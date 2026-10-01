Zátonyra futott a MOL nagy üzlete? Kudarcba fulladhattak a szerbiai tárgyalások

Újabb fordulat jöhet a NIS tulajdonosi helyzetének rendezésében: a Forbes Srbija szerb kormányzathoz közel álló, az ügyet ismerő forrása szerint gyakorlatilag kudarcba fulladtak a MOL és az orosz fél közötti tárgyalások. A lap forrása azt állítja, hogy a Gazprom nem akar megválni a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő részesedésétől, és a jelenlegi helyzet fenntartásával időt próbál nyerni. A MOL a cikk megjelenéséig nem erősítette meg, de nem is cáfolta ezt az értesülést.

A NIS jövője ismét bizonytalanná válhat, ha valóban megszakadnak a tulajdonrész értékesítéséről szóló tárgyalások

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A tárgyalások lezárását hivatalosan nem jelentették be. Sőt, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) szeptember 30-án október 30-ig engedélyezte a MOL számára a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatását.

A NIS tulajdonosi helyzetéről hónapok óta tárgyalnak

A MOL januárban kötött megállapodást az orosz Gazprom Neft és Gazprom együttes, mintegy 56 százalékos NIS-részesedésének megvásárlásáról. Április végén a magyar olajipari vállalat még arról számolt be, hogy az egyeztetések folyamatban vannak.

A folyamat ezt követően többször elhúzódott, miközben az OFAC több alkalommal is meghosszabbította a működéshez, illetve a tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket. A Forbes Srbija mostani értesülése szerint azonban az orosz fél nem kívánja értékesíteni részesedését.

Az OFAC rövid időre hosszabbítja meg az engedélyeket

A Forbes Srbija forrása szerint az engedélyek sorozatos meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a stratégiai jelentőségű vállalat tovább működjön, miközben az orosz tulajdonosi jelenlét is fennmaradhat.

Az OFAC a NIS működési engedélyének folyamatos meghosszabbításával lehetővé teszi, hogy a vállalat működjön. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az engedélyt már csak egy hónappal hosszabbítják meg. A határidő elég rövid ahhoz, hogy a helyzet gyorsan megváltozhasson, ha a szankciós politika módosítását tartják szükségesnek

– mondta a lap névtelenséget kérő forrása.