Érdemes figyelni: három nap alatt négy fontos jelentés érkezik a magyar gazdaságról

Sűrű adatközlési hét kezdődik: a Pénzügyminisztérium a költségvetés szeptember végi helyzetét ismerteti, a Központi Statisztikai Hivatal pedig több fontos, a magyar gazdaságot érintő mutatót tesz közzé – számolt be a Világgazdaság. A megjelenések menetrendje a következő:
Három, a magyar gazdaságot érintő jelentés kerüll nyilvánosságra
- Hétfőn az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről érkezik gyorstájékoztató.
- Kedden az augusztusi ipari termelés első becslését és az augusztusi kiskereskedelmi forgalom adatait közli a KSH.
- Szerdán a szeptemberi fogyasztóiár-adatok jelennek meg.
Az augusztusi hiány döntő részét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz, vagyis az RRF-hez kapcsolódó, 2186,9 milliárd forintos előfinanszírozások magyarázták. Ezek nélkül a havi hiány 124,3 milliárd forint volt.
A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek várhatóan decemberben érkeznek meg.
A tárca szerint ezeket akkor szintén érdemes kiszűrni a havi egyenleg értékelésekor.
Folytatódott-e az ipar és a kiskereskedelem növekedése?
Júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.
A bővülést elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása hajtotta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás júniushoz képest 1,7 százalékkal emelkedett.
A kiskereskedelmi forgalom júliusban éves alapon 4,9 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest pedig 1 százalékkal nőtt a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint.
Az élelmiszerüzletekben 2,2 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves összevetésben.
Január és július között összességében 4,5 százalékos növekedést mértek.
Szerdán kiderül, hogyan alakult a szeptemberi infláció
Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, júliushoz képest pedig 0,2 százalékkal emelkedtek. A szerdai adatközlésből kiderül, hogyan változott az áremelkedés üteme szeptemberben.
Az élelmiszerek ára augusztusban éves összevetésben 1,4 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva pedig 4,8 százalékos volt a mérséklődés. A szolgáltatások ugyanakkor 5 százalékkal, a szeszes italok és dohányáruk 3,2 százalékkal drágultak.
Az éves maginfláció a júliusi 1,9 százalékról augusztusra 2 százalékra emelkedett.