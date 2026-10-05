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magyar gazdaság

Érdemes figyelni: három nap alatt négy fontos jelentés érkezik a magyar gazdaságról

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Az államháztartás helyzetéről, az ipari termelésről, a kiskereskedelmi forgalomról és az inflációról is friss adatok érkeznek a héten. A jelentésekből pontosabb kép rajzolódhat ki arról, milyen állapotban fordult rá a magyar gazdaság az év utolsó hónapjaira.
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magyar gazdasággazdasági mutatóközponti statisztikai hivatalhelyreállítási és ellenállóképességi eszközpénzügyminisztériumállamháztartási hiány

Sűrű adatközlési hét kezdődik: a Pénzügyminisztérium a költségvetés szeptember végi helyzetét ismerteti, a Központi Statisztikai Hivatal pedig több fontos, a magyar gazdaságot érintő mutatót tesz közzé – számolt be a Világgazdaság. A megjelenések menetrendje a következő:

magyar gazdaság
A jelentésekből kirajzolódhat, milyen állapotban fordult rá a magyar gazdaság az év utolsó hónapjaira. (Fotó: Darnay Katalin)

Három, a magyar gazdaságot érintő jelentés kerüll nyilvánosságra

  • Hétfőn az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről érkezik gyorstájékoztató.
  • Kedden az augusztusi ipari termelés első becslését és az augusztusi kiskereskedelmi forgalom adatait közli a KSH.
  • Szerdán a szeptemberi fogyasztóiár-adatok jelennek meg.

Az augusztusi hiány döntő részét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz, vagyis az RRF-hez kapcsolódó, 2186,9 milliárd forintos előfinanszírozások magyarázták. Ezek nélkül a havi hiány 124,3 milliárd forint volt.

A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek várhatóan decemberben érkeznek meg.

 A tárca szerint ezeket akkor szintén érdemes kiszűrni a havi egyenleg értékelésekor.

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Folytatódott-e az ipar és a kiskereskedelem növekedése?

Júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

A bővülést elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása hajtotta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás júniushoz képest 1,7 százalékkal emelkedett.

A kiskereskedelmi forgalom júliusban éves alapon 4,9 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest pedig 1 százalékkal nőtt a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint.

Az élelmiszerüzletekben 2,2 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves összevetésben. 

Január és július között összességében 4,5 százalékos növekedést mértek.

magyar gazdaság
A Pénzügyminisztérium a költségvetés szeptember végi helyzetét ismerteti, a Központi Statisztikai Hivatal pedig több fontos gazdasági mutatót tesz közzé (Fotó: AFP)

Szerdán kiderül, hogyan alakult a szeptemberi infláció

Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, júliushoz képest pedig 0,2 százalékkal emelkedtek. A szerdai adatközlésből kiderül, hogyan változott az áremelkedés üteme szeptemberben.

Az élelmiszerek ára augusztusban éves összevetésben 1,4 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva pedig 4,8 százalékos volt a mérséklődés. A szolgáltatások ugyanakkor 5 százalékkal, a szeszes italok és dohányáruk 3,2 százalékkal drágultak.

Az éves maginfláció a júliusi 1,9 százalékról augusztusra 2 százalékra emelkedett.

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