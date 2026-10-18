Brüsszel tervei veszélybe sodorhatják a magyar gazdák támogatásait

Komoly veszélybe kerülhet a magyar és az európai mezőgazdaság finanszírozása az Európai Unió 2028–2034-es költségvetési javaslata miatt. Nagy István korábbi agrárminiszter lapunknak eljuttatott szakmai értékelésében arra figyelmeztetett, hogy a közel 1985 milliárd eurós uniós költségvetésből mindössze 300 milliárd euró lenne a garantált agrár- és válságkezelési keret, ami számításai szerint 22,4 százalékos csökkenést jelent a jelenlegi ciklushoz képest. A magyar gazdák számára a jelenlegi, mintegy 8,5 milliárd euróval szemben 7,225 milliárd eurót említ a javaslat, bár a két összeg összehasonlíthatóságát az eltérő finanszírozási szerkezet miatt külön vizsgálni kell.

Nagy István: Brüsszel szembemegy a 27 tagállam közös akaratával – veszélyben a gazdák támogatása (Fotó: Facebook/Nagy István)

Brüsszel szembemegy a 27 tagállam közös akaratával?

Nagy István szerint a bizottsági javaslat egyik legsúlyosabb ellentmondása, hogy eltér a tagállamok korábbi közös álláspontjától.

A 2024-es magyar uniós elnökség alatt, december 9-én mind a 27 tagállam egyhangúlag fogadta el a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) jövőjéről szóló tanácsi következtetéseket.

A megállapodás az önálló, megfelelően finanszírozott agrárpolitika, a kétpilléres támogatási rendszer és a közvetlen jövedelemtámogatások megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A magyar elnökségnek meghatározó szerepe volt a közös álláspont kialakításában.

A mostani bizottsági javaslat azonban megszüntetné a hagyományos kétpilléres finanszírozást, a közvetlen támogatásokat, a vidékfejlesztést pedig szélesebb keretrendszerbe helyezné. Ez azt jelentené, hogy a korábban elkülönített agrárforrások egy részének más fejlesztési célokkal kellene versenyeznie.

A kérdés tehát már nemcsak az, hogy mennyi pénzt veszthetnek a gazdák, hanem az is, hogy miért tért el a Bizottság a tagállamok 2024-ben egyhangúlag megfogalmazott politikai elvárásaitól”

– fogalmazott Nagy István.

A Bizottság az átalakítást az egyszerűbb és rugalmasabb finanszírozással indokolja, miközben az új költségvetésben nagyobb hangsúlyt kapna a védelem, a versenyképesség és az uniós adósságtörlesztés. Utóbbira 168 milliárd eurót irányoznának elő.