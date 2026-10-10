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Óriási volt a tét az Ötöslottón, ezek a nyerőszámok

1 órája
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4 és fél milliárd forint volt a főnyeremény. Te hány számot találtál el az Ötöslottón?
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Lezajlott az Ötöslottó 41. heti számsorsolása. 4,555 milliárd forint volt a tét, telitalálat azonban ezúttal sem volt.

Óriási volt a tét az Ötöslottón
Óriási volt a tét az Ötöslottón
Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az Ötöslottó nyerőszámai

  • 14 (tizennégy)
  • 21 (huszonegy)
  • 35 (harmincöt)
  • 52 (ötvenkettő)
  • 76 (hetvenhat)

A nyeremények pedig így alakulnak

  • 4 találat: 31 db – nyereményük egyenként 2 163 535 forint
  • 3 találat: 2617 db – nyereményük egyenként 27 230 forint
  • 2 találat: 66088 db – nyereményük egyenként 3805 forint

 Mivel nem volt telitalálat, a jövő héten már 5 milliárd forint lesz a tét.

Jokerszám: 488141
Volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 215 millió forintot nyert.

 

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