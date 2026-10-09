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Szerencsejáték Zrt.

Minden idők hetedik legnagyobb összege gyűlt össze az Ötöslottón

1 órája
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Húsz hete nem született telitalálat, így minden idők egyik legnagyobb nyereménye gyűlt össze Magyarország legismertebb lottójátékában. Az Ötöslottó szombati sorsolásán 4,555 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok, ráadásul a 7-es, amely az egyik legkedveltebb szerencseszám, most különösen érdekes szerepet kap: a főnyeremény a játék történetének hetedik legnagyobb összege.
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Szerencsejáték Zrt.ötös lottóötöslottó

Az aktuális főnyeremény pontosan 4 milliárd 555 millió forint, amely húsz hete halmozódik. A főnyeremény az elmúlt mintegy öt hónapban folyamatosan növekedett, és ezzel bekerült az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereményeinek tízes mezőnyébe.

lottó, Ötöslottó
Öt hónap alatt több mint 4,5 milliárd forintra nőtt az Ötöslottó főnyereménye - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A mostani összeg különösen izgalmassá teszi a szombati sorsolást, hiszen egyetlen telitalálattal milliárdossá válhat a szerencsés játékos.

A kérdés már csak az, hogy ezúttal sikerül-e valakinek mind az öt számot eltalálnia.

Több száz játékos nyert milliókat a halmozódás alatt

Bár a főnyeremény egyelőre nem talált gazdára, a játékosok közül sokan így is szép összegeket vihettek haza.

A legutóbbi telitalálat óta összesen 542 játékos ért el négy találatot, nyereményük átlagosan 1,8 millió forint volt.

Hat különösen szerencsés játékos ennél is nagyobb összeget kapott: ők fejenként több mint 7 millió forinttal gazdagodtak.

A gyerekek és az unokák jövőjét is megalapozhatja az Ötöslottó főnyereménye

A 4,5 milliárd forintos összeg nagyságát nehéz elképzelni, megfelelő pénzügyi tervezéssel azonban akár több generáció életére is hatással lehet. Egy ekkora nyeremény hosszú távú biztonságot teremthet, és a család fiatalabb tagjainak jövőjét is megalapozhatja.

Ha a szombat esti sorsoláson megszületik az új milliárdos, a nyertesnek 90 napja lesz arra, hogy jelentkezzen a nyereményéért a nagynyertes-vonalon.

A nagy összegű nyereményeket minden esetben banki átutalással fizetik ki, ehhez pedig magyarországi, forintalapú bankszámlára van szükség.

A bűvös hetes tehát most különösen sokak figyelmét vonzhatja: a főnyeremény a játék történetének hetedik legnagyobb összege, de hogy a szerencseszám valóban telitalálatot hoz-e, az a szombati sorsoláson derül ki. További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán találhatók.

 

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