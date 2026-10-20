Az MVM Next október 19-én jelentette be, hogy átalakítja elektronikus számlázási rendszerét. A szolgáltató célja, hogy ügyfelei a jövőben közvetlenül az MVM saját digitális felületein intézhessék számláik kezelését és befizetését. A változás a villamosenergia- és a földgázszámlákat egyaránt érinti, amennyiben azokat eddig a Díjneten keresztül kezelték.

Megszűnik az MVM-számlák egyik megszokott befizetési módja – mutatjuk, kinek mi a teendője - Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Két fontos határidőt kell megjegyezniük az MVM ügyfeleinek

A szolgáltató tájékoztatása szerint két dátumra különösen fontos figyelni.

2026. október 21-től már nem lehet új regisztrációt indítani a Díjnet rendszerében az MVM-es számlák elektronikus kezelésére.

2026. december 31-ig a Díjneten korábban bemutatott számlák még befizethetők.

Ezt követően az MVM elektronikus számláinak kezeléséhez már a szolgáltató saját digitális felületeit kell használni.

Minden MVM-ügyfélnek változtatnia kell?

Nem. A szolgáltató szerint az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek jelentős része már most is közvetlenül az MVM rendszerében intézi az elektronikus számlázást.

Az MVM közlése alapján a változás az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfélkör mindössze mintegy 3 százalékát érinti.

Akik eddig is az MVM Next online ügyfélszolgálatát, mobilalkalmazását vagy az MVM által küldött elektronikus számlaértesítőt használták, azoknak a Díjnet kivezetése miatt önmagában nem feltétlenül kell változtatniuk megszokott ügyintézésükön.

Mit tegyenek azok, akik eddig a Díjnetet használták?

Az érintett ügyfeleknek érdemes ellenőrizniük, hogy rendelkeznek-e hozzáféréssel az MVM Next online ügyfélszolgálatához vagy mobilalkalmazásához.

A szolgáltató saját felületein lehetőség van az elektronikus számlák kezelésére és az online befizetésre.

A váltás során különösen fontos ellenőrizni, hogy a számlaértesítések megfelelő e-mail-címre érkeznek-e, illetve a fizetési beállítások megfelelnek-e az ügyfél igényeinek.

Aki a Díjneten keresztül valamilyen automatikus fizetési megoldást használ, annak célszerű külön utánanéznie, szükséges-e új beállítást megadnia.

Mi történik a korábbi számlákkal?

Az MVM hivatalos tájékoztatása szerint a Díjneten korábban bemutatott számlák 2026. december 31-ig még befizethetők.