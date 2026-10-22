Elszólta magát Magyar Péter: innen vette át Magyarország 2027-es költségvetését a Tisza-kormány

Magyar Péter hétfőn, a parlamentben ismertette a 2027-es költségvetés főbb célkitűzéseit, amelyet az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezett. A vállalkozásoknak szánt új megállapodás kapcsán az amerikai történelem egyik legismertebb gazdaságpolitikai programját, a New Dealt állította példaként a magyar gazdaság elé - írja a VG.

Magyar Péter az új New Dealként hivatkozik a 2027-es költségvetésre - Fotó: AFP, illetve Origo

Franklin D. Roosevelt 1933-tól átfogó intézkedésekkel próbálta kivezetni az Egyesült Államokat az 1929-ben kirobbant nagy gazdasági világválságból. A program állami beruházásokat, közmunkákat, pénzügyi szabályozást és szociális reformokat is tartalmazott.

Bár a New Deal több tartós intézményi változást hozott, gazdasági eredményeiről azóta is komoly vita zajlik.

Egyes intézkedések akár hátráltathatták is a fellendülést

A New Deal egyik legismertebb kritikusa, Ben Shapiro amerikai politikai kommentátor szerint Roosevelt gazdaságpolitikája egyes intézkedéseivel akadályozta a válságból való kilábalást. Shapiro Harold Cole és Lee Ohanian közgazdászok 2004-es tanulmányára hivatkozott, amely az 1933-as National Industrial Recovery Act, azaz nemzeti ipari újjáépítési törvény hatásait vizsgálta.

A törvény bizonyos iparágakban lehetővé tette, hogy a vállalatok közösen alakítsák ki az árakat, a béreket és a termelési feltételeket.

A kutatók szerint ez mesterségesen magasan tarthatta a béreket és az árakat, miközben visszafogta a foglalkoztatást és a termelést.

Egyes értelmezések szerint az intézkedések akár hét évvel is meghosszabbíthatták a gazdasági depressziót.

Papírgyári munkások a New Deal bejelentése után 1936-ban - Fotó: StockTrek Images via AFP

A New Deal kritikája azonban nem kizárólag a szabadpiaci gondolkodókra jellemző. John Maynard Keynes brit közgazdász például éppen azért bírálta Roosevelt politikáját, mert szerinte az amerikai elnök nem költött eleget a gazdaság élénkítésére. Keynes nagyobb állami beruházásokat és határozottabb keresletösztönzést sürgetett.

Christina Romer amerikai közgazdász 1992-es tanulmánya szintén árnyalta a New Deal eredményeiről kialakult képet.

Kutatása szerint az amerikai gazdaság 1933 utáni fellendülésében a pénzkínálat bővülése és a monetáris lazítás meghatározó szerepet játszott, míg a közvetlen költségvetési ösztönzés hatása korlátozottabb lehetett.

A program ugyanakkor hozzájárult a bankrendszer stabilizálásához, munkahelyeket teremtett, és enyhítette a válság társadalmi következményeit.

A tömeges munkanélküliséget azonban nem sikerült felszámolni, 1937-ben pedig újabb gazdasági visszaesés következett.

A magyar gazdaság helyzete egészen más

Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatásakor jelentős állami beruházásokat, az egészségügy és az oktatás finanszírozásának növelését, valamint a társadalmi különbségek mérséklését ígérte.

Ezek a célok bizonyos szempontból emlékeztethetnek a New Deal társadalompolitikai törekvéseire, de önmagukban nem jelentik azt, hogy a két gazdaságpolitikai program azonos lenne.

A miniszterelnök a vállalkozások szabadságát és a tisztességes profitot is hangsúlyozta, miközben fellépést ígért a kartellezés és a közpénzekkel való visszaélések ellen. Ez azért érdekes, mert a New Deal egyik legtöbbet bírált intézkedése éppen az volt, hogy egyes iparágakban lehetővé tette az árversenyt korlátozó vállalati együttműködéseket.