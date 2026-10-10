Óriási volt a tét az Ötöslottón, ezek a nyerőszámok

4 és fél milliárd forint volt a főnyeremény. Te hány számot találtál el az Ötöslottón?
Lezajlott az Ötöslottó 41. heti számsorsolása. 4,555 milliárd forint volt a tét, telitalálat azonban ezúttal sem volt.
Az Ötöslottó nyerőszámai
- 14 (tizennégy)
- 21 (huszonegy)
- 35 (harmincöt)
- 52 (ötvenkettő)
- 76 (hetvenhat)
A nyeremények pedig így alakulnak
- 4 találat: 31 db – nyereményük egyenként 2 163 535 forint
- 3 találat: 2617 db – nyereményük egyenként 27 230 forint
- 2 találat: 66088 db – nyereményük egyenként 3805 forint
Mivel nem volt telitalálat, a jövő héten már 5 milliárd forint lesz a tét.
Jokerszám: 488141
Volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 215 millió forintot nyert.
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