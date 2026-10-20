Megszólalt a Ryanair vezére: 2027-re drasztikusan emelkedhetnek a repülőjegyárak

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary arra számít, hogy jövőre történelmi mértékben emelkednek az európai repülőjegyárak. Elmondása szerint a közel-keleti háború tovább hajtja felfelé az olajárakat, így a légitársaságok kénytelenek lesznek áthárítani az üzemanyagköltségek növekedését az utasokra.

A Ryanair vezére szerint 20 százalékkal is emelkedhetnek a repülőjegyárak jövőre. (Képünk illusztráció) Fotó: ED JONES / AFP

20 százalékkal is emelkedhetnek a repülőjegyárak jövőre

A jegyárak jövőre akár 20 százalékkal is emelkedhetnek - mondta O’Leary kedden egy brüsszeli sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a légitársaságok nyereségmarzsa csökkenhet, mivel még az üzemanyag-felárak jelentős emelése sem lesz elegendő a magasabb olajköltségek ellensúlyozására.

A következő 12 hónapban szerintem a repülőjegyárak történelmi léptékű emelkedését látjuk majd Európában. A kérdés az, hogy ez az áremelkedés elegendő lesz-e a drasztikusan megugró olajköltségek fedezésére. Szerintem nem

- fogalmazott O’Leary.

A vezérigazgató szerint a legtöbb európai légitársaság - köztük a Ryanair is - nem rendelkezik megfelelő mértékű, jövő évre szóló fedezeti ügyletekkel, amelyek megvédhetnék őket az olajárak emelkedésétől. Emellett a piacon csökken a rendelkezésre álló kapacitás, mivel egyes légitársaságok nehézségekkel küzdenek, miközben az emelkedő adók tovább rontják az ágazat kilátásait.

A vezérigazgató a trágár kifejezésekkel tarkított sajtótájékoztatón élesen bírálta a szabályozási környezetet olyan piacokon, mint Franciaország és Belgium. A Ryanair ezekben az országokban a magasabb adók miatt csökkenti jelenlétét. O’Leary ismét hangsúlyozta, hogy az európai légiközlekedési ágazatban folytatódik majd a konszolidáció, mivel a gyengébb szereplők nehezen maradnak talpon a magas költségekkel terhelt környezetben.

A repülőgép-üzemanyag árának meredek emelkedése világszerte komoly kihívás elé állítja a légitársaságokat, miközben az utazási kereslet is csökken. A Ryanair szeptemberben csökkentette a folyó pénzügyi évre vonatkozó utasforgalmi célkitűzését, és közölte, hogy a kevésbé forgalmas téli időszakban kevesebb férőhelyet kínál majd - írta a The Hindu Business Line.