Hihetetlen összeg gyűlt össze az Ötöslottón, történelmi nyeremény találhat gazdára

Már több mint 140 napja nem született telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege 5,19 milliárd forintra emelkedett. A Szerencsejáték Zrt. csütörtöki tájékoztatása szerint a halmozódás kezdete óta a játékosok összesen több mint 6,6 milliárd forintot nyertek az alacsonyabb nyerőosztályokban.

Az Ötöslottó főnyereménye már 22 hete halmozódik

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A következő, október 24-i, szombati sorsoláson akár 5,19 milliárd forintot is nyerhet az, aki mind az öt kihúzott számot eltalálja. Ez az összeg az Ötöslottó történetének ötödik legnagyobb főnyereménye.

Több mint egymillió nyertes szelvény született az Ötöslottón

Bár telitalálat 22 hete nem volt, a kisebb nyereményekből jelentős összegeket fizettek ki. A jelenlegi halmozódási időszak alatt összesen több mint 1,3 millió nyertes szelvény született.

608 négytalálatos szelvény összesen 1,11 milliárd forintot nyert.

48 472 háromtalálatos szelvény közel 1,2 milliárd forintot ért.

1 286 882 kéttalálatos szelvény után több mint 4,3 milliárd forintot fizettek ki.

A 21 eddigi sorsoláson összesen 105 számot húztak ki, amelyek között 60 különböző szám szerepelt. A leggyakrabban az 52-es és a 76-os szám fordult elő, mindkettőt négyszer sorsolták ki.

A korábbi húzások gyakorisága ugyanakkor nem befolyásolja a következő sorsolás eredményét.

Mire lenne elég az 5,19 milliárd forintos főnyeremény? A várható főnyeremény nagyságát jól mutatja, hogy az összegből akár 103 darab, egyenként 50 millió forint értékű budapesti lakást is meg lehetne vásárolni. Ha a szerencsés nyertes havonta 10 millió forintot költene, több mint 43 évig tartana, mire elfogyna a pénze. Napi egymillió forintos kiadás mellett pedig több mint 14 évre lenne elegendő a nyeremény.

Meddig halmozódhat az Ötöslottó főnyereménye?

Az Ötöslottón a főnyeremény legfeljebb 52 héten keresztül halmozódhat. Ha ez idő alatt sem születik telitalálatos szelvény, a felhalmozódott összeget az alacsonyabb nyerőosztályok nyertesei között osztják fel.

A Szerencsejáték Zrt. kínálatában jelenleg öt olyan játék található, amelyen milliárdos nagyságrendű nyeremény érhető el: az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot és a Kenó.

A következő Ötöslottó-sorsolást október 24-én, szombaton tartják.