Érdemes figyelni: három nap alatt négy fontos jelentés érkezik a magyar gazdaságról

Sűrű adatközlési hét kezdődik: a Pénzügyminisztérium a költségvetés szeptember végi helyzetét ismerteti, a Központi Statisztikai Hivatal pedig több fontos, a magyar gazdaságot érintő mutatót tesz közzé – számolt be a Világgazdaság. A megjelenések menetrendje a következő:

A jelentésekből kirajzolódhat, milyen állapotban fordult rá a magyar gazdaság az év utolsó hónapjaira. (Fotó: Darnay Katalin)

Három, a magyar gazdaságot érintő jelentés kerüll nyilvánosságra

Hétfőn az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről érkezik gyorstájékoztató.

Kedden az augusztusi ipari termelés első becslését és az augusztusi kiskereskedelmi forgalom adatait közli a KSH.

Szerdán a szeptemberi fogyasztóiár-adatok jelennek meg.

Az augusztusi hiány döntő részét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz, vagyis az RRF-hez kapcsolódó, 2186,9 milliárd forintos előfinanszírozások magyarázták. Ezek nélkül a havi hiány 124,3 milliárd forint volt.

A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek várhatóan decemberben érkeznek meg.

A tárca szerint ezeket akkor szintén érdemes kiszűrni a havi egyenleg értékelésekor.