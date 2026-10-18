Brüsszel tervei veszélybe sodorhatják a magyar gazdák támogatásait

Komoly veszélybe kerülhet a magyar és az európai mezőgazdaság finanszírozása az Európai Unió 2028–2034-es költségvetési javaslata miatt. Nagy István korábbi agrárminiszter lapunknak eljuttatott szakmai értékelésében arra figyelmeztetett, hogy a közel 1985 milliárd eurós uniós költségvetésből mindössze 300 milliárd euró lenne a garantált agrár- és válságkezelési keret, ami számításai szerint 22,4 százalékos csökkenést jelent a jelenlegi ciklushoz képest. A magyar gazdák számára a jelenlegi, mintegy 8,5 milliárd euróval szemben 7,225 milliárd eurót említ a javaslat, bár a két összeg összehasonlíthatóságát az eltérő finanszírozási szerkezet miatt külön vizsgálni kell.
Brüsszel szembemegy a 27 tagállam közös akaratával?
Nagy István szerint a bizottsági javaslat egyik legsúlyosabb ellentmondása, hogy eltér a tagállamok korábbi közös álláspontjától.
A 2024-es magyar uniós elnökség alatt, december 9-én mind a 27 tagállam egyhangúlag fogadta el a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) jövőjéről szóló tanácsi következtetéseket.
A megállapodás az önálló, megfelelően finanszírozott agrárpolitika, a kétpilléres támogatási rendszer és a közvetlen jövedelemtámogatások megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A magyar elnökségnek meghatározó szerepe volt a közös álláspont kialakításában.
A mostani bizottsági javaslat azonban megszüntetné a hagyományos kétpilléres finanszírozást, a közvetlen támogatásokat, a vidékfejlesztést pedig szélesebb keretrendszerbe helyezné. Ez azt jelentené, hogy a korábban elkülönített agrárforrások egy részének más fejlesztési célokkal kellene versenyeznie.
A kérdés tehát már nemcsak az, hogy mennyi pénzt veszthetnek a gazdák, hanem az is, hogy miért tért el a Bizottság a tagállamok 2024-ben egyhangúlag megfogalmazott politikai elvárásaitól”
– fogalmazott Nagy István.
A Bizottság az átalakítást az egyszerűbb és rugalmasabb finanszírozással indokolja, miközben az új költségvetésben nagyobb hangsúlyt kapna a védelem, a versenyképesség és az uniós adósságtörlesztés. Utóbbira 168 milliárd eurót irányoznának elő.
A volt miniszter szerint azonban „az élelmezésbiztonság ugyanúgy stratégiai kérdés, mint az energiabiztonság vagy a honvédelem”.
Mit veszíthetnek a magyar gazdák az új költségvetéssel?
A javaslat szerint a 300 milliárd eurós garantált keretből 293,7 milliárd euró jutna jövedelemtámogatásra, 6,3 milliárd euró pedig válságkezelésre. További 453 milliárd euró állna rendelkezésre különböző nemzeti és regionális célokra, ez azonban nem kizárólag a mezőgazdaságot szolgálná.
Nagy István szerint a magyar gazdák számára az alábbi területeken jelentkezhetnek a legnagyobb kockázatok:
- Hektáralapú támogatások: veszélybe kerülhet a támogatások kiszámíthatósága és reálértéke.
- Állattenyésztés és kertészet: bizonytalanabbá válhat a beruházások finanszírozása.
- Öntözés és élelmiszeripar: a fejlesztési forrásokért más ágazatokkal is versenyezni kellhet.
- Vidékfejlesztés: kérdésessé válhat a LEADER-program és más vidéki fejlesztések finanszírozása.
- Támogatási korlátok: az évi 100 ezer eurós gazdaságonkénti plafon a nagyobb, munkaigényes gazdaságokat is érintheti.
Ami a Bizottság számára rugalmasság, az a gazdálkodók számára kiszámíthatatlanságot is jelenthet”
– figyelmeztetett a politikus, hozzátéve, hogy az infláció tovább csökkentheti a támogatások vásárlóerejét, miközben az energia, a műtrágya, a gépek és a munkaerő költségei továbbra is magasak.
Arról is beszámolt, hogy az ír uniós elnökség módosított költségvetési kompromisszumot készített, amely 2025-ös árakon 1763,1 milliárdról 1622 milliárd euróra csökkentené a teljes keretet.
A volt miniszter szerint a tárgyalások iránya nem megnyugtató.
Nagy István szerint Magyarország még megakadályozhatja a kedvezőtlen terveket
A korábbi agrárminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak továbbra is jelentős mozgástere van, hiszen a többéves uniós költségvetés elfogadásához a Tanácsban egyhangúság szükséges, az Európai Parlament egyetértése mellett.
Nagy István szerint azonban nem elegendő tiltakozni: konkrét pénzügyi garanciákat és tagállami szövetséget kell kialakítani.
Ennek érdekében Magyarországnak kezdeményeznie kellene, hogy az uniós agrárminiszterek ismét napirendre vegyék a 2024 decemberében elfogadott közös álláspontot, és kérjenek magyarázatot a Bizottságtól az attól való eltérésre.
A politikus Franciaországgal, Lengyelországgal, Olaszországgal, Spanyolországgal és Romániával is együttműködést szorgalmazna, az európai gazdaszervezetek bevonásával.
A magyar tárgyalási célok között a hektáralapú támogatások reálértékének megőrzését, a vidékfejlesztési források önálló garanciáit és a ténylegesen termelő, munkaigényes gazdaságok sajátosságait figyelembe vevő támogatási szabályokat emelte ki.
Nagy István szerint az önálló Közös Agrárpolitika megőrzése nemcsak magyar, hanem közös európai érdek.
A magyar elnökség alatt 27 ország egyhangúlag kiállt az európai gazdák mellett. Most azt kell elérni, hogy ez a közös akarat a következő hétéves uniós költségvetésben is érvényesüljön”
– zárta értékelését.