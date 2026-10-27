Lélegeztetőgépek miatt csapott le a NAV: sok száz milliós csalás a vád

Egy nagyszabású, Ausztriát is érintő akcióban csapott le a NAV azokra a lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat értékesítő vállalkozókra, akik a koronavírus-járvány alatt több mint 660 millió forintos költségvetési csalást és pénzmosást követhettek el. Az adóhatóság szerint az érintettek több mint hárommilliárd forintot mostak tisztára. Az akció során több gyanúsítottat őrizetbe vettek, a bűnszervezet egyik irányítója ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A NAV keddi tájékoztatása szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban, a koronavírus-járvány idején kötöttek szerződéseket a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal. A megállapodások alapján Kínából összesen 800 lélegeztetőgép és hárommillió egészségügyi maszk érkezett Magyarországra. A járvány elleni védekezéshez megrendelt eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett ki.

Az adóhatóság szerint az érintettek az egészségügyi eszközök értékesítésével többmilliárdos haszonra tettek szert, amelynek jelentős részét különböző pénzügyi műveletekkel próbálták tisztára mosni. A nyomozás adatai alapján a szereplők az adófizetési kötelezettségük elkerülése érdekében olyan céghálózatot hoztak létre, amelynek tagjai tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A hálózat csúcsán egy olyan részvénytársaság állt, amelyet korábban a Budapesti Értéktőzsdén is jegyeztek - írja a Magyar Nemzet.

A NAV szerint a bűnszervezet működésében fontos szerepet játszottak a fiktív számlákat kiállító vállalkozások. A bűnszervezet tagjai több mint hárommilliárd forintos hasznot mostak tisztára, miközben fiktív számlák felhasználásával több mint 660 millió forinttal károsították meg a költségvetést.

A pénzügyi nyomozók október 27-én hajnalban összehangolt akciót hajtottak végre Magyarország több pontján, valamint nemzetközi jogsegély keretében Ausztriában is. A hatóságok az eljárási cselekmények során összesen 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le, illetve vettek zár alá. Az akció keretében Ausztriában európai elfogatóparancs alapján elfogtak egy férfit, akit a külföldi hatóságok őrizetbe vettek. Emellett további tizenegy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe is vettek. A NAV arról is beszámolt, hogy a bűnszervezet egyik irányítója továbbra is szökésben van.