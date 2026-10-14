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szarvasi biogázüzem

Fontos üzemet adott át a MOL: jelentősen csökkenhet a földgázfelhasználás

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Átadták a MOL első biometánüzemét Szarvason. A több mint 2,7 milliárd forintos beruházás évente több mint 7 millió köbméter földgázt válthat ki megújuló energiával – közölte a vállalat.
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szarvasi biogázüzemhulladékmol

Az új üzemben szerves anyagok lebontásával keletkező biogázt tisztítanak meg, és alakítanak magas energiatartalmú biometánná. Az így előállított gázt már az országos földgázhálózatba is be lehet táplálni. A MOL tájékoztatása szerint a szarvasi létesítmény évente több mint 7 millió köbméter biometánt állíthat elő. Ez körülbelül 8500 átlagos háztartás teljes éves gázfogyasztásának felel meg. A biometán emellett bioCNG vagy bioLNG formájában a közösségi közlekedésben és a teherfuvarozásban is felhasználható.

mol
MOL szarvasi üzeme.

Hulladékból lesz földgáz Szarvason: megnyílt a MOL új üzeme

Az üzem működéséhez évente több mint 40 ezer tonna, a környék hústermeléséből származó hulladékot dolgoznak fel. 

Ehhez további 53 ezer tonna maradék hulladék – köztük hígtrágya és pulykatrágya –, valamint mintegy 18 ezer tonna mezőgazdasági alapanyag társul.

A MOL 2023-ban vásárolta meg a Szarvasi Biogázüzemet, ahol korábban a biogázból villamos energiát és hőt állítottak elő. A mostani fejlesztéssel már a földgázhálózatba táplálható biometán termelése is megkezdődhet.

Ez a MOL-csoport első biometánüzeme, Magyarországon pedig a harmadik ilyen létesítmény. A technológiát az olasz Gruppo AB szállította.

 

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