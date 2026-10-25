Ablakcsere és szigetelés igen, látványkandalló aligha – erre lehet elég az új otthonfelújítási támogatás

A 2027-es költségvetési tervek alapján jelentősen több pénz juthat a lakossági energiatakarékosság támogatására. Az otthonfelújítási támogatás részeként a korábbi 6 millióról 15 millió forintra emelnék a felújításokra igényelhető, fix 3 százalékos kamatozású hitel felső határát, amelyhez legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is társulhat. A Világgazdaság azt vizsgálta meg, hogy a tervezett összegből milyen korszerűsítéseket lehetne megvalósítani egy átlagos magyar otthonban.

Az otthonfelújítási támogatás segítségével a nyílászárók cseréje, a szigetelés és a fűtés korszerűsítése is megvalósulhat (Fotó: NMStudio789 / Shutterstock)

Otthonfelújítási támogatás milliókból – ennyibe kerülhet egy családi ház korszerűsítése

A korábban ismertetett tervek szerint a rossz energetikai besorolású épületeknél akár 50 százalékos, a közepes besorolásúaknál pedig 30 százalékos támogatás járhat.

A legkedvezőbb esetben így a hitel és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege elérheti a 22,5 millió forintot.

Az otthonfelújítási támogatás igényléséhez a tervek alapján nem szükséges házasságban élni vagy gyermeket vállalni.

Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a felújítással legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni.

Az eddig ismertetett konstrukció a kedvezményes hitelt és a vissza nem térítendő támogatást együtt kezeli, vagyis önmagában csak a támogatás felvételére egyelőre nem látszik lehetőség. A felújításnál különösen fontos a megfelelő sorrend:

először a nyílászárókat érdemes kicserélni,

ezt követheti az épület szigetelése, végül pedig

a fűtési rendszer korszerűsítése.

Ennek egyszerű oka van. Ha az új ablakok és a szigetelés már megakadályozzák a hő jelentős részének elszökését, a ház felfűtéséhez kisebb teljesítményű berendezés is elegendő lehet. Ráadásul az ablakcsere későbbi elvégzése a már elkészült szigetelést is megrongálhatja.

Mennyibe kerül az ablakcsere és a szigetelés?

Egy átlagos, 80–120 négyzetméteres családi ház teljes nyílászárócseréje a piaci becslések alapján 1,5–3 millió forintba kerülhet. Az ár függ az ablakok méretétől, anyagától, üvegezésétől és a beszerelés költségeitől. Egy háromrétegű üvegezésű műanyag ablak például 95–160 ezer forintba, egy teraszajtó pedig 130–220 ezer forintba kerülhet.