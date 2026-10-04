Háromnapos karácsonyi boltzár jön, ennyibe kerülhet a magyar gazdaságnak a szabad szenteste

A munkaszüneti nap bevezetésével december 24. teljes értékű pihenőnap lenne, vagyis az idénre tervezett december 12-i szombati munkanapot, amely a munkarendben ezt a napot helyettesítené el lehetne törölni. A változás leginkább a kereskedelemben lenne látványos, hiszen a jelenlegi 14 óráig tartó nyitvatartás helyett a boltok többségének egész nap zárva kellene tartania – írja az Economx.
A munkaszüneti nap a GDP-re is hatással lehet
A bizottsági vitában elhangzott, hogy a december 24-i munkaszüneti nap bevezetése a becslések szerint 0,1 százaléknál kisebb GDP-kiesést okozhat. A javaslat támogatói szerint ennek egyik oka, hogy az év végén, az ünnepek környékén a gyárak egyébként sem működnek teljes kapacitással, így egy plusz pihenőnap nem jelentene ugyanakkora kiesést, mint az év más időszakában.
Szalai Piroska, a Gazdasági és Energetikai Bizottság fideszes alelnöke azonban az Economxnak azt mondta, hogy a javaslat gazdasági megalapozását hiányosnak tartja. Szerinte miközben a jogi kereteket részletesen kidolgozták, jóval kevesebb információ áll rendelkezésre arról, hogy a változás pontosan milyen hatást gyakorolna a gazdaságra és a mindennapi életre.
Láttam, hogy jogászok dolgoztak a szövegen, de az az érzésem, hogy talán csak a jogászok dolgoztak rajta
– fogalmazott.
Szalai szerint a parlamenti vita előtt olyan számításokra lenne szükség, amelyek megmutatják, mekkora lehet a GDP-re gyakorolt hatás, és azt is, hogy ez a hatás milyen módon mérsékelhető. Vagyis a kérdés nem pusztán az, hogy lesz-e egy újabb szabadnap, hanem az is, hogy az emiatt kieső munkavégzés mekkora gazdasági teljesítménykiesést okoz. A munkaerőpiaci következmények szintén fontosak lehetnek. Szalai Piroska szerint meg kellene vizsgálni, mely ágazatokban lenne szükség a munkarend átszervezésére, mekkora kiesést okozhat az intézkedés, és történt-e megfelelő egyeztetés az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel.
A kereskedelemben lehet a leglátványosabb a változás
A gazdasági hatások között különösen fontos a kereskedelem helyzete. A javaslat elfogadása esetén december 24-én a boltok többsége egész nap zárva tartana, miközben jelenleg főszabály szerint 14 óráig még nyitva lehetnek.
Szalai Piroska szerint éppen ezért azt is meg kell vizsgálni, hogyan változtatná meg a munkaszüneti nap a karácsony előtti vásárlási szokásokat. December 24-én ugyanis sok háztartás még ekkor szerzi be az utolsó élelmiszereket, friss pékárut vagy az ünnephez szükséges egyéb termékeket, és az ajándékvásárlás sem mindenkinél fejeződik be korábban.
Ez azt jelentheti, hogy
a december 24-i boltzár miatt a vásárlások egy része korábbi napokra tolódna át.
Ugyanakkor a politikus szerint ezt előzetesen érdemes lenne pontosabban megvizsgálni, hiszen a karácsony előtti hetek a kereskedelem számára kiemelten fontos időszakot jelentenek.
A változás ugyanakkor nem állítaná le teljesen a gazdasági életet. A javaslat szerint továbbra is működhetnének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. A közlekedési, egészségügyi, energetikai, közmű- és közbiztonsági szolgáltatások működését szintén biztosítani kellene.
A tervezet összesen nyolc törvényt módosítana, és már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat indoka szerint a cél, hogy a családok nyugodtabban készülhessenek a karácsonyra, és a nap teljes értékű pihenőnap legyen, amelyet később sem kell egy szombati munkanappal ledolgozni.
A gazdasági mérleg tehát egyelőre nem írható le egyetlen számmal. A bizottsági vitában elhangzott 0,1 százalék alatti GDP-hatás arra utal, hogy a kiesés várhatóan korlátozott lehet, Szalai Piroska szerint azonban ennél részletesebb számításokra van szükség ahhoz, hogy pontosan látható legyen a munkaszüneti nap hatása a gazdaságra, a munkaerőpiacra és a karácsony előtti kereskedelemre.
Nem várnak forgalom-visszaesést a munkaszüneti nap miatt
Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke, a Munkástanácsok Országos Szövetsége kommunikációért felelős alelnöke a Blikknek azt mondta, hogy a december 24-i munkaszüneti nap bevezetése
nem okozna forgalom-visszaesést a kereskedelemben, miközben több százezer család számára könnyebbé tehetné az ünnepi készülődést.
Szerinte a kezdeményezésnek társadalmi támogatottsága is van, ráadásul a kereskedelem számára sem jelentene váratlan változást, hiszen december 24-én jelenleg is csak félnapos nyitvatartás van, és a munkaszüneti napokon működő kivételek továbbra is biztosítanák az alapvető szolgáltatásokat. A szakszervezeti vezető úgy véli, lenne elegendő idő a szektor felkészülésére is.