Egyhangú döntést hozott a Költségvetési Tanács a 2027-es büdzsével kapcsolatban

A 2027-es központi költségvetés törvényjavaslatának tervezetét csütörtökön véleményezte a Költségvetési Tanács, amely egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást a dokumentum ellen – közölte a testület az MTI-vel. A tanács külön üdvözölte, hogy a tervezetet ősszel nyújtják be, mivel a korábbi évek tavaszi-nyári költségvetési tervezését jelentős gazdasági bizonytalanságok nehezítették.

Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke és Kármán András pénzügyminiszter (Forrás: Facebook/Kármán András)

A jövő évi költségvetés 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol

A Költségvetési Tanács értékelése szerint a tervezet 2026-ra 1,7 százalékos, 2027-re pedig 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számol. Ezek az előrejelzések a piaci várakozások középértékéhez közel, kissé azok alatt helyezkednek el. A gazdasági növekedést a stabil belső fogyasztás, a magas foglalkoztatottság és a reálbérek emelkedése támogathatja, ugyanakkor a kedvezőtlen világgazdasági környezet továbbra is kockázatot jelent.

A testület a tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiányra is kitért. Megállapítása szerint az uniós szabályokkal való összhangot az új nemzeti középtávú költségvetési-strukturális terv biztosíthatja, amennyiben azt az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja.