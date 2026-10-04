Háromnapos karácsonyi boltzár jön, ennyibe kerülhet a magyar gazdaságnak a szabad szenteste

A munkaszüneti nap bevezetésével december 24. teljes értékű pihenőnap lenne, vagyis az idénre tervezett december 12-i szombati munkanapot, amely a munkarendben ezt a napot helyettesítené el lehetne törölni. A változás leginkább a kereskedelemben lenne látványos, hiszen a jelenlegi 14 óráig tartó nyitvatartás helyett a boltok többségének egész nap zárva kellene tartania – írja az Economx.

December 24. munkaszüneti nappá válhat, így idén elmaradhat a szentestei munkavégzés és a későbbi ledolgozás is (Forrás: ukposters.co.uk)

A munkaszüneti nap a GDP-re is hatással lehet

A bizottsági vitában elhangzott, hogy a december 24-i munkaszüneti nap bevezetése a becslések szerint 0,1 százaléknál kisebb GDP-kiesést okozhat. A javaslat támogatói szerint ennek egyik oka, hogy az év végén, az ünnepek környékén a gyárak egyébként sem működnek teljes kapacitással, így egy plusz pihenőnap nem jelentene ugyanakkora kiesést, mint az év más időszakában.

Szalai Piroska, a Gazdasági és Energetikai Bizottság fideszes alelnöke azonban az Economxnak azt mondta, hogy a javaslat gazdasági megalapozását hiányosnak tartja. Szerinte miközben a jogi kereteket részletesen kidolgozták, jóval kevesebb információ áll rendelkezésre arról, hogy a változás pontosan milyen hatást gyakorolna a gazdaságra és a mindennapi életre.

Láttam, hogy jogászok dolgoztak a szövegen, de az az érzésem, hogy talán csak a jogászok dolgoztak rajta

– fogalmazott.

Szalai szerint a parlamenti vita előtt olyan számításokra lenne szükség, amelyek megmutatják, mekkora lehet a GDP-re gyakorolt hatás, és azt is, hogy ez a hatás milyen módon mérsékelhető. Vagyis a kérdés nem pusztán az, hogy lesz-e egy újabb szabadnap, hanem az is, hogy az emiatt kieső munkavégzés mekkora gazdasági teljesítménykiesést okoz. A munkaerőpiaci következmények szintén fontosak lehetnek. Szalai Piroska szerint meg kellene vizsgálni, mely ágazatokban lenne szükség a munkarend átszervezésére, mekkora kiesést okozhat az intézkedés, és történt-e megfelelő egyeztetés az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekkel.

A kereskedelemben lehet a leglátványosabb a változás

A gazdasági hatások között különösen fontos a kereskedelem helyzete. A javaslat elfogadása esetén december 24-én a boltok többsége egész nap zárva tartana, miközben jelenleg főszabály szerint 14 óráig még nyitva lehetnek.