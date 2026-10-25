Ablakcsere és szigetelés igen, látványkandalló aligha – erre lehet elég az új otthonfelújítási támogatás

A 2027-es költségvetési tervek alapján jelentősen több pénz juthat a lakossági energiatakarékosság támogatására. Az otthonfelújítási támogatás részeként a korábbi 6 millióról 15 millió forintra emelnék a felújításokra igényelhető, fix 3 százalékos kamatozású hitel felső határát, amelyhez legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is társulhat. A Világgazdaság azt vizsgálta meg, hogy a tervezett összegből milyen korszerűsítéseket lehetne megvalósítani egy átlagos magyar otthonban.
Otthonfelújítási támogatás milliókból – ennyibe kerülhet egy családi ház korszerűsítése
A korábban ismertetett tervek szerint a rossz energetikai besorolású épületeknél akár 50 százalékos, a közepes besorolásúaknál pedig 30 százalékos támogatás járhat.
A legkedvezőbb esetben így a hitel és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege elérheti a 22,5 millió forintot.
Az otthonfelújítási támogatás igényléséhez a tervek alapján nem szükséges házasságban élni vagy gyermeket vállalni.
Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a felújítással legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni.
Az eddig ismertetett konstrukció a kedvezményes hitelt és a vissza nem térítendő támogatást együtt kezeli, vagyis önmagában csak a támogatás felvételére egyelőre nem látszik lehetőség. A felújításnál különösen fontos a megfelelő sorrend:
- először a nyílászárókat érdemes kicserélni,
- ezt követheti az épület szigetelése, végül pedig
- a fűtési rendszer korszerűsítése.
Ennek egyszerű oka van. Ha az új ablakok és a szigetelés már megakadályozzák a hő jelentős részének elszökését, a ház felfűtéséhez kisebb teljesítményű berendezés is elegendő lehet. Ráadásul az ablakcsere későbbi elvégzése a már elkészült szigetelést is megrongálhatja.
Mennyibe kerül az ablakcsere és a szigetelés?
Egy átlagos, 80–120 négyzetméteres családi ház teljes nyílászárócseréje a piaci becslések alapján 1,5–3 millió forintba kerülhet. Az ár függ az ablakok méretétől, anyagától, üvegezésétől és a beszerelés költségeitől. Egy háromrétegű üvegezésű műanyag ablak például 95–160 ezer forintba, egy teraszajtó pedig 130–220 ezer forintba kerülhet.
A panellakások esetében kedvezőbbek az összegek: egy 60–80 négyzetméteres lakás ablakainak cseréje nagyjából 500 ezer és 1,2 millió forint között megoldható.
A következő jelentős tétel a szigetelés. Egy átlagos családi ház külső hőszigetelése 2,5–4,5 millió forintba kerülhet, de az összeg a szigetelőanyag típusától, vastagságától és a munkadíjtól is függ. További kiadást jelenthet a padlásfödém szigetelése, amely négyzetméterenként 6–12 ezer forintba kerülhet.
Mindez azt jelenti, hogy egy körülbelül 100–120 négyzetméteres családi háznál a teljes nyílászárócsere és a külső szigetelés a magasabb becsült árakkal számolva is megoldható lehet 7,5 millió forintból.
A fűtés korszerűsítésére is maradhat pénz
Ezt követően jöhet a fűtés korszerűsítése. Egy kisebb teljesítményű kondenzációs kazán beszereléssel együtt hozzávetőleg 1,1–1,8 millió forintba kerülhet. Aki korszerűbb hőszivattyús rendszert szeretne, annak egy meglévő fűtési rendszerhez csatlakoztatott berendezés telepítése nagyjából 2,5–3,8 millió forintos kiadást jelenthet.
Ha azonban a teljes fűtési rendszert, például a padló- vagy mennyezetfűtést is ki kell építeni, a költség már 4,5–7 millió forintra emelkedhet.
A számítások alapján tehát egy átlagos családi házban a nyílászárócsere, a szigetelés és a fűtés korszerűsítése együttesen is beleférhet a tervezett otthonfelújítási támogatás és kedvezményes hitel keretébe, bár a tényleges összeg minden esetben az ingatlan állapotától és a kiválasztott megoldásoktól függ.
Látványkandalló és törülközőszárító helyett másra érdemes költeni
A Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy nem minden új fűtőberendezés jelent valódi energiamegtakarítást. Egy drága látványkandalló vagy egy törülközőszárítós radiátor felszerelése önmagában nem feltétlenül csökkenti érdemben a fogyasztást, ezért ezek támogatási elszámolhatósága is kérdéses lehet. Sok esetben hasznosabb beruházás a fűtés szabályozhatóságának javítása vagy a fogyasztás pontos mérése.
Az okosmérők beszerzését ráadásul egy külön, uniós finanszírozású program is segíti, amelyben a lakosság ingyenesen juthat ilyen eszközökhöz.
A pontos támogatási összegek még változhatnak
Az otthonfelújítási támogatás pontos feltételei és összegei azonban még nem tekinthetők véglegesnek. Ahogy az Origo korábban megírta, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdán újabb részleteket ismertetett a tervezett otthonfelújítási programról. A tárcavezető közlése szerint családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forint értékű, társasházi lakásoknál pedig lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos beruházás támogatható. A korszerűsítési lehetőségek között a szigetelés, a nyílászárócsere, a hőszivattyú, a napelem és a korszerű világítás is szerepel.
A legfrissebb bejelentésben szereplő összegek eltérnek a korábban ismertetett, összesen 22,5 millió forintos hitel- és támogatási kerettől. Mivel a programok még egyeztetés alatt állnak, a pontos finanszírozási plafonokat és a különböző konstrukciók kapcsolatát a végleges szabályok tisztázhatják. Az is a részletszabályoktól függ majd, hogy az egyes felújítási munkálatok milyen feltételekkel számolhatók el.