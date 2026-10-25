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bírság

Megemelkedtek a bírságok Magyarországon, akár ötmilliárd forintot is fizethetnek a szabályszegők

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2026. október 25-én, vasárnap jelentősen szigorodtak a szabályok Magyarországon, egyes vállalkozásoknak ezentúl akár milliárdos büntetéssel is számolniuk kell. A környezetvédelmi bírság felső határa bizonyos jogsértések esetén ötmilliárd forintra emelkedett. A változás elsősorban az akkumulátorgyárakat, a vegyipari cégeket és más nagyvállalatokat érintheti.
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bírságmagyarországélő környezetért felelős minisztériumkörnyezetvédelmi bírságforint

Jelentős szigorítás lépett életbe Magyarországon 2026. október 25-én, vasárnap. A környezetvédelmi bírság összege bizonyos jogsértések esetén akár az ötmilliárd forintot is elérheti, az új szabályozás pedig elsősorban a nagyobb vállalkozásokat és az ipari létesítményeket érintheti. Az október 9-én kihirdetett kormányrendelet célja, hogy visszaszorítsa a környezetszennyezést, és a vállalatok számára ne legyen kifizetődőbb a bírság megfizetése, mint a környezetvédelmi előírások betartása.

Emelkedik a környezetvédelmi bírság összege Magyarországon. Új szabályok az akkumulátorgyárakat és más nagyvállalatokat is érinthetik, akár milliárdos tételben.
Emelkedik a környezetvédelmi bírság összege Magyarországon. Új szabályok az akkumulátorgyárakat és más nagyvállalatokat is érinthetik, akár milliárdos tételben (A kép illusztráció, rajta az iváncsai akkumulátorgyár) Fotó: skonhungary.com

Akár ötmilliárd forintra is emelkedhet a környezetvédelmi bírság

Az új szabályok alapján a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű vállalkozásoknál az engedélytől eltérő tevékenység miatt kiszabható bírság felső határa kétmilliárdról ötmilliárd forintra nő. A büntetés összege ugyanakkor nem haladhatja meg a vállalkozás előző évi nettó árbevételének öt százalékát.

A visszaeső szabályszegőkkel szemben szintén szigorúbb rendelkezések lépnek életbe. Azoknál a cégeknél, amelyeket az előző öt évben legalább kétszer környezetszennyezés miatt megbírságoltak, az újabb büntetésnek el kell érnie az éves nettó árbevétel 0,5 százalékát, de legalább ötmillió forintot, a jogszabályi felső korlát figyelembevételével. A szigorítás a korábban környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozó jogsértést elkövető vállalkozásokra is vonatkozik.

Az akkumulátorgyárakat és más nagyvállalatokat is érintheti a szigorítás

Megszűnik a jogi személyekre és más szervezetekre vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság eddigi, főszabály szerinti 500 millió forintos felső határa is. A magánszemélyeknél ugyanakkor változatlanul 50 millió forint marad a maximum.

Az új előírások elsősorban az akkumulátorgyártásban, a vegyiparban és az energiaiparban működő vállalkozásokat, valamint a nagy kapacitású mezőgazdasági és élelmiszeripari létesítményeket érinthetik.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szerint a szigorításra azért van szükség, mert egyes vállalatok jelentős nyereségre tehetnek szert a környezetterheléssel járó tevékenységekből, miközben a szennyezés következményeit a környéken élők viselik.

A tárca hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi bírság kizárólag jogsértés esetén szabható ki. Az intézkedés így a szabályokat betartó vállalkozások versenyhátrányát is csökkentheti.

 

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