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Hányat találtál el? Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámai

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5 milliárd volt a tét. Az Ötöslottón tovább halmozódik a nyeremény.
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ötöslottónyereményszámsorsolás

A 42. héten is lezajlott az Ötöslottó-számsorsolás. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

Az Ötöslottó főnyereményét senki sem vitte el
Az Ötöslottó főnyereményét senki sem vitte el
Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az Ötöslottó nyerőszámai

  • 29
  • 45
  • 52
  • 62
  • 69

A nyeremények pedig így alakulnak:

  • 4 találatos szelvény: egyenként 1 901 750 forint;
  • 3 találatos szelvény: egyenként 35 880 forint;
  • 2 találatos szelvény: egyenként 4610 forint.
    Jokerszám: 055665

Mivel nem volt telitalálat, jövő héten 5,19 milliárd forint lesz a tét.

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