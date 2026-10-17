Hányat találtál el? Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámai

A 42. héten is lezajlott az Ötöslottó-számsorsolás. Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

Az Ötöslottó főnyereményét senki sem vitte el

Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az Ötöslottó nyerőszámai

29

45

52

62

69

A nyeremények pedig így alakulnak:

4 találatos szelvény: egyenként 1 901 750 forint;

3 találatos szelvény: egyenként 35 880 forint;

2 találatos szelvény: egyenként 4610 forint.

Jokerszám: 055665

Mivel nem volt telitalálat, jövő héten 5,19 milliárd forint lesz a tét.