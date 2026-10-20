Nyugdíjemelés 2027: kiderült, kik kaphatnak több pénzt januártól, itt vannak az összegek

A nyugdíjasok számára az év vége közeledtével egyre fontosabb kérdés, hogyan alakulnak az ellátások 2027-ben. A kormány október elején ismertetett intézkedéscsomagja jelentős változásokat hozhat, elsősorban azok számára, akik jelenleg a legalacsonyabb nyugdíjakból kénytelenek megélni. A bejelentés alapján a 2027-es nyugdíjemelés nem csupán a szokásos, inflációhoz igazodó növelést jelentené: külön támogatást kapnának a kisnyugdíjasok is.
A tervezett intézkedések az öregségi nyugdíjak mellett a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat, az árvaellátást és az időskorúak járadékát is érintik.
Nyugdíjemelés 2027: 120 ezer forintra nő a minimálnyugdíj
Az egyik legfontosabb változás, hogy a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék. Ez különösen jelentős változás, hiszen a nyugdíjminimum összege 2008 óta nem emelkedett.
A tervezett szabályozás alapján azok, akik jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, legalább havi 120 ezer forintos ellátást kaphatnak. Ehhez főszabály szerint a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése és legalább 20 év szolgálati idő szükséges.
Fontos azonban, hogy a 120 ezer forintos minimum nem jelenti azt, hogy kivétel nélkül minden nyugdíjasnak ekkora összeg jár majd. Az öregségi résznyugdíjban részesülők helyzete például eltérhet a teljes nyugdíjra jogosultakétól.
A kormány tervei szerint a nyugdíjminimumot a későbbiekben már minden év januárjában az általános nyugdíjemelés mértékével növelnék.
Ennyivel emelkedhetnek az alacsony nyugdíjak 2027 januárjától
A kormány külön sávos emelést is bejelentett azoknak, akiknek a nyugdíja meghaladja ugyan a jelenlegi minimumot, de továbbra is alacsony. A tervezett kiegészítést a szokásos januári inflációkövető emelés után számítanák ki.
A korábban bejelentett emelési sávok a következők:
- 108 ezer forint alatt: a nyugdíjat 120 ezer forintra egészítenék ki.
- 108–125 ezer forint között: havi 12 ezer forintos emelés járna.
- 125–130 ezer forint között: havi 10 ezer forinttal nőne az ellátás.
- 130–135 ezer forint között: havi 8 ezer forintos növekedés várható.
- 135–140 ezer forint között: havi 6 ezer forintos emelést terveznek.
- 140–146 ezer forint között: a nyugdíjat 146 ezer forintra egészítenék ki.
A később ismertetett finomítások szerint egyes sávokban további minimumösszegek is érvényesülnének, hogy az emelés ne eredményezzen kedvezőtlen különbségeket a jogosultak között.
A pontos összegek és a jogosultsági feltételek a végleges jogszabályból derülnek majd ki.
Mekkora lehet az általános nyugdíjemelés 2027-ben?
A kisnyugdíjasokat érintő külön intézkedések mellett valamennyi érintett számára fontos kérdés, hogy mekkora lesz a szokásos januári nyugdíjemelés. A jelenlegi szabályozás szerint az ellátásokat minden év januárjában az adott évre tervezett infláció mértékével növelik.
2026 januárjában 3,6 százalékos nyugdíjemelés történt.
A 2027-es általános nyugdíjemelés pontos százalékos mértéke azonban még nem végleges.
A korábbi költségvetési kitekintések 3 százalék körüli inflációval számoltak, de a tényleges emelés mértékét a 2027-es költségvetés és a vonatkozó kormányrendelet határozza meg.
Hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, azt néhány példán keresztül is érdemes megnézni.
|Jelenlegi nyugdíj
|3%-os emelés esetén
|Havi növekedés
|150 000 Ft
|154 500 Ft
|+4500 Ft
|200 000 Ft
|206 000 Ft
|+6000 Ft
|250 000 Ft
|257 500 Ft
|+7500 Ft
|300 000 Ft
|309 000 Ft
|+9000 Ft
|400 000 Ft
|412 000 Ft
|+12 000 Ft
A táblázat kizárólag szemléltető számítást tartalmaz, nem a hivatalosan megállapított 2027-es emelést. A külön, sávos emelést sem tartalmazza.
Nemcsak a nyugdíjasok kaphatnak több pénzt
A 2027 januárjára bejelentett intézkedéscsomag több más ellátást is érint. A tervek szerint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10 százalékkal emelkednek. Ez a növekedés már magában foglalná az általános januári emelést is.
A 65 év feletti rokkantsági ellátottaknál szintén 120 ezer forintos minimumot vezetnének be.
Az árvaellátás legkisebb összege a jelenlegi 50 ezer forintról 60 ezer forintra emelkedne.
Az időskorúak járadékánál is jelentős változás várható. A bejelentett összeghatárok szerint:
A 75 év feletti egyedülállóknál 58 990 forintról 118 ezer forintra emelkedne a határ.
A 75 év feletti, házastárssal vagy élettárssal élőknél 37 165 forintról 75 ezer forintra.
A 75 év alatti egyedülállóknál 43 700 forintról 88 ezer forintra.
Az időskorúak járadéka rászorultsági alapú ellátás, így a ténylegesen folyósított összeg az érintett jövedelmi helyzetétől is függhet.
Több mint 700 ezer embert érinthet a nyugdíjemelés
Kármán András pénzügyminiszter október eleji bejelentése szerint a tervezett intézkedések összesen több mint 700 ezer embert érinthetnek.
Közülük mintegy 455 ezren nyugdíjban vagy kapcsolódó ellátásban részesülnek, 238 ezren megváltozott munkaképességűek, további 8500-an pedig az időskorúak járadékának emeléséből részesülhetnek.
A program tervezett költségvetési kiadása 123 milliárd forint.
A változások célja, hogy elsősorban azok kapjanak nagyobb segítséget, akiknek jelenleg a legalacsonyabb az ellátásuk.
A kormány egy új, kifejezetten az időseknek szánt juttatást is bevezetne.
A nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-ben indulna, majd négy év alatt, fokozatosan terjesztenék ki, több mint kétmillió emberre. A tervek szerint a kártyán kapott összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre lehetne fordítani. A program finanszírozására 90 milliárd forinttal több forrást szánnának.
Kell-e külön igényelni a 2027-es nyugdíjemelést?
A kormány tájékoztatása szerint a bejelentett emelések 2027. január 1-jétől automatikusan történnének, vagyis a jogosultaknak nem kellene külön kérelmet benyújtaniuk.
A szokásos januári nyugdíjemelést is hivatalból hajtja végre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.
A végleges részletszabályok megjelenéséig ugyanakkor több kérdés nyitott marad, különösen az egyes hozzátartozói ellátások újraszámításával és a sávos emelés pontos alkalmazásával kapcsolatban.
A nyugdíjasoknak ezért érdemes figyelniük a következő hónapok hivatalos bejelentéseit, hiszen a 2027-es nyugdíjemelés végleges mértéke és az új ellátási összegek a jogszabályok elfogadásával válnak egyértelművé.