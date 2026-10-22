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Magyar Péter

Elszólta magát Magyar Péter: innen vette át Magyarország 2027-es költségvetését a Tisza-kormány

54 perce
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Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatásakor Franklin D. Roosevelt amerikai elnök híres gazdasági programjára, a New Dealre hivatkozott. A történelmi példa azonban korántsem egyértelmű siker, a csaknem százéves gazdaságpolitikai intézkedéscsomag megítélése máig megosztja a közgazdászokat. A magyar költségvetéssel már most többen elégedetlenek.
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Magyar PéterköltségvetésNew DealFranklin D. Roosevelt

Magyar Péter hétfőn, a parlamentben ismertette a 2027-es költségvetés főbb célkitűzéseit, amelyet az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezett. A vállalkozásoknak szánt új megállapodás kapcsán az amerikai történelem egyik legismertebb gazdaságpolitikai programját, a New Dealt állította példaként a magyar gazdaság elé - írja a VG.

költségvetés
Magyar Péter az új New Dealként hivatkozik a 2027-es költségvetésre - Fotó: AFP, illetve Origo

Franklin D. Roosevelt 1933-tól átfogó intézkedésekkel próbálta kivezetni az Egyesült Államokat az 1929-ben kirobbant nagy gazdasági világválságból. A program állami beruházásokat, közmunkákat, pénzügyi szabályozást és szociális reformokat is tartalmazott. 

Bár a New Deal több tartós intézményi változást hozott, gazdasági eredményeiről azóta is komoly vita zajlik.

Egyes intézkedések akár hátráltathatták is a fellendülést

A New Deal egyik legismertebb kritikusa, Ben Shapiro amerikai politikai kommentátor szerint Roosevelt gazdaságpolitikája egyes intézkedéseivel akadályozta a válságból való kilábalást. Shapiro Harold Cole és Lee Ohanian közgazdászok 2004-es tanulmányára hivatkozott, amely az 1933-as National Industrial Recovery Act, azaz nemzeti ipari újjáépítési törvény hatásait vizsgálta.

A törvény bizonyos iparágakban lehetővé tette, hogy a vállalatok közösen alakítsák ki az árakat, a béreket és a termelési feltételeket.

  • A kutatók szerint ez mesterségesen magasan tarthatta a béreket és az árakat, miközben visszafogta a foglalkoztatást és a termelést. 

Egyes értelmezések szerint az intézkedések akár hét évvel is meghosszabbíthatták a gazdasági depressziót.

Men rewinding paper from reel at the American Writing Paper Co., Mt. Holyoke, Massachusetts, 1936. This photo has been digitally restored and colorized. (Photo by StockTrek Images via AFP)
Papírgyári munkások a New Deal bejelentése után 1936-ban - Fotó: StockTrek Images via AFP

A New Deal kritikája azonban nem kizárólag a szabadpiaci gondolkodókra jellemző. John Maynard Keynes brit közgazdász például éppen azért bírálta Roosevelt politikáját, mert szerinte az amerikai elnök nem költött eleget a gazdaság élénkítésére. Keynes nagyobb állami beruházásokat és határozottabb keresletösztönzést sürgetett.

Christina Romer amerikai közgazdász 1992-es tanulmánya szintén árnyalta a New Deal eredményeiről kialakult képet. 

Kutatása szerint az amerikai gazdaság 1933 utáni fellendülésében a pénzkínálat bővülése és a monetáris lazítás meghatározó szerepet játszott, míg a közvetlen költségvetési ösztönzés hatása korlátozottabb lehetett.

A program ugyanakkor hozzájárult a bankrendszer stabilizálásához, munkahelyeket teremtett, és enyhítette a válság társadalmi következményeit.

A tömeges munkanélküliséget azonban nem sikerült felszámolni, 1937-ben pedig újabb gazdasági visszaesés következett.

A magyar gazdaság helyzete egészen más

Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatásakor jelentős állami beruházásokat, az egészségügy és az oktatás finanszírozásának növelését, valamint a társadalmi különbségek mérséklését ígérte. 

Ezek a célok bizonyos szempontból emlékeztethetnek a New Deal társadalompolitikai törekvéseire, de önmagukban nem jelentik azt, hogy a két gazdaságpolitikai program azonos lenne.

A miniszterelnök a vállalkozások szabadságát és a tisztességes profitot is hangsúlyozta, miközben fellépést ígért a kartellezés és a közpénzekkel való visszaélések ellen. Ez azért érdekes, mert a New Deal egyik legtöbbet bírált intézkedése éppen az volt, hogy egyes iparágakban lehetővé tette az árversenyt korlátozó vállalati együttműködéseket.

A történelmi és költségvetési párhuzam más szempontból is vitatható

Roosevelt 1933-ban egy súlyos gazdasági katasztrófa közepén került hatalomra: az Egyesült Államok bankrendszere megrendült, a termelés visszaesett, és tömegek veszítették el a munkájukat. Magyar Péter gazdaságpolitikai programjának ezzel szemben egy működő gazdaság növekedésének felgyorsítása, a költségvetési hiány csökkentése és a közszolgáltatások javítása a célja.

A New Deal ráadásul nem egységes, kizárólag pozitív eredményeket hozó reformcsomag volt, hanem egymástól jelentősen eltérő intézkedések együttese.

2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztató, kormányzati sajtótájékoztató, 2026.10.20. Magyar Péter, MagyarPéter, Kármán András, KármánAndrás, kormányzatisajtótájékoztató, Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter,
Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatójának sajtótájékoztatóján - Fotó: Hatlaczki Balázs

A bankrendszer stabilizálása és a szociális reformok mellett versenykorlátozó szabályozásokat és vitatott gazdaságélénkítő lépéseket is tartalmazott.

Magyar Péter hivatkozása ezért önmagában nem árulja el, hogy a Roosevelt-féle program mely elemeit tekinti követendőnek. Az amerikai gazdaságtörténet egyik legnagyobb hatású reformcsomagjának tapasztalatai ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az állami beavatkozás eredményessége nem pusztán a kitűzött célokon, hanem az alkalmazott eszközökön és a gazdasági környezeten is múlik.

A 2027-es költségvetést Orbán Viktor mellett, többen bírálták.

 

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