Váratlanul visszaesett a paksi atomerőmű teljesítménye, két blokkot is érint a leállás

Karbantartás és főjavítás miatt csökkentett teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű.

A Paksi Atomerőmű Zrt. - Fotó: Polyák Attila

Mi történt a paksi atomerőműnél?

A 2. blokk karbantartása és a 4. blokk főjavítása miatt névleges teljesítményének mintegy 60 százalékán üzemel a paksi atomerőmű, a műveletet az üzemanyag ciklusa alapján 15 havonta végzik el az erőmű blokkjain - közölte az atomerőmű a honlapján.

Az Országos Atomenergia Hivatal keddi adatai szerint a valamivel több mint 2000 megawatt helyett 1274 megawatt teljesítményen üzemel az erőmű.

A 4. blokk főjavítása szeptember 18-án, a 2. blokk főjavításhoz kapcsolódó, előzetes karbantartása október 21-én kezdődött el, előbbit leállították, utóbbinak 50 százalékkal csökkentették a teljesítményét.

Kovács Antal, az erőmű kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte, hogy a tervezett főjavítás alkalmával elvégzik a szükséges mennyiségű, friss üzemanyag betöltését, és az atomerőmű karbantartási stratégiájának megfelelően megtervezett, több ezer lépésből álló programot hajtanak végre. A program megvalósítása lehetővé teszi, hogy az adott blokk olyan műszaki állapotba kerüljön, hogy lehetőség szerint 15 hónapig leállás nélkül tudjon termelni.