Váratlan kamatcsökkentést jelentett be az MBH Bank – tízezreket spórolhatnak a lakásvásárlók

Az MBH Otthon Start hitel éves kamata az eddigi 2,75 százalékról 2,5 százalékra mérséklődik. A bank tájékoztatása szerint ez a választott termékváltozattól függően 2,61–2,62 százalékos teljes hiteldíjmutatót jelent.

Az MBH Otthon Start hitel kamata november 15-ig 2,5 százalékra csökken.

Így alakul az MBH Otthon Start hitel törlesztőrészlete

A közölt reprezentatív példában 12 millió forintos, húszéves futamidejű lakáshitel esetén a havi törlesztőrészlet 63 596 forint. A teljes visszafizetendő összeg 15 363 266 forint, a hitel teljes díja pedig 3 363 266 forint.

A kedvezmény az október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre érvényes. Az MBH Bank a program lezárása előtt megnövekedő érdeklődésre számít, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az utolsó időszakra.

A pénzintézet emellett már megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók bevezetésére is.

A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az igényelhető összeg függ az ügyfél igazolt jövedelmétől, az ingatlan hitelbiztosítéki értékétől és a vonatkozó jegybanki szabályoktól. Az igényléshez MBH-s fizetési számla és a fedezeti ingatlanra kötött vagyonbiztosítás is szükséges.