelésére vagy bármi egyébre. Sőt valószínű, hogy a tulajdonosoknak jövőre még vagyonadót is kell fizetni, amit szintén a vállalkozásukból fognak kivenni. Mindegyik vállalkozás többszáz munkavállalót foglalkoztat" – emeli ki Szalai, hozzátéve: mindez végső soron a multiknak fog kedvezni, ahol a jelentősen nagyobb bevétel miatt meg sem kottyan az adóemelés, ráadásul a külföldi tulajdonosok miatt őket még nagy valószínűséggel a vagyonadó sem érinti.