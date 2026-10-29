Váratlan kamatcsökkentést jelentett be az MBH Bank – tízezreket spórolhatnak a lakásvásárlók

Az MBH Otthon Start hitel éves kamata az eddigi 2,75 százalékról 2,5 százalékra mérséklődik. A bank tájékoztatása szerint ez a választott termékváltozattól függően 2,61–2,62 százalékos teljes hiteldíjmutatót jelent.
Így alakul az MBH Otthon Start hitel törlesztőrészlete
A közölt reprezentatív példában 12 millió forintos, húszéves futamidejű lakáshitel esetén a havi törlesztőrészlet 63 596 forint. A teljes visszafizetendő összeg 15 363 266 forint, a hitel teljes díja pedig 3 363 266 forint.
A kedvezmény az október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre érvényes. Az MBH Bank a program lezárása előtt megnövekedő érdeklődésre számít, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az utolsó időszakra.
A pénzintézet emellett már megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók bevezetésére is.
A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az igényelhető összeg függ az ügyfél igazolt jövedelmétől, az ingatlan hitelbiztosítéki értékétől és a vonatkozó jegybanki szabályoktól. Az igényléshez MBH-s fizetési számla és a fedezeti ingatlanra kötött vagyonbiztosítás is szükséges.