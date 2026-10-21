Fontos határidő jár le ma: erre minden MVM-ügyfélnek figyelnie kell

Ahogy az Origo is beszámolt róla, október 21-től már nem lehet új regisztrációt indítani a Díjnet rendszerében az MVM-es villany- és gázszámlák elektronikus kezelésére. A változás azoknak az ügyfeleknek fontos, akik eddig a Díjneten keresztül intézték a számláikat.

Fontos határidő jön az MVM ügyfelei számára - Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Az MVM Next október 19-én jelentette be, hogy átalakítja elektronikus számlázási rendszerét, és a jövőben a saját digitális felületeire tereli az érintett ügyfeleket.

December végéig még befizethetők a korábbi MVM-számlák

A Díjneten korábban bemutatott MVM-es számlákat 2026. december 31-ig még be lehet fizetni, ezt követően azonban az ügyfeleknek az MVM saját online ügyfélszolgálatát vagy mobilalkalmazását kell használniuk az elektronikus számlák kezeléséhez.

A változás nem érint mindenkit: az MVM tájékoztatása szerint az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek mindössze mintegy 3 százaléka használta a Díjnetet erre a célra.

Mire érdemes figyelni?

Az érintetteknek érdemes időben ellenőrizniük a hozzáférésüket az MVM digitális felületeihez, valamint a fizetési beállításaikat. A korábbi számlákat is célszerű letölteniük, ha később szükségük lehet rájuk.

Az átállás az automatikus fizetési megoldásokat is érintheti.

Azoknak, akik a Díjneten keresztül állítottak be automatikus számlafizetést, érdemes ellenőrizniük, hogy az MVM rendszerében szükség van-e új beállításokra, hogy a későbbiekben se maradjanak el a befizetések.

A szolgáltató saját online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában továbbra is intézhető az elektronikus számlák kezelése és befizetése. A váltás során arra is érdemes figyelni, hogy a számlaértesítések a megfelelő e-mail-címre érkezzenek, így az ügyfelek időben értesülhetnek a fizetési határidőkről.