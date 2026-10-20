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Megszűnik az MVM-számlák egyik megszokott befizetési módja – mutatjuk, kinek mi a teendője

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Fontos változásra kell felkészülniük azoknak, akik eddig a Díjnet rendszerén keresztül intézték villany- vagy gázszámláik befizetését. Az MVM Next 2026 végéig megszünteti a Díjneten keresztüli elektronikus számlaküldést és -fizetést. A változás nem minden ügyfelet érint, az érintetteknek azonban érdemes időben megismerniük az új lehetőségeket.
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mvm nextdíjnetszámla

Az MVM Next október 19-én jelentette be, hogy átalakítja elektronikus számlázási rendszerét. A szolgáltató célja, hogy ügyfelei a jövőben közvetlenül az MVM saját digitális felületein intézhessék számláik kezelését és befizetését. A változás a villamosenergia- és a földgázszámlákat egyaránt érinti, amennyiben azokat eddig a Díjneten keresztül kezelték.

Megszűnik az MVM-számlák egyik megszokott befizetési módja – mutatjuk, kinek mi a teendője
Megszűnik az MVM-számlák egyik megszokott befizetési módja – mutatjuk, kinek mi a teendője - Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Két fontos határidőt kell megjegyezniük az MVM ügyfeleinek

A szolgáltató tájékoztatása szerint két dátumra különösen fontos figyelni.

2026. október 21-től már nem lehet új regisztrációt indítani a Díjnet rendszerében az MVM-es számlák elektronikus kezelésére.

2026. december 31-ig a Díjneten korábban bemutatott számlák még befizethetők.

Ezt követően az MVM elektronikus számláinak kezeléséhez már a szolgáltató saját digitális felületeit kell használni.

Minden MVM-ügyfélnek változtatnia kell?

Nem. A szolgáltató szerint az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek jelentős része már most is közvetlenül az MVM rendszerében intézi az elektronikus számlázást.

Az MVM közlése alapján a változás az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfélkör mindössze mintegy 3 százalékát érinti.

Akik eddig is az MVM Next online ügyfélszolgálatát, mobilalkalmazását vagy az MVM által küldött elektronikus számlaértesítőt használták, azoknak a Díjnet kivezetése miatt önmagában nem feltétlenül kell változtatniuk megszokott ügyintézésükön.

Mit tegyenek azok, akik eddig a Díjnetet használták?

Az érintett ügyfeleknek érdemes ellenőrizniük, hogy rendelkeznek-e hozzáféréssel az MVM Next online ügyfélszolgálatához vagy mobilalkalmazásához.

A szolgáltató saját felületein lehetőség van az elektronikus számlák kezelésére és az online befizetésre.

A váltás során különösen fontos ellenőrizni, hogy a számlaértesítések megfelelő e-mail-címre érkeznek-e, illetve a fizetési beállítások megfelelnek-e az ügyfél igényeinek.

Aki a Díjneten keresztül valamilyen automatikus fizetési megoldást használ, annak célszerű külön utánanéznie, szükséges-e új beállítást megadnia.

Mi történik a korábbi számlákkal?

Az MVM hivatalos tájékoztatása szerint a Díjneten korábban bemutatott számlák 2026. december 31-ig még befizethetők.

A korábbi dokumentumok megőrzése érdekében érdemes időben ellenőrizni a Díjnet-fiókot, és szükség esetén letölteni a megőrizni kívánt számlákat.

Fontos, hogy a számlázási felület megváltozása nem jelenti a fennálló fizetési kötelezettség megszűnését.

Az adathalász csalásokra is érdemes figyelni

Az online ügyintézési változások időszakában különösen fontos az óvatosság.

Ha valaki számlázási adatok frissítésére vagy fizetésre felszólító üzenetet kap, érdemes ellenőriznie a feladót, és lehetőleg közvetlenül a szolgáltató hivatalos weboldalán vagy alkalmazásában belépnie a fiókjába.

Ismeretlen hivatkozásokon keresztül nem tanácsos bankkártyaadatokat megadni.

A legfontosabb tehát, hogy az érintett MVM-ügyfelek még az év vége előtt felkészüljenek az átállásra, és ellenőrizzék, milyen módon tudják majd fogadni és befizetni elektronikus számláikat.

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