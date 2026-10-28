Elszabadultak az olajárak, a magyar benzinkutakon is véget ért a nyugalom

Miért és mennyivel emelkedett az olaj ára szerdán?

Mennyi a Brent kőolaj hordónkénti ára?

Milyen események befolyásolják most az olajpiacot?

Újabb rakétatámadásról érkeztek hírek Szaúd-Arábiából, miközben az iráni háború lezárása továbbra is bizonytalan. Az olajár szerdán ismét emelkedni kezdett, és Donald Trump amerikai elnök is meghökkentő kijelentést tett a konfliktus végéről.

Emelkedett a Brent olaj ára, miközben Magyarországon is változtak az üzemanyagárak. Mutatjuk a benzin és a gázolaj új átlagárát, valamint a drágulás okait (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Rakétatámadás miatt ugrott meg az olaj ára

A kőolaj világpiaci ára jelentősen emelkedett október 28-án. A Reuters adatai szerint a Brent típusú északi-tengeri kőolaj hordónkénti ára szerda reggel 115,90 dollár (38 ezer forint) volt, ami 2,02 dolláros (660 forint), azaz 1,8 százalékos drágulást jelentett. Az amerikai WTI olajfajta ára eközben 2,01 dollárral, 2 százalékkal 101,91 dollárra nőtt.

A húszik közölték, hogy ballisztikus rakétával eltaláltak egy olajfinomítót Szaúd-Arábia keleti részén. Állításuk szerint a becsapódás után hatalmas tűz ütött ki a létesítményben.

A támadásról szóló hírek ismét felerősítették a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult ellátási aggodalmakat. Szaúd-Arábia a világ legnagyobb kőolajexportőre, így az ország olajipari létesítményeit fenyegető támadások a nemzetközi piacokra is hatással lehetnek.

Trump elárulta, szerinte mikor ér véget a háború

Donald Trump egy keddi, texasi nagygyűlésen arról beszélt, hogy sokan kérdezték már tőle, mikor fejeződik be az Iránnal folytatott háború. Az amerikai elnök erre úgy válaszolt:

Amikor akarom.

Az olaj drágulását az amerikai készletadatok is erősítették. Az Amerikai Kőolajintézet (API) szerint a múlt héten 2,03 millió hordóval csökkentek az Egyesült Államok olajkészletei, miközben az elemzők átlagosan 0,8 millió hordós növekedést vártak.

Változtak a benzin- és gázolajárak Magyarországon is

A magyarországi benzinkutakon is változtak az üzemanyagárak, miután véget ért a hetek óta tartó változatlanság. A Holtankoljak.hu adatai szerint október 28-án a 95-ös benzin literenkénti átlagára bruttó 3 forinttal csökkent, a gázolajé viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.