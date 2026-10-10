Óriási volt a tét az Ötöslottón, ezek a nyerőszámok

Lezajlott az Ötöslottó 41. heti számsorsolása. 4,555 milliárd forint volt a tét, telitalálat azonban ezúttal sem volt.

Óriási volt a tét az Ötöslottón

Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az Ötöslottó nyerőszámai

14 (tizennégy)

21 (huszonegy)

35 (harmincöt)

52 (ötvenkettő)

76 (hetvenhat)

A nyeremények pedig így alakulnak

4 találat: 31 db – nyereményük egyenként 2 163 535 forint

3 találat: 2617 db – nyereményük egyenként 27 230 forint

2 találat: 66088 db – nyereményük egyenként 3805 forint

Mivel nem volt telitalálat, a jövő héten már 5 milliárd forint lesz a tét.

Jokerszám: 488141

Volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 215 millió forintot nyert.