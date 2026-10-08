Bezár egy OTP-fiók, hiába küzdöttek a helyiek

Hiába egyeztettek az OTP helyi és megyei vezetőivel, október végén megszűnik a biharkeresztesi bankfiók. A döntésről Dani Béla Péter, Biharkeresztes polgármestere számolt be közösségi oldalán - írja a Haon.

Bezár az OTP - Fotó: Szabó Gábor / Origo

A tájékoztatás szerint 2026. október 31-ével a biharkeresztesi OTP-fiókot összevonják a berettyóújfalui fiókkal.

Megpróbálták a helyiek maradásra bírni az OTP-t

A város vezetése korábban több alkalommal próbálta elérni a döntés megváltoztatását.

Az ügyben Biharkeresztes mellett Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told polgármesterei is összefogtak, és az OTP mellett a Magyar Nemzeti Bankhoz, a Bankszövetséghez, országgyűlési képviselőkhöz és a megyei önkormányzathoz is fordultak.

A kezdeményezések azonban nem jártak eredménnyel.

A keddi egyeztetésen már az átállás részleteiről és az ügyfeleket érintő változásokról tárgyaltak. A polgármester szerint a döntést tudomásul kell venniük, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankfiók a helyiek számára jóval többet jelentett egyszerű pénzintézetnél.

Jó hír ugyanakkor, hogy a városban az OTP bankautomatája továbbra is megmarad – erősítette meg Dani Béla Péter egy hozzászólásban.