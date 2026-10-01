Zátonyra futott a MOL nagy üzlete? Kudarcba fulladhattak a szerbiai tárgyalások

Újabb fordulat jöhet a NIS tulajdonosi helyzetének rendezésében: a Forbes Srbija szerb kormányzathoz közel álló, az ügyet ismerő forrása szerint gyakorlatilag kudarcba fulladtak a MOL és az orosz fél közötti tárgyalások. A lap forrása azt állítja, hogy a Gazprom nem akar megválni a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő részesedésétől, és a jelenlegi helyzet fenntartásával időt próbál nyerni. A MOL a cikk megjelenéséig nem erősítette meg, de nem is cáfolta ezt az értesülést.
A tárgyalások lezárását hivatalosan nem jelentették be. Sőt, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) szeptember 30-án október 30-ig engedélyezte a MOL számára a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatását.
A NIS tulajdonosi helyzetéről hónapok óta tárgyalnak
A MOL januárban kötött megállapodást az orosz Gazprom Neft és Gazprom együttes, mintegy 56 százalékos NIS-részesedésének megvásárlásáról. Április végén a magyar olajipari vállalat még arról számolt be, hogy az egyeztetések folyamatban vannak.
A folyamat ezt követően többször elhúzódott, miközben az OFAC több alkalommal is meghosszabbította a működéshez, illetve a tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket. A Forbes Srbija mostani értesülése szerint azonban az orosz fél nem kívánja értékesíteni részesedését.
Az OFAC rövid időre hosszabbítja meg az engedélyeket
A Forbes Srbija forrása szerint az engedélyek sorozatos meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a stratégiai jelentőségű vállalat tovább működjön, miközben az orosz tulajdonosi jelenlét is fennmaradhat.
Az OFAC a NIS működési engedélyének folyamatos meghosszabbításával lehetővé teszi, hogy a vállalat működjön. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az engedélyt már csak egy hónappal hosszabbítják meg. A határidő elég rövid ahhoz, hogy a helyzet gyorsan megváltozhasson, ha a szankciós politika módosítását tartják szükségesnek
– mondta a lap névtelenséget kérő forrása.
Strahinja Obrenović, a belgrádi Politikatudományi Kar docense szerint az OFAC döntéseiben szerepet játszhat, hogy a szankciók teljes körű alkalmazása jelentős gazdasági következményekkel járna Szerbia számára. Obrenović szerint nehéz megjósolni, meddig tarthat a jelenlegi helyzet. Hozzátette, korábban arra számítottak, hogy az orosz tőke gyorsan kivonul a NIS-ből, ez azonban hónapok alatt sem történt meg.
Az állami irányítás átvétele is felmerülhet
Ha a MOL és az orosz fél között végül nem jön létre megállapodás, és az Egyesült Államok teljes körűen érvényesíti a szankciókat, ismét előtérbe kerülhet a szerb állam szerepvállalása.
A Forbes Srbija forrása szerint ebben az esetben az államnak akár át is kellene vennie a NIS irányítását annak érdekében, hogy biztosítsa a pancsovai finomító működését és az ország energiaellátását.
Nem engedhetnénk meg, hogy a finomító ne működjön, és hogy a NIS szankciók alatt álljon. Ez nem lehetőség. [...] Az államnak ebben az esetben át kellene vennie az irányítást
– fogalmazott a lap forrása.
A Forbes Srbija szerint Szerbia korábban nem élt az orosz féllel kötött megállapodásban biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a MOL-lal folytatott egyeztetések valóban megszakadnak, egy új vevő keresése is felmerülhet. A tárgyalások kudarcáról ugyanakkor egyelőre nincs hivatalos bejelentés, miközben a MOL október 30-ig rendelkezik amerikai engedéllyel az egyeztetések folytatására.
A NIS szeptember 24-én újabb különleges működési engedélyt kért az OFAC-tól annak érdekében, hogy szeptember 30. után is zavartalanul működhessen a vállalat és a pancsovai olajfinomító. Az amerikai hatóság végül október 30-ig hosszabbította meg a működési engedélyt.