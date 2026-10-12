Robert E. Hall és Michael Woodford kapta a 2026-os közgazdasági Nobel-díjat

A közgazdasági Nobel-díj kihirdetésével lezárult az idei díjszezon

A 2026-os Nobel-díjak kihirdetése október 5-én kezdődött, és hat kategóriában ismerték el a tudományos, irodalmi és béketeremtő tevékenységet.

Az idei orvosi-élettani Nobel-díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta a fénnyel nyitható ioncsatornák és az optogenetika területén elért eredményeikért. Kutatásaik lehetővé tették az idegsejtek működésének fénnyel történő szabályozását, új lehetőségeket teremtve az agy működésének vizsgálatában.

Október 6-án Francis Halzen kapta a fizikai Nobel-díjat az IceCube Neutrínó Obszervatórium létrehozásában és a világűrből érkező, nagy energiájú neutrínók felfedezésében játszott meghatározó szerepéért.

A kémiai Nobel-díjat október 7-én Henri B. Kagan és Szoai Kenszo vehette át az aszimmetrikus szerves szintézis területén végzett kutatásaiért. A két tudós a nemlineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült az elismerésben.

Az irodalmi Nobel-díjat október 8-án Anne Carson kanadai költőnek, írónak és műfordítónak ítélték oda. A Svéd Akadémia indoklása szerint az alkotó merész és újító életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban.

A Nobel-békedíj idei kitüntetettjét október 9-én jelentették be Oslóban. Az elismerést Navanethem „Navi” Pillay dél-afrikai jogász kapta a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért végzett munkájáért.