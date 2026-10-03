Ne lepődj meg, ha az MVM váratlanul pénzt von le a számládról!

Szeptember második felében jelentős informatikai fejlesztések zajlottak az MVM rendszerében, amely miatt a földgázfelhasználók ideiglenesen korlátozott ügyintézési lehetőségekkel bírtak. Az átállás sikeres volt, a fogyasztókat immár egy megújult, korszerűbb rendszer várja. Újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az MVM online ügyfélszolgálatán és mobilalkalmazásában is. Ismét lehet egyenleget lekérdezni, elérhető az online bankkártyás számlafizetés, lehet mérőállást diktálni, és az előre fizetős gázórák töltésére is lehetőség van. Újra lehet szerződést kötni, illetve a szerződéses adatokat módosítani.

Szeptember második felében jelentős rendszerfejlesztések voltak az MVM-nél, ami a gázóraállások bediktálását is érintette

Fotó: Székelyhidi Balázs

Helyreállt az MVM rendszere, ezt azonban nem árt, ha tudják a földgázfelhasználók

Az első fontos részlet, hogy a karbantartási időszakot követő első számla a megszokott időpontnál később érkezhet. Így aki a szokott időben várja a számlát, és nem kapja meg, ne aggódjon, ez az átállás természetes velejárója.

Sokakban felmerült a kérdés: mi lesz azokkal, akik a leállás miatt nem tudtak diktálni? Nos, ők ezúttal becsült részszámlát kapnak, amelyet a szolgáltató szükség esetén a diktált mérőállás alapján a következő hónapban korrigál – írja a Beol oldala.

A legfontosabb információ azonban a csoportos beszedési megbízással fizető ügyfeleknek szól. A rendszerátállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását, az átállás alatt érkezett megbízások rögzítését ugyanis most kezdte meg az MVM, így arra kérik az így fizető ügyfeleket, hogy ellenőrizzék, van-e megfelelő fedezet a bankszámlájukon, illetve győződjenek meg arról, hogy a terhelési limit is megfelelő legyen, azaz ne érje őket váratlanul, hogy az MVM a megszokottól eltérő időpontban pénzt szeretne leemelni a számlájukról!