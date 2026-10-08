Hiba a Revolutnál: sorra kapják vissza a pénzüket a magyar ügyfelek

Szokatlan értesítéseket kaphattak október 8-án reggel a Revolut magyar felhasználói: a bank több korábbi vásárlásukat sztornózta, az összegeket pedig visszakapták. A problémáról több ügyfél is beszámolt a Revolut közösségi oldalain - írja a RevB.

Furcsa hiba lépett fel a Revolutnál - Fotó: Unsplash

A jelzések szerint különböző üzletekben történt vásárlásokat érint a hiba.

A Penny, a Rossmann, a Lidl és a dm mellett Nemzeti Dohányboltban történt tranzakciók is szerepelnek a sztornózott tételek között. Több felhasználó arról számolt be, hogy egymás után érkeztek a telefonjára az alkalmazás értesítései a visszafordított fizetésekről.

Tanácstalan a Revolut

Egyelőre nem tudni, mi okozza a problémát. A Revolut rendszerállapot-oldala szerint jelenleg minden szolgáltatás működik, és nincs hivatalos tájékoztatás arról, hogy mi áll a háttérben.

A visszakapott pénzt ugyanakkor nem érdemes elkölteni.

Ha technikai hiba miatt fordultak vissza a tranzakciók, a korábbi vásárlások összegeit a rendszer később ismét levonhatja.

A Revolut felhasználóinak ezért érdemes figyelniük a következő napokban a számlatörténetüket.

Az Origo október 6-án azt írta, hogy j funkcióval bővült a Revolut, amelynek segítségével a felhasználók automatikusan mozgathatják pénzüket a különböző számláik között, ha egy meghatározott összeg alá csökken az egyenlegük. A beállítással többek között a Zsebekből, Megtakarítási számlákról és más elérhető számlákról is automatikusan feltölthető a pénzszámla Revolutnál.