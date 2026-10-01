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NIS

Zátonyra futott a MOL nagy üzlete? Kudarcba fulladhattak a szerbiai tárgyalások

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Újabb bizonytalanság övezi a Szerbiai Kőolajipari Vállalat tulajdonosi helyzetét, miközben az amerikai hatóság egy hónappal meghosszabbította a működéshez szükséges engedélyt. A NIS jövőjéről hónapok óta tárgyal a MOL és az orosz fél, a Forbes Srbija értesülése szerint azonban az egyeztetések gyakorlatilag kudarcba fulladhattak.
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NISOFACMOL

Újabb fordulat jöhet a NIS tulajdonosi helyzetének rendezésében: a Forbes Srbija szerb kormányzathoz közel álló, az ügyet ismerő forrása szerint gyakorlatilag kudarcba fulladtak a MOL és az orosz fél közötti tárgyalások. A lap forrása azt állítja, hogy a Gazprom nem akar megválni a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő részesedésétől, és a jelenlegi helyzet fenntartásával időt próbál nyerni. A MOL a cikk megjelenéséig nem erősítette meg, de nem is cáfolta ezt az értesülést. 

MOL, Gazprom, NIS szankciók, OFAC, Szerbiai Kőolajipari Vállalat, pancsovai olajfinomító, NIS tulajdonosi szerkezete, MOL–Gazprom-tárgyalások A NIS jövője ismét bizonytalanná válhat, ha valóban megszakadnak a tulajdonrész értékesítéséről szóló tárgyalások This photograph shows Naftna Industrija Srbija AD (NIS) banners, a unit of Gazprom Neft PJSC, at the company's headquarters in Belgrade, on January 8, 2025. Serbian President Aleksandar Vucic claimed that the United States and the United Kingdom were preparing to impose sanctions on the NIS oil group, Serbia's only gas supplier, of which more than 50% are owned by Russia's Gazprom Neft and Gazprom. The sanctions are expected between January 10 and 13. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP)
A NIS jövője ismét bizonytalanná válhat, ha valóban megszakadnak a tulajdonrész értékesítéséről szóló tárgyalások
Fotó: OLIVER BUNIC / AFP

A tárgyalások lezárását hivatalosan nem jelentették be. Sőt, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) szeptember 30-án október 30-ig engedélyezte a MOL számára a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatását. 

A NIS tulajdonosi helyzetéről hónapok óta tárgyalnak

A MOL januárban kötött megállapodást az orosz Gazprom Neft és Gazprom együttes, mintegy 56 százalékos NIS-részesedésének megvásárlásáról. Április végén a magyar olajipari vállalat még arról számolt be, hogy az egyeztetések folyamatban vannak. 

A folyamat ezt követően többször elhúzódott, miközben az OFAC több alkalommal is meghosszabbította a működéshez, illetve a tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket. A Forbes Srbija mostani értesülése szerint azonban az orosz fél nem kívánja értékesíteni részesedését. 

A NIS szeptember 24-én újabb különleges működési engedélyt kért az OFAC-tól annak érdekében, hogy szeptember 30. után is zavartalanul működhessen a vállalat és a pancsovai olajfinomító. Az amerikai hatóság végül október 30-ig hosszabbította meg a működési engedélyt. 

Az OFAC rövid időre hosszabbítja meg az engedélyeket

A Forbes Srbija forrása szerint az engedélyek sorozatos meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a stratégiai jelentőségű vállalat tovább működjön, miközben az orosz tulajdonosi jelenlét is fennmaradhat.

Az OFAC a NIS működési engedélyének folyamatos meghosszabbításával lehetővé teszi, hogy a vállalat működjön. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az engedélyt már csak egy hónappal hosszabbítják meg. A határidő elég rövid ahhoz, hogy a helyzet gyorsan megváltozhasson, ha a szankciós politika módosítását tartják szükségesnek

– mondta a lap névtelenséget kérő forrása. 

Strahinja Obrenović, a belgrádi Politikatudományi Kar docense szerint az OFAC döntéseiben szerepet játszhat, hogy a szankciók teljes körű alkalmazása jelentős gazdasági következményekkel járna Szerbia számára. Obrenović szerint nehéz megjósolni, meddig tarthat a jelenlegi helyzet. Hozzátette, korábban arra számítottak, hogy az orosz tőke gyorsan kivonul a NIS-ből, ez azonban hónapok alatt sem történt meg. 

Az állami irányítás átvétele is felmerülhet

Ha a MOL és az orosz fél között végül nem jön létre megállapodás, és az Egyesült Államok teljes körűen érvényesíti a szankciókat, ismét előtérbe kerülhet a szerb állam szerepvállalása.

A Forbes Srbija forrása szerint ebben az esetben az államnak akár át is kellene vennie a NIS irányítását annak érdekében, hogy biztosítsa a pancsovai finomító működését és az ország energiaellátását.

Nem engedhetnénk meg, hogy a finomító ne működjön, és hogy a NIS szankciók alatt álljon. Ez nem lehetőség. [...] Az államnak ebben az esetben át kellene vennie az irányítást

– fogalmazott a lap forrása.

A Forbes Srbija szerint Szerbia korábban nem élt az orosz féllel kötött megállapodásban biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a MOL-lal folytatott egyeztetések valóban megszakadnak, egy új vevő keresése is felmerülhet. A tárgyalások kudarcáról ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos bejelentés, miközben a MOL október 30-ig rendelkezik amerikai engedéllyel az egyeztetések folytatására.

 

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