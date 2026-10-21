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Mol

Itt a bejelentés: aláírta a MOL a megállapodást a szerbiai NIS-szel

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Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség - közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban. A miniszter elmondta: az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodtak, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel. Várakozása szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is, és ezt követően rövid időn belül lezárulhat a tulajdonosváltás.
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MolNISSzerbia

Sinisa Mali megerősítette, hogy az ügylet nyomán növekedne Szerbia részesedése a vállalatban. Írásos megállapodás született arról, hogy a szerb állam tulajdonrésze mintegy 30-ról 35 százalékra emelkedjen. Mint mondta, Belgrád célja, hogy részesedése meghaladja az egyharmadot. A megállapodás pénzügyi részleteit és a Mol által megszerzendő pontos tulajdonhányadot a miniszter nem ismertette.

A MOL gas station with a logo sign is seen in Krakow, Poland, on May 10, 2026. The station is operated by the Hungarian oil company and features gasoline pump stands or fuel dispenser machines. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodtak, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel - Illusztráció
Fotó: AFP

A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A szerb vállalat működteti az ország egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési tevékenységet végez és töltőállomás-hálózattal rendelkezik.

A szerb kormány és a Mol júniusban állapodott meg a NIS jövőbeli irányításáról

A szerb energiaügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a megállapodás további 5 százalékos állami részesedés megszerzését irányozza elő, és biztosítaná, hogy a pancsovai finomító legalább 10 évig az amerikai szankciókat megelőző időszak kapacitásával működjön.

A megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A társaság szeptember 30-i közlése szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) október 30-ig engedélyezte működésének folytatását, beleértve a kőolajimportot, a finomítást és a kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat. A Mol külön engedélyt kapott arra, hogy ugyancsak október 30-ig folytassa a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

 

 

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