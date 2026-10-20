A nyugdíjasok számára az év vége közeledtével egyre fontosabb kérdés, hogyan alakulnak az ellátások 2027-ben. A kormány október elején ismertetett intézkedéscsomagja jelentős változásokat hozhat, elsősorban azok számára, akik jelenleg a legalacsonyabb nyugdíjakból kénytelenek megélni. A bejelentés alapján a 2027-es nyugdíjemelés nem csupán a szokásos, inflációhoz igazodó növelést jelentené: külön támogatást kapnának a kisnyugdíjasok is.

Nyugdíjemelés 2027: kiderült, kik kaphatnak több pénzt januártól, itt vannak az összegek - Fotó: Raketir / Shutterstock

A tervezett intézkedések az öregségi nyugdíjak mellett a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat, az árvaellátást és az időskorúak járadékát is érintik.

Nyugdíjemelés 2027: 120 ezer forintra nő a minimálnyugdíj

Az egyik legfontosabb változás, hogy a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék. Ez különösen jelentős változás, hiszen a nyugdíjminimum összege 2008 óta nem emelkedett.

A tervezett szabályozás alapján azok, akik jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, legalább havi 120 ezer forintos ellátást kaphatnak. Ehhez főszabály szerint a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése és legalább 20 év szolgálati idő szükséges.

Fontos azonban, hogy a 120 ezer forintos minimum nem jelenti azt, hogy kivétel nélkül minden nyugdíjasnak ekkora összeg jár majd. Az öregségi résznyugdíjban részesülők helyzete például eltérhet a teljes nyugdíjra jogosultakétól.

A kormány tervei szerint a nyugdíjminimumot a későbbiekben már minden év januárjában az általános nyugdíjemelés mértékével növelnék.

Ennyivel emelkedhetnek az alacsony nyugdíjak 2027 januárjától

A kormány külön sávos emelést is bejelentett azoknak, akiknek a nyugdíja meghaladja ugyan a jelenlegi minimumot, de továbbra is alacsony. A tervezett kiegészítést a szokásos januári inflációkövető emelés után számítanák ki.

A korábban bejelentett emelési sávok a következők:

108 ezer forint alatt: a nyugdíjat 120 ezer forintra egészítenék ki.

a nyugdíjat 120 ezer forintra egészítenék ki. 108–125 ezer forint között: havi 12 ezer forintos emelés járna.

havi 12 ezer forintos emelés járna. 125–130 ezer forint között: havi 10 ezer forinttal nőne az ellátás.

havi 10 ezer forinttal nőne az ellátás. 130–135 ezer forint között: havi 8 ezer forintos növekedés várható.

havi 8 ezer forintos növekedés várható. 135–140 ezer forint között: havi 6 ezer forintos emelést terveznek.

havi 6 ezer forintos emelést terveznek. 140–146 ezer forint között: a nyugdíjat 146 ezer forintra egészítenék ki.

A később ismertetett finomítások szerint egyes sávokban további minimumösszegek is érvényesülnének, hogy az emelés ne eredményezzen kedvezőtlen különbségeket a jogosultak között.