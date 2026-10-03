Új, filléres boltlánc érkezik hazánkba: megnyitja első magyar üzletét a MR.DIY

Az MR.DIY magyarországi megjelenésére már készülnek, a vállalat ugyanis megkezdte a leendő munkatársak toborzását is. A nyitás pontos időpontját, az üzlet alapterületét és a dolgozók számát egyelőre nem közölték.

A MR.DIY rendkívül széles termékkínálattal várja a vásárlókat - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A malajziai hátterű MR.DIY 2005-ben indult Kuala Lumpurban, azóta pedig nemzetközi hálózattá fejlődött.

A cég mintegy 6000 üzlettel van jelen több mint 15 országban.

Az üzletekben a háztartási kellékektől és barkácseszközöktől kezdve a dekorációs termékeken át az elektromos kiegészítőkig, írószerekig, játékokig és sportfelszerelésekig rengeteg árucikket kínálnak. Egy-egy boltban akár 15–17 ezer különböző termék is helyet kaphat.

Már zajlik a MR.DIY magyarországi terjeszkedése

A vállalat magyarországi leányvállalatát már 2025 nyarán bejegyezték, most pedig a budapesti üzlet kialakítása és a munkaerő felvétele is folyamatban van.

Az MR.DIY hivatalos magyarországi nyitásának dátuma egyelőre nem ismert, ezért azt sem lehet még pontosan tudni, milyen árakon kínálják majd a termékeket.

A cég nemzetközi üzletpolitikájának központi eleme a rendkívül alacsony ár, a magyarországi árképzés azonban csak az üzlet megnyitása után lesz megismerhető – írja a Mindmegette.

Az új szereplő olyan üzletláncokkal kerülhet egy piacra, mint a TEDi, a KiK vagy a Jysk, a régióban pedig a Pepco és az Action is hasonló területen versenyez.

Megnyílt az első fizikai ételmentő Munch bolt

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