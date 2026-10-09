Minden idők hetedik legnagyobb összege gyűlt össze az Ötöslottón

Az aktuális főnyeremény pontosan 4 milliárd 555 millió forint, amely húsz hete halmozódik. A főnyeremény az elmúlt mintegy öt hónapban folyamatosan növekedett, és ezzel bekerült az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereményeinek tízes mezőnyébe.

Öt hónap alatt több mint 4,5 milliárd forintra nőtt az Ötöslottó főnyereménye - Illusztráció

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A mostani összeg különösen izgalmassá teszi a szombati sorsolást, hiszen egyetlen telitalálattal milliárdossá válhat a szerencsés játékos.

A kérdés már csak az, hogy ezúttal sikerül-e valakinek mind az öt számot eltalálnia.

Több száz játékos nyert milliókat a halmozódás alatt

Bár a főnyeremény egyelőre nem talált gazdára, a játékosok közül sokan így is szép összegeket vihettek haza.

A legutóbbi telitalálat óta összesen 542 játékos ért el négy találatot, nyereményük átlagosan 1,8 millió forint volt.

Hat különösen szerencsés játékos ennél is nagyobb összeget kapott: ők fejenként több mint 7 millió forinttal gazdagodtak.

A gyerekek és az unokák jövőjét is megalapozhatja az Ötöslottó főnyereménye

A 4,5 milliárd forintos összeg nagyságát nehéz elképzelni, megfelelő pénzügyi tervezéssel azonban akár több generáció életére is hatással lehet. Egy ekkora nyeremény hosszú távú biztonságot teremthet, és a család fiatalabb tagjainak jövőjét is megalapozhatja.

Ha a szombat esti sorsoláson megszületik az új milliárdos, a nyertesnek 90 napja lesz arra, hogy jelentkezzen a nyereményéért a nagynyertes-vonalon.

A nagy összegű nyereményeket minden esetben banki átutalással fizetik ki, ehhez pedig magyarországi, forintalapú bankszámlára van szükség.

A bűvös hetes tehát most különösen sokak figyelmét vonzhatja: a főnyeremény a játék történetének hetedik legnagyobb összege, de hogy a szerencseszám valóban telitalálatot hoz-e, az a szombati sorsoláson derül ki. További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán találhatók.