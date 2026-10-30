Duplázást ígért a Tisza, most a korábban vállalt minimálbér-emelés is veszélybe került

Lefékezheti a minimálbér bruttó összegének növekedését a kormány tervezett szja-csökkentése: a munkáltatók arra hivatkoznak, hogy az alacsonyabb adó miatt kisebb béremeléssel is többet vihetnek haza a dolgozók. A munkaadói oldal ezért jövőre mindössze négyszázalékos bruttó emelést javasol, miközben a hároméves megállapodás 14 százalékról szólt – írta a Magyar Nemzet.

A minimálbér korábban vállalt 14 százalékos emelése helyett a munkaadók mindössze négy százalékot javasolnak 2027-re (Fotó: Pixabay)

A minimálbér emelésénél is a nettóval érvelnek

A kormány terve szerint 2027-től 15-ről 9 százalékra csökkenne a minimálbér személyi jövedelemadója. Magyar Péter bejelentése alapján minden havi 680 ezer forint alatti jövedelemnél mérséklődne az adóteher, összesen 2,5 millió embert érintve. Az adóváltozás azonban a bértárgyalásokat is átírhatja. A dolgozóknál maradó összeg adócsökkentéssel is növelhető, ehhez a munkáltatónak nem kell ugyanakkora bruttó béremelést adnia. A munkaadók éppen ezzel indokolják a szerényebb ajánlatukat.

A keddi egyeztetésen sem közeledtek az álláspontok. Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke szerint a munkáltatók a minimálbér és a garantált bérminimum esetében is négyszázalékos emelést tartanak elfogadhatónak. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke továbbra is a hároméves bérmegállapodás betartását szorgalmazza, a Munkástanácsok viszont már tízszázalékos bruttó emelést is elfogadna.

A duplázási ígéretnek a közelében sincsenek

A 2024-ben kötött megállapodás nyomán a minimálbér 2025-ben kilenc százalékkal, 290 800 forintra nőtt. Idén eredetileg 13 százalékos emeléssel 328 600 forintot kellett volna elérnie, a gazdasági körülmények miatt azonban végül 322 800 forint lett. A következő évre vállalt 14 százalékos emelés most szintén bizonytalanná vált.

Mindez messze elmarad Magyar Péter korábbi ígéretétől. A Tisza elnöke 2024-ben azt vállalta, hogy 2027-re megduplázzák az akkori minimálbért. Ez jövőre 533 600 forintos összeget jelentene, amelyet a jelenlegi tárgyalási javaslatok meg sem közelítenek.

A kormány közben a 603 ezer állami alkalmazottat érintő, 677 milliárd forintos bérintézkedési csomagját is jelentős részben a nettó keresetek növekedésével mutatja be. Csakhogy az adócsökkentésből származó többlet és a bruttó béremelés nem ugyanaz: ha a munkáltatók az előbbire hivatkozva visszafogják az utóbbit, a kedvezmény részben a saját béremelési kiadásaikat válthatja ki.