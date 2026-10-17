Hányat találtál el? Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámai

5 milliárd volt a tét. Az Ötöslottón tovább halmozódik a nyeremény.
A 42. héten is lezajlott az Ötöslottó-számsorsolás. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!
Az Ötöslottó nyerőszámai
- 29
- 45
- 52
- 62
- 69
A nyeremények pedig így alakulnak:
- 4 találatos szelvény: egyenként 1 901 750 forint;
- 3 találatos szelvény: egyenként 35 880 forint;
- 2 találatos szelvény: egyenként 4610 forint.
Jokerszám: 055665
Mivel nem volt telitalálat, jövő héten 5,19 milliárd forint lesz a tét.
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