Fontos változás jön az áramszámláknál, erre a határidőre kell figyelni az ügyfeleknek

Az MVM Next tájékoztatása szerint október 21-től már nem lehet új regisztrációt indítani a Díjnet rendszerében az MVM-es számlák elektronikus kezeléséhez.

Az MVM Next 2026 végéig kivezeti a Díjneten keresztüli elektronikus számlaküldést és -fizetést - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Díjneten korábban bemutatott számlák befizetésére 2026. december 31-ig lesz lehetőség.

Az MVM célja, hogy valamennyi ügyfele egységes, saját online felületein és mobilalkalmazásában intézhesse a földgáz- és villamosenergia-számlák fogadását és befizetését.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek jelenleg csak mintegy 3 százalékát érinti közvetlenül a változás.

Ezekre a határidőkre kell figyelniük az MVM-ügyfeleknek

Az átállás határideje attól függ, hogy az ügyfél egyetemes szolgáltatásban vagy versenypiaci szerződés alapján veszi igénybe az energiát.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az elektronikus számlaküldést az MVM online ügyfélszolgálatán.

Ezt követően az e-számlák az MVM-nek megadott e-mail-címre, az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilalkalmazásában lesznek elérhetők.

A már érvényben lévő csoportos beszedési megbízásokat nem kell módosítani. Banki átutalásnál viszont mindig az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámot kell használni.

A versenypiaci ügyfeleknek korábban kell intézkedniük: legkésőbb november 6-áig kell kezdeményezniük a Díjnetes számlabemutatás megszüntetését, és elektronikus számlát igényelniük az MVM erre kialakított felületén. Így november 10-től már közvetlenül az MVM Nexttől kaphatják az e-számlaértesítőket.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

December végéig lehet befizetni a Díjneten bemutatott számlákat

A Díjneten korábban bemutatott számlák a szolgáltatás feltételei szerint továbbra is elérhetők maradnak, befizetésükre azonban csak 2026. december 31-ig lesz lehetőség.

2027. január 1-jétől a Díjneten kezdeményezett befizetéseket a rendszer visszautalja.

Ezért fontos, hogy az érintettek időben elvégezzék az átállást, és ellenőrizzék, hogy az MVM rendszerében megfelelően működik-e az elektronikus számlázásuk.

Az új e-számla igénylése előtt a Díjneten törölni kell az MVM-es számlakibocsátói regisztrációt.

A feldolgozás egy-két napot is igénybe vehet, ezért érdemes ezzel előre számolni. Ez különösen fontos a nem lakossági ügyfeleknek, akik jogszabály alapján nem kaphatnak papíralapú számlát.

Az MVM Next levélben is tájékoztatja az érintett ügyfeleket a változásokról és a szükséges teendőkről.