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Jön a vagyonadó, átalakul a kata – fontos bejelentéseket tett Magyar Péter

nagy márton

Kiderült melyik cégnél, és mit dolgozik Nagy Márton

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Újabb részlet derült ki Nagy Márton svájci életéről, miután a korábbi nemzetgazdasági miniszterről a múlt héten vált ismertté, hogy Zürichbe költözött. A Telex szerint Nagy Márton a zürichi ISP Groupnál helyezkedett el, ahol elemzői-tanácsadói feladatokat láthat el.
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nagy mártonisp groupsvájczürich

Nagy Márton a Telex értesülései szerint egy banki forrás alapján került kapcsolatba az ISP Grouppal, az információt pedig a lap több forrásból is megerősítette. Maga Nagy Márton nem kívánta kommentálni az értesülést.

Nagy Márton: kiderült, melyik zürichi cégnél helyezkedett el a volt miniszter
Nagy Márton: kiderült, melyik zürichi cégnél helyezkedett el a volt miniszter Fotó: Ladóczki Balázs

Nagy Márton az ISP Groupnál dolgozik

Az 1993-ban alapított ISP Group strukturált pénzügyi termékekkel, vagyonkezeléssel és tőkepiaci szolgáltatásokkal foglalkozik, emellett elemzéseket is publikál. A Telex szerint Nagy Márton nem tartozik a társaság vezetéséhez, legalábbis a cég honlapján bemutatott 13 vezető között nem szerepel.

A lap információi szerint a volt miniszter egyfajta elemzői-tanácsadói szerepet tölthet be a cégnél. A Telex úgy tudja, hogy az új munkának nincs közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel.

Az ISP Group vezetését Roy Tal vezérigazgató és Itay Sturm elnök irányítja, akik a társaság korábbi társalapítói is. A cég jelenlegi működésével kapcsolatban a svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA korábban arra figyelmeztetett, hogy egy másik, „ispholdings” nevű társaság visszaél az ISP Group nevével.

 

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