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OTP

Bezár egy OTP-fiók, hiába küzdöttek a helyiek

1 órája
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Október végén megszűnik egy fontos helyi szolgáltatás Biharkeresztesen, miután bezár a város bankfiókja. Az OTP október 31-ével összevonja a biharkeresztesi fiókot a berettyóújfalui egységgel, hiába próbálták a települések vezetői elérni a döntés megváltoztatását.
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OTPBiharkeresztesbankfiók

Hiába egyeztettek az OTP helyi és megyei vezetőivel, október végén megszűnik a biharkeresztesi bankfiók. A döntésről Dani Béla Péter, Biharkeresztes polgármestere számolt be közösségi oldalán - írja a Haon.

OTP Bank
Bezár az OTP - Fotó: Szabó Gábor / Origo

A tájékoztatás szerint 2026. október 31-ével a biharkeresztesi OTP-fiókot összevonják a berettyóújfalui fiókkal. 

Megpróbálták a helyiek maradásra bírni az OTP-t

A város vezetése korábban több alkalommal próbálta elérni a döntés megváltoztatását.

Az ügyben Biharkeresztes mellett Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told polgármesterei is összefogtak, és az OTP mellett a Magyar Nemzeti Bankhoz, a Bankszövetséghez, országgyűlési képviselőkhöz és a megyei önkormányzathoz is fordultak. 

A kezdeményezések azonban nem jártak eredménnyel.

A keddi egyeztetésen már az átállás részleteiről és az ügyfeleket érintő változásokról tárgyaltak. A polgármester szerint a döntést tudomásul kell venniük, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankfiók a helyiek számára jóval többet jelentett egyszerű pénzintézetnél.

Jó hír ugyanakkor, hogy a városban az OTP bankautomatája továbbra is megmarad – erősítette meg Dani Béla Péter egy hozzászólásban.

 

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